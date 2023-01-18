سوق العملات المشفرة في المنطقة الخضراء هذه الأيام..وخبراء يكشفون السبب

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وطن– ارتفع سعر عملة البيتكوين فوق 21000 دولار بعد هبوط عنيف في عام 2022. وبالنسبة للعملات الرقمية البديلة شهدت بدورها قفزات صاروخية في الأسعار.

ومن المحتمل أن يكون هذا الارتفاع في الأسعار مدفوعًا بتجدد ثقة المستثمرين في قدرة البنك المركزي الأمريكي على السيطرة على التضخم.

أداء سوق العملات المشفرة في 2023

كان أداء العملات المشفرة جيداََ خلال الأيام القليلة الماضية. حيث تجاوزت البيتكوين، العملة الرقمية الأكبر والأكثر شهرة في العالم، علامة 21000 دولار لأول مرة منذ 8 نوفمبر 2022، وفقا لما أوردته صحيفة indiatoday.



في الواقع، بعد عام قاسٍ في العام الماضي بالنسبة للعملات المشفرة، نشهد خلال هذه الأيام ارتفاعًا في أسعار العملات المشفرة. من المرجح أن يكون هذا الارتفاع في الأسعار مدفوعًا بتجدد ثقة المستثمرين في قدرة البنك المركزي الأمريكي على التحكم في التضخم دون الإضرار بالاقتصاد.

يشار إلى أن الضغوط التضخمية المتصاعدة كانت مشكلة كبيرة في عام 2022. ويظهر تقرير أسعار المستهلك الصادر في الولايات المتحدة انخفاضًا في التضخم من ديسمبر 2022 إلى يناير 2023، وهو ما قد يعطي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسبابًا كافية لخفض زيادات أسعار الفائدة.

علاوة على ذلك، تتوقع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) لشهر فبراير زيادة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بدلاً من 50 نقطة أساس، وفقًا لأداة FedWatch الخاصة بمجموعة CME.

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ومن المثير للاهتمام، أن العملات المشفرة قد سجلت أرباحََا جنبًا إلى جنب مع الأصول المالية الأخرى مثل مؤشر بورصة ناسداك 100، الذي سجل أرباحًا لمدة ستة أيام متتالية، وهذا بالتالي يدعم فكرة وجود علاقة بين العملات المشفرة والاقتصاد الكلي.

علاوة على ذلك، فإن رهانات المستثمرين على صورة الاقتصاد الكلي الأكثر تفاؤلاً هي أيضًا وراء الدفع في قيمة الأصول الأكثر خطورة.

أداء العملات المشفرة

ارتفعت عملة البيتكوين بنسبة 1.77٪ لتصل إلى 21،213.77 دولارًا، محققة زيادة بنسبة 26٪ في يناير 2023، حيث قفزت بنسبة 22٪ في الأسبوع الماضي وحده.

في الواقع، كانت العملة المشفرة عالقة في نطاق عرضي يتراوح بين 16000 دولار و 17000 دولار لأسابيع.

وتعرض الصورة المذكورة أدناه أداء سعر البيتكوين في آخر 30 يومًا، أي من 18 ديسمبر 2022 إلى 17 يناير 2023.

وعملة إيثريوم، جنبًا إلى جنب مع العملات الرقمية الأخرى، سجلت كذلك مكاسب منذ أن شهدت أكبر عملة مشفرة في العالم ارتفاعًا هذا العام.

وارتفعت قيمة Ethereum، بنسبة 29 في المائة هذا العام، مما ساعد على زيادة قيمة سوق العملات المشفرة العالمي الكلي إلى ما يزيد عن تريليون دولار.

كما ارتفعت العملات المشفرة الشهيرة الأخرى مثل Cardano و Polygon و Solana و Avalanche، بنسبة 11.08 في المائة و 20.03 في المائة و 48.03 في المائة و 35.83 في المائة على التوالي، منذ الأيام السبعة الماضية.