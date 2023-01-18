الأربعاء, يناير 18, 2023
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حياتنا

دراسة: الطماطم والباذنجان والبطاطاس.. علاجات ضد السرطان!

"يظل السرطان أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم"

كتب معالي بن عمر
الخضار التي تعالج مرض السرطان watanserb.com
الخضار التي تعالج مرض السرطان
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وطن-يقال أحيانًا أن أفضل دواء للإنسان؛ هو ما ينبت في الأرض. في تحليل تلوي حديث، يشير العلماء إلى التأثيرات الوقائية المحتملة لبعض العناصر الغذائية الموجودة في النباتات مثل الطماطم أو الباذنجان أو البطاطس، التي ينمن أن تقينا من مرض السرطان.

بقيادة فريق من الباحثين من جامعة آدم ميكيفيتش في بوزنان، بولندا ونشر في مجلة Frontiers in Pharmacology، استعرض الباحثين إمكانات الخضروات الباذنجانية (بما في ذلك البطاطس والطماطم والباذنجان) كعلاجات محتملة ضد السرطان، من خلال التركيز على القلويات، فهي تحتوي على عناصر غذائية قادرة على التطور لحماية نفسها من الطفيليات.

وبشكل أكثر تحديدًا، ركز الباحثون اهتمامهم على خمسة أنواع من المركبات الطبيعية من عائلة جليكو كالويد الموجودة في النباتات الباذنجانية، بحسب ما نقلته مجلة “ميديليبر” الفرنسية.

الطماطم watanserb.com
الطماطم

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“أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في العالم”

أوضح مؤلفو الدراسة: “يمكن استخدام هذه المركبات العلاجية بشكل منفصل أو بالاشتراك مع أدوية أخرى لزيادة فعالية علاج السرطان“.

وفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن هذه طريقة واعدة محتمل ، بقدر ما يتمثل جزء كبير من التحدي الذي يواجه البحث الحالي في مكافحة السرطان في إيجاد علاج قادر على تحييد الخلايا السرطانية، دون الإضرار بالخلايا السليمة للمرضى (والتي لا تستطيع الأدوية مثل العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي القيام به).

الباذنجان watanserb.com
الباذنجان

وهكذا استنتج مؤلفو الدراسة: “بشكل عام، لا يزال يتعين توضيح الآليات الدقيقة لعمل مركّب glycoalkaloid في الكائنات الحية. ويلزم إجراء مزيد من الأبحاث لاستكشاف علاجات جديدة للسرطان بحيثتكون أكثر انتقائية والأقل سمية ولتحسين فعالية طرق العلاج المطبّقة، حيث يظل السرطان أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم”.

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المصدرميديليبر-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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