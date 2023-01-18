دراسة: الطماطم والباذنجان والبطاطاس.. علاجات ضد السرطان!

- Advertisement -

وطن-يقال أحيانًا أن أفضل دواء للإنسان؛ هو ما ينبت في الأرض. في تحليل تلوي حديث، يشير العلماء إلى التأثيرات الوقائية المحتملة لبعض العناصر الغذائية الموجودة في النباتات مثل الطماطم أو الباذنجان أو البطاطس، التي ينمن أن تقينا من مرض السرطان.

بقيادة فريق من الباحثين من جامعة آدم ميكيفيتش في بوزنان، بولندا ونشر في مجلة Frontiers in Pharmacology، استعرض الباحثين إمكانات الخضروات الباذنجانية (بما في ذلك البطاطس والطماطم والباذنجان) كعلاجات محتملة ضد السرطان، من خلال التركيز على القلويات، فهي تحتوي على عناصر غذائية قادرة على التطور لحماية نفسها من الطفيليات.

وبشكل أكثر تحديدًا، ركز الباحثون اهتمامهم على خمسة أنواع من المركبات الطبيعية من عائلة جليكو كالويد الموجودة في النباتات الباذنجانية، بحسب ما نقلته مجلة “ميديليبر” الفرنسية.

“أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في العالم”

أوضح مؤلفو الدراسة: “يمكن استخدام هذه المركبات العلاجية بشكل منفصل أو بالاشتراك مع أدوية أخرى لزيادة فعالية علاج السرطان“.

وفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن هذه طريقة واعدة محتمل ، بقدر ما يتمثل جزء كبير من التحدي الذي يواجه البحث الحالي في مكافحة السرطان في إيجاد علاج قادر على تحييد الخلايا السرطانية، دون الإضرار بالخلايا السليمة للمرضى (والتي لا تستطيع الأدوية مثل العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي القيام به).

وهكذا استنتج مؤلفو الدراسة: “بشكل عام، لا يزال يتعين توضيح الآليات الدقيقة لعمل مركّب glycoalkaloid في الكائنات الحية. ويلزم إجراء مزيد من الأبحاث لاستكشاف علاجات جديدة للسرطان بحيثتكون أكثر انتقائية والأقل سمية ولتحسين فعالية طرق العلاج المطبّقة، حيث يظل السرطان أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم”.