تشكيلة ريال مدريد ضد فياريال والتوقيت في كأس ملك إسبانيا 2023

وطن- يلتقي فريق ريال مدريد أمام منافسه فياريال، الخميس، في مواجهة قوية وحاسمة، في منافسات دور ال16 كأس ملك إسبانيا 2023.

وستقام مباراة ريال مدريد ضد فياريال، على ملعب ( لاسيراميكا)، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القدس الشريف ومصر.

وستكون بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي، عند الساعة الحادية عشرة مساءً، أما بتوقيت دول شمال أفريقيا تونس والجزائر والمغرب، فستكون في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ولكن بتوقيت الإمارات وعمان، فستكون المباراة عند الساعة الثانية عشرة مساءً.

وستنقل مباراة ريال مدريد ضد فياريال، على قنوات (SSC) الرياضية السعودية، المشفرة على القمر الصناعي (النايل سات).

🎥🔴 LIVE: Our final training session ahead of the last-16 of the #CopaDelRey!

🆚 @VillarrealCFen https://t.co/1RUIvH3utC

— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) January 18, 2023