الأربعاء, يناير 18, 2023
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رياضة

تشكيلة ريال مدريد ضد فياريال والتوقيت في كأس ملك إسبانيا 2023

غيابات ريال مدريد عن مواجهة فياريال في كأس ملك إسبانيا 2023 لدور 16

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة ريال مدريد ضد فياريال في كأس ملك إسبانيا 2023 watanserb.com
تشكيلة ريال مدريد ضد فياريال في كأس ملك إسبانيا 2023
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وطن- يلتقي فريق ريال مدريد أمام منافسه فياريال، الخميس، في مواجهة قوية وحاسمة، في منافسات دور ال16 كأس ملك إسبانيا 2023.

وستقام مباراة ريال مدريد ضد فياريال، على ملعب ( لاسيراميكا)، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القدس الشريف ومصر.

توقيت مباراة ريال مدريد وفياريال

وستكون بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي، عند الساعة الحادية عشرة مساءً، أما بتوقيت دول شمال أفريقيا تونس والجزائر والمغرب، فستكون في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ولكن بتوقيت الإمارات وعمان، فستكون المباراة عند الساعة الثانية عشرة مساءً.

معلق مباراة ريال مدريد ضد ريال مدريد 

وستنقل مباراة ريال مدريد ضد فياريال، على قنوات (SSC) الرياضية السعودية، المشفرة على القمر الصناعي (النايل سات).

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كما وسيعلق على أحداث المباراة القوية بين كلا الفريقين في منافسات كأس ملك إسبانيا 2023 لدور ال16، المعلق السعودي عبد الله الحربي.

 

تدريبات ريال مدريد
تدريبات ريال مدريد

تشكيلة ريال مدريد ضد فياريال

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المباراة القوية أمام فياريال، في منافسات كأس ملك إسبانيا 2023، وسط غياب العديد من نجوم الفريق الملكي بسبب الإصابات، كما يلي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندري لونين.

دفاع الملكي: إيدير ميليتاو، ناتشو، أنطونيو روديجر( خيسوس فاييخو)، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: لوكا مورديتش، توني كروس، داني سيبايوس (كامافينغا).

مركز الهجوم: كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور، ماركو أسينسيو (رودريغو).

غيابات ريال مدريد عن كأس ملك إسبانيا 2023

كما وسيغيب عن مباراة ريال مدريد في منافسات كأس ملك إسبانيا العديد من النجوم، أوريلين تشواميني، لوكاس فاسكيز، داني كارفاخال، دافيد ألابا بسبب الإصابات.

وكان فريق ريال مدريد قد تلقى الخسارة أمام الغواصات الصفراء (فياريال)، في المباراة الماضية بمنافسات الدوري الإسباني، بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

تدريبات فياريال
تدريبات فياريال

كما ويحتل حامل اللقب ريال مدريد وصافة ترتيب الدوري الإسباني لهذا الموسم. برصيد 38 نقطة، خلف غريمه المتصدر برشلونة برصيد 41 نقطة.

المصدروطن + صفحة نادي ريال مدريد + صفحة نادي فياريال
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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