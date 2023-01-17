الثلاثاء, يناير 17, 2023
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10 أطعمة يمكنك تناولها على الرغم من انتهاء صلاحيتها

"إذا لاحظت أن عبوة الطعام منتفخة، حينئذ يجب التخلص منها..."

كتب معالي بن عمر
أطعمة منتهية الصلاحية watanserb.com
أطعمة منتهية الصلاحية
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وطن-لا جرم أن تاريخ انتهاء الصلاحية، يعدّ من أهم المعلومات التي تظهر على عبوة أي طعام، حيث أنها تخبرك حتى متى يمكنك تناوله أو على الأقل الوقت الذي يصبح فيه الطعام غير آمن ولا يُنصح به، لأنه بعد التاريخ المحدد قد يكون الطعام في حالة سيئة.

فيما يلي استعرضت صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، 10 أطعمة يمكنك تناولها منتهية الصلاحية دون التعرض لخطر التلوث، وعلى الأقل انتهت صلاحيتها مؤخرًا وليس منذ عدة أشهر.

ووفقًا لما ترجمته”وطن“، فإنه من المهم ملاحظة أن تاريخ انتهاء صلاحية الطعام لن تجعل استهلاكه خطيرًا، على الأقل بعد أيام قليلة من انتهائه. ففي بعض الحالات يفقد الطعام النكهة أو اللون أو الملمس، لكنه يظل صالحًا للاستهلاك لفترة من الوقت ولا يشكل خطرًا على الصحة.

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10 أطعمة يمكنك تناولها منتهية الصلاحية 

أول شيء يجب أن تكون واضحًا بشأنه هو أن تاريخ انتهاء الصلاحية يختلف عن تاريخ الاستهلاك. ففي الحالة الأولى، إذا انتهت صلاحية شيء ما، فقد يكون استهلاكه بعد ذلك التاريخ أمرًا خطيرًا، أما إذا كان تاريخ الاستهلاك قبل تاريخ الانتهاء، فيمكن استهلاكه دون مخاطرة بمجرد انقضاء هذا التاريخ، لأنه قريب وليس قديم جدًا. هذه التفاصيل مهمة. فعلى سبيل المثال: لا بأس من تناول الزبادي الذي انقضى تاريخه قبل يومين، لكن لا يجب أن تأكله إذا مر على انتهاء تاريخ صلاحيته شهرين.

الزبادي
الزبادي

وفقًا لـمنظمة الاستهلاك OCU، هناك العديد من الأطعمة التي يمكن تناولها دون مشاكل بمجرد مرور التاريخ المحدد على العبوة، على الرغم من أنه قبل القيام بذلك من المهم أن تتحقق من حالتها في حالة وجود أي تغييرات جوهرية في مظهرها، طالما كما أنها حاويات لم يتم فتحها من قبل.

هذه هي الأطعمة التي تضمنها OCU أنه يمكن استهلاكها بعد انتهاء الصلاحية إذا كانت تبدو جيدة وكان التاريخ لم يحن بعد:

  • الزبادي
  • خبز
  • بطاطا مقلية و مكسرات
  • الكعك والبسكويت
  • المشروبات الغازية والكحول
  • المعكرونة والأرز والبقوليات
  • المربى والزبدة
  • النقانق والجبن المقدد
  • الحساء والصلصات
  • غلاف الطماطم

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كتوصية أخيرة، من المهم جدًا أن تنتبه أيضًا إلى ما إذا كانت الحاوية منتفخة أو متدهورة بأي شكل من الأشكال، لأنه في هذه الحالة قد يشكل استهلاكها أيضًا خطرًا وسيكون من الأفضل تجنب تناولها. وعلى سبيل المثال، إذا كنت ستأكل زباديًا انتهت صلاحيته قبل أيام قليلة ورأيت أن الحاوية أو الغطاء منتفخ، فمن الأفضل التخلص منها لأنها  في حالة سيئة.

الأرز من الأطعمة التي لا تنتهي صلاخيتها
الأرز من الأطعمة التي لا تنتهي صلاخيتها
المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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