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هذا ما سيحدث لجسمك إذا كنت تنام أقل من ست ساعات كل ليلة!

الشخص الذي ينام أقل من ست ساعات كل ليلة، فسيشعر بأقل إنتاجية خلال اليوم

كتب ايمان الباجي
هذا ما سيحدث لجسمك إذا كنت تنام أقل من ست ساعات كل ليلة! watanserb.com
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وطن- وفقا لموقع NHS الإلكتروني، يحتاج البالغون من سبع إلى تسع ساعات من النوم كل ليلة.

وإذا كنت تواجه باستمرار صعوبة في النوم، فقد تحدثت صحيفة ميرور البريطانية مع مجموعة من الخبراء لمعرفة ما يحدث بالضبط للجسم عند النوم ست ساعات أو أقل في كل ليلة.

زيادة مشاعر القلق

تسبب قلة النوم زيادة في مشاعر القلق ويمكن لهذا أن يكون له تأثير سلبي على قدرة الجسم على النوم، ويصبح العقل يفكر في جميع النتائج المحتملة لأي شيء يسبب القلق، حسب ما كشفته الدكتورة سو بيكوك، استشارية في علم النفس الصحي وخبيرة في النوم.

علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي القلق إلى اضطرابات في النوم والأرق. وقد وجدت الأبحاث أيضًا أن قلة النوم يمكن أن تجعلنا نشعر بالإحباط خلال النهار.

وتقول الدكتورة سو:”يمكن أن يتسبب هذا في انخفاض القدرة على البقاء إيجابياً عند مواجهة تحديات صعبة. وقد تشعر أيضًا بأنك أقل قدرة على الاستمتاع بالتجارب الإيجابية.”

ضعف جهاز المناعة

عندما نكون نائمين، تعمل أجسامنا أثناء النوم بجهد إضافي لمحاربة أي عدوى.

يحتاج معظم الناس من سبع إلى تسع ساعات من النوم كل ليلة
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وتقول الدكتورة سو في هذا السياق: “تظهر الأبحاث أن هناك ارتباطًا بين دورات النوم والاستيقاظ وأنظمتنا المناعية.”

أثناء النوم، ينتج الجهاز المناعي مواد واقية ومقاومة للعدوى مثل الأجسام المضادة والسيتوكينات. وتستخدم هذه المواد لمكافحة البكتيريا والفيروسات.

تساعد بعض السيتوكينات أيضًا على النوم مما يمنح الجهاز المناعي مزيدًا من الكفاءة للدفاع عن الجسم ضد المرض.

لذلك إذا كنت لا تحصل على قسط كافٍ من النوم، فجهازك المناعي لا ينتج نفس القدر من هذه السيتوكينات. وتشير الدكتورة سو إلى أن هذا يقلل من استجابة الجسم للعدوى.

مضيفة:”إنه يزيد من تعرضنا للمرض، وقد يستغرق الأمر وقتًا أطول للتعافي من المرض.”

اضطرابات في الدورة الشهرية

يمكن أن تؤدي قلة النوم أيضًا إلى زيادة إفراز هرمونات الغدة الدرقية، مما يتسبب في حدوث اضطرابات وتأخر  في الدورة الشهرية.

في هذا السياق، قالت الدكتورة كاثرينا ليدرلي، أخصائية في طب النوم: “إن مستوى الهرمون المحفز للغدة الدرقية (TSH) يزداد أثناء قلة النوم. وبالنسبة للفتيات، يرتبط هذا بزيادة كبيرة في مستوى الهرمون المنبه للدرقية.”

زيادة الوزن

أثناء النوم، يعدل الجسم مستويات هرمونات “اللبتين” و”الجريلين” و”الكورتيزول”، وهي هرمونات مهمة في التحكم في الوزن.

وتقلل قلة النوم من مستويات هذه الهرمونات في الدم، حيث تقول الدكتورة سو “قلة النوم على المدى الطويل تزيد من الشهية والإفراط في تناول الطعام وزيادة الوزن“.

وتزداد احتمالية الإصابة بالسمنة أيضًا لدى أولئك الذين لا ينامون جيدًا.

 ضعف الإنتاجية

إذا لم تحصل على قسط كافٍ من النوم، فستشعر بأقل إنتاجية خلال اليوم.

وتقول الدكتورة كاتارينا في هذا الإطار: “قلة النوم تؤثر سلبًا على جميع الأشياء التي نحتاجها لأداء وظائفنا بشكل جيد كالأداء المعرفي، واتخاذ القرارات، والقدرة على التركيز.”

إذا لم تحصل على قسط كافٍ من النوم خلال الليل، فستشعر بأقل إنتاجية خلال اليوم.

مشاكل صحية أخرى

يمكن أن يؤثر عدم حصولك على قسط كاف من النوم على صحتك بعدة طرق مختلفة.

وتقول الدكتورة سو: “تشير الأبحاث إلى أن الناس أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل ارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية والنوبات القلبية”.

وأضافت:”هناك أيضًا خطر متزايد للإصابة بمرض السكري والحالات المزمنة الأخرى.”

وليس ذلك فحسب، بل إن قلة النوم تزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

كيف تحصل على قسط جيد من النوم؟

  • تجنب استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل ساعة من موعد النوم.
  • التزم بمواعيد نوم واستيقاظ ثابتة كل يوم.
  • مارس الرياضة، ولكن ليس قبل موعد النوم.
  • تناول طعامًا صحيََا، وتجنب خاصة الوجبات الخفيفة في الليل.
المصدرصحيفة ميترو البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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