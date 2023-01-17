النار تشتعل من جديد بين براد بيت وأنجلينا جولي بعد أن أثارت جنونه بما فعلته!

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وطن– اتهم النجم الأمريكي براد بيت، زوجته السابقة أنجلينا جولي برفض تسليم الوثائق الرئيسية كجزء من معركتهما على العقار الفرنسي الذي اشتروه أثناء زواجهما.

مصنع النبيذ

وفقًا لوثائق المحكمة التي نشرها موقع “رادار أون لاين“، كان المحامون الذين يمثلون نجوم القائمة الأولى في المحكمة الأسبوع الماضي يتشاجرون على وثائق يعتقد بيت أنها بجوزة جولي وشركتها نوفيل.

في العام الماضي، رفع براد بيت دعوى قضائية ضد أنجلينا جولي بعد أن باعت حصتها في مصنع النبيذ الذي تبلغ تكلفته 164 مليون دولار.

في دعواه القضائية ، قال بيت إنه عندما اشتروا العقار، وافقوا على تحويله إلى شركة عائلية لأطفالهم.

وقال بيت إنه قضى قدرًا كبيرًا من الوقت والطاقة في الشركة.

اعتداء الطائرة

في وثائق المحكمة ، ادعى أن جولي وافقت على عدم بيع حصتها في الشركة دون موافقة بيت.

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تقدمت جولي بطلب للطلاق في عام 2016 بعد حادثة على متن طائرة خاصة اتهمت فيها بيت بالاعتداء عليها. لم يتم توجيه أي اتهامات جنائية ضد الممثل.

في دعواه القضائية ، قال بيت إن جولي أخبرته في عام 2021 أنها تريد الخروج من محل صنع النبيذ بسبب اعتراضاتها الشخصية.

قال إنهما اتفقا معًا على إيجاد مشترٍ. ومع ذلك ، قال بعد صدور حكم في قضية الحضانة ، توقفت جولي عن العمل معه وباعت حصتها لشركة تدعى Tenute del Mondo “مملوكة ومسيطر عليها بشكل غير مباشر” من قبل الأوليغارشية الروسية المسمى يوري شيفلر.

وقال بيت إن شيفلر حاول الاستيلاء بشكل عدائي على الشركة وطالب بأن يكون البيع باطلاً.

دعوى مضادة

رداً على ذلك، رفعت شركة نوفيل التابعة لأنجلينا جولي دعوى مضادة بقيمة 250 مليون دولار ضد “بيت” متهمة إياه بإهدار أصول الشركة لمصلحته الخاصة.

اتهم نوفيل بيت بإنفاق الملايين على مشاريع فارغة. بالإضافة إلى ذلك ، وصفت جولي شخصيًا دعواه بأنها “تافهة” و “خبيثة”. وصفته بأنه “جزء من نمط إشكالي”.

وكما ذكر موقع رادار لأول مرة ، اتهم بيت مؤخرًا زوجته السابقة برفض تسليم المستندات المطلوبة.

وقال إن نوفيل رفضت “تقديم اكتشاف أساسي للوثائق” بما في ذلك بيعها مع الأوليغارشية الروسية. وجادلت نوفيل أنها ستقدم وثائق ولكن بعد أن أصدر القاضي أحكامًا معينة.

كواليس جلسة الاستماع

عقدت جلسة استماع الأسبوع الماضي حيث كان محامو بيت وجولي حاضرين. استمع القاضي فقط إلى الجدل حول عدم تقديم نوفيل للوثائق – وقال إنه سيستمع إلى الحجج حول عدم تقديم جولي في جلسة لاحقة.

حكم القاضي بأن الردود الواردة من نوفيل حتى الآن لا تبدو “شكوى قانونية لأنها – ليس من الواضح ما إذا كان المدعى عليهم يقولون إنهم سوف يمتثلون بالكامل أو جزئيًا – أو جزئيًا. وعندما يتحدثون عن أطراف أخرى ربما تكون هي التي تمتلك الوثائق ، فإنهم لا يسمون تلك الأطراف الأخرى كما هو مطلوب “.

قال القاضي: “لذلك يبدو أن هؤلاء المتهمين الذين ظهروا بشكل كامل سيحتاجون إلى تقديم مزيد من الردود – لتكملة ردودهم التي تلقوها”.

خلال الجلسة ، قال محامي بيت للقاضي: “نشعر وكأننا نواجه مباراة كبيرة هنا. ما نبحث عنه هو اتفاقيات البيع بين Stoli Group والسيدة جولي والتاريخ التفاوضي لها في المقام الأول “.

وقال المحامي إن نوفيل ساعدت في التفاوض على البيع.

جادل نوفيل بأنهم مستعدون لتقديم المستندات لكن طلب بيت كان واسعًا للغاية.

وبخ القاضي الطرفين برفق وذكّرهما باتباع القواعد. لم يصدر حكمًا رسميًا لكنه أمرهم بالعمل معًا.