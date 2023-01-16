الإثنين, يناير 16, 2023
الرئيسيةالهدهدأتراك يحاولون رفع علم بلادهم بالمدينة المنورة وتصرف لافت من السعوديين (فيديو)
الهدهد

أتراك يحاولون رفع علم بلادهم بالمدينة المنورة وتصرف لافت من السعوديين (فيديو)

حاول أتراك رفع العلم التركي فوق جبل الرماة بالمدينة المنورة إلا أن سعوديين منعوهم من فعل ذلك

كتب خالد السعدي
رفع العلم التركي في المدينة المنورة watanserb.com
أتراك يحاولون رفع العلم التركي فوق جبل الرماة في المدينة المنورة
- Advertisement -

وطن– انتشر مقطع فيديو وُصف بأنه مثير، يرصد إقدام عدد من الأتراك على رفع علم بلادهم على جبل الرماة في المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية، في واقعةٍ حازت كثيراً من ردود الأفعال.

وشوهد في مقطع الفيديو، الذي تم تداوله على صعيد واسع في السعودية، أتراك وهم يحملون علم بلادهم أعلى الجبل، إلا أنّ شباباً سعوديين تدخلوا ومنعوا الأتراك من الإقدام على ذلك.

وكشفت مصادر سعودية، أن الشخص الذي منع الأتراك من تلك الواقعة يُدعى محمد العتيبي، ويُكنّى بـ”أبو عبدالله”، وحاز تصرفه إعجابَ كثيرين.

أثارت الواقعة كثيراً من ردود الأفعال، فقال ناشط سعودي: “گفووو عليه ولد سلمان”.

- Advertisement -

وتساءلت ميرا: “حركة مقصودة ولا الي جاي يتعبد مايكون همه يجيب علمة معه بس مافهمت كانت تبي تغرس العلم ؟”.

وكتب ناشط: “سلمت يمينه”.

وتفاعل خالد: “بيض الله وجيههم أبطال”.

سيطرة الدولة العثمانية على الحجاز

وسبق أن انضمّت الحجاز إلى الدولة العثمانية عام 1517م، ففي أثناء وجود السلطان سليم الأول بالقاهرة، أرسل شريف مكة بركات الهاشمي ابنَه الشريف محمد أبو نُمَي رسولًا إلى السلطان يُعلن تأييده له، ودخول الحجاز تحت رعاية الدولة العثمانية.

وكانت هذه إضافة مهمَّة جداً للدولة، ففضلاً عن الفوائد الاقتصادية بالإشراف على التجارة في المنطقة ورعاية الحجيج، وفضلًا عن الفوائد العسكرية والإستراتيجية بالتواجد في سواحل البحر الأحمر الشرقية بالحجاز، فإن الفائدة الدينية والعاطفية تفوق كلَّ الفوائد.

فمن خلال تلك الخطوة، صارت الدولة ترعى كلَّ المدن المقدَّسة عند المسلمين، وتحديداً مكة، والمدينة، بالإضافة إلى القدس، ما يضمن للدولة العثمانية ولاء معظم الشعوب الإسلامية، ويعطيها الحقّ في التحدُّث باسم المسلمين قاطبة أمام القوى العالمية المختلفة، بالإضافة إلى العلاقات الدبلوماسية الواسعة التي يمكن للدولة أن تُحقِّقها برعاية وفد الحجاج، كما يروي الداعية والمختص بالتاريخ الإسلامي راغب السرجاني.

صار الحجاز بذلك ولاية تابعة للدولة العثمانية بطريقة إدارتها القديمة نفسها، وبإقرار السلطان سليم الأول لقيادة الشريف بركات لكل الحجاز، مع إرسال حاميةٍ عسكرية تابعة للبحرية العثمانية لحفظ الأمن، وكان مقرُّها في مدينة جدة.

غادر السلطان سليم الأول القاهرة في 10 سبتمبر 1517م إلى الشام. مكث في دمشق، وحلب، وعنتاب، نحو تسعة أشهر يُنظِّم أحوال القطر.

وعُيِّن جان بردي المملوكي واليًا على الشام مكافأةً له على خيانته لقنصوة الغوري، وأصبحت الشام بذلك ولايةً تابعة للدولة العثمانية تُدار بالمماليك، وبآليات الإدارة المملوكيَّة مع تعديلاتٍ عثمانية؛ أي يتمتع بما يُشبه الحكم الذاتي، تمامًا كالوضع الذي آلت إليه مصر.

وفي عام 1334ه، الموافق 1915م، ترجّل عدد كبير من الجنود الأتراك في المدينة المنورة، قادمين من إسطنبول، كانوا مدججين بالسلاح والفظاظة والأوامر الصارمة.

ويقول الكاتب السعودي محمد الساعد في مقال منشور بوقع قناة العربية، إن كان القرار المتخذ من الأستانة في إسطنبول هو محاولة لاستباق الأحداث المتسارعة في إقليم الحجاز، وربما بقية الأقاليم العربية التي رزحت تحت ما سماها الاحتلال التركي لقرون.

وجاءت المدينة المنورة على رأس تلك المحاولات من خلال تحويلها إلى ثكنة عسكرية وتتريكها لاحقاً، ومن ثم فصلها عن الحجاز وإلحاقها تماماً بالدولة العثمانية، على إثر معلومات متواترة، إضافة إلى مخاوف حقيقية عن قرب انطلاق الثورة العربية الكبرى على ما وصفه بـ”الاحتلال التركي” من “مكة المكرمة”.

وتابع الكاتب: “هذا الاحتلال الذي هيمن لقرون على مقدرات الوطن العربي، خاصة وأن إرهاصات تلك الثورة بدأت بالظهور في المدينتين المقدستين وبادية الحجاز، وهو ما حدث بالفعل لاحقاً خلال أشهر قليلة، وتحديداً في العام التالي”.

المصدرالعربية + تويتر - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

بعد شائعات إعفاء ووفاة سعود الشريم.. رسائل واتساب تكشف الحقيقة

حياتنا

جوني ديب تظاهر بأنه يموت حزناً على صديقه وذهب لجني الأموال من السعودية (شاهد)

الهدهد

سبب وفاة شايع النفيسة نجم كرة القدم السعودية في الثمانينيات

الهدهد

السعودية تقضي بإعدام عوض القرني وامتلاكه حسابا على تويتر أحد التهم

حياتنا

أول إطلالة عارية لجورجينا رودريغيز في السعودية وكريستيانو يُعلق: “يا إلهي”! (شاهد)

الهدهد

فيديو فاضح لمحمد بن سلمان يقود ناشره للمعتقل وانتقام ولي العهد

حياتنا

وجود جورجينا في الرياض يرفع نسبة إقبال السعوديات على عمليات التجميل (فيديو)

الهدهد

محمد بن سلمان يشن حربا على الإسلام.. صحفي أسترالي يكشف معلومات خطيرة (فيديو)

الهدهد

رد مالك مطعم سعودي على دعوات مقاطعته لإغلاقه وقت الصلاة يشعل تويتر (شاهد)

الهدهد

يمني دخل غرفة نوم عاملات كينيات .. شاهد ماذا فعلن به؟ (فيديو)

حياتنا

التقاط فيديو لجورجينا في محل تجاري شهير بالرياض.. ما الذي أغضب السعوديات؟

حياتنا

فتاة سعودية تقود شابا بجنزير من رقبته وهو يعوي مثل الكلب بموسم الرياض (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

بسبب السجق..كبير خدم الأميرة ديانا يكشف الدوافع الصادمة للعداء بين الأمير هاري وشقيقه

إليزابيث هيرلي البالغة من العمر 57 عاما أكثر النساء إثارة على قيد الحياة (شاهد)

بعد شائعات إعفاء ووفاة سعود الشريم.. رسائل واتساب تكشف الحقيقة

أزمة شراء القروض تهز الكويت وأنباء عن استقالة الحكومة.. ماذا يحدث؟

بث مباشر مباراة العراق وقطر اليوم في كأس الخليج 2023

زواج نجل نائب لبناني مثلي بإبن وزير سابق يطفو على السطح من جديد..لماذا؟

كيف يؤثر الطقس البارد على أداء السيارات الكهربائية؟

الملكة نور الحسين ترد على اتهامات الملك لنجلها الأمير حمزة بكلمات نارية قد تثير غضبه!

دراسة أمريكية: تناول هذه الكمية من اللوز يحافظ على صحة عضلاتك بعد التمارين الرياضية

ريال مدريد يكافئ كريم بنزيما بهذا القرار

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC