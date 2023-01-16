أتراك يحاولون رفع علم بلادهم بالمدينة المنورة وتصرف لافت من السعوديين (فيديو)

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وطن– انتشر مقطع فيديو وُصف بأنه مثير، يرصد إقدام عدد من الأتراك على رفع علم بلادهم على جبل الرماة في المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية، في واقعةٍ حازت كثيراً من ردود الأفعال.

وشوهد في مقطع الفيديو، الذي تم تداوله على صعيد واسع في السعودية، أتراك وهم يحملون علم بلادهم أعلى الجبل، إلا أنّ شباباً سعوديين تدخلوا ومنعوا الأتراك من الإقدام على ذلك.

أتراك يرفعون العلم التركي 🇹🇷

فوق جبل الرماة في المدينة المنورة وشباب سعودي بطل يجبرهم على إنزاله👌 كفو لا علم يرفع في المدينة

سوى العلم السعودي 🇸🇦 ولا يحق لأي زائر أن يرفع علم بلده وتسييس زيارته للمدينة فما بالك إن كانوا أتراك وعلمهم هو نفسه علم الدولة العثمانية❗ pic.twitter.com/YsMAZyLn0y — الكعّام (@alk3aam) January 15, 2023

وكشفت مصادر سعودية، أن الشخص الذي منع الأتراك من تلك الواقعة يُدعى محمد العتيبي، ويُكنّى بـ”أبو عبدالله”، وحاز تصرفه إعجابَ كثيرين.

أتراك يرفعون العلم التركي 🇹🇷

فوق جبل الرماة في المدينة المنورة وشباب سعودي بطل يجبرهم على إنزاله👌 كفو لا علم يرفع في المدينة

سوى العلم السعودي 🇸🇦 ولا يحق لأي زائر أن يرفع علم بلده وتسييس زيارته للمدينة فما بالك إن كانوا أتراك وعلمهم هو نفسه علم الدولة العثمانية❗ pic.twitter.com/YsMAZyLn0y — الكعّام (@alk3aam) January 15, 2023

أثارت الواقعة كثيراً من ردود الأفعال، فقال ناشط سعودي: “گفووو عليه ولد سلمان”.

گفووو عليه ولد سلمان 🇸🇦💚 — 🇸🇦🇦🇪 MBZ-MBS (@home_alone1155) January 15, 2023

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وتساءلت ميرا: “حركة مقصودة ولا الي جاي يتعبد مايكون همه يجيب علمة معه بس مافهمت كانت تبي تغرس العلم ؟”.

حركة مقصودة ولا الي جاي يتعبد مايكون همه يجيب علمة معه بس مافهمت كانت تبي تغرس العلم ؟ — ميرا الخطيرا – خبيرة علي اكسبرس (@Aliexpress_wor) January 15, 2023

وكتب ناشط: “سلمت يمينه”.

سلمت يمينه — بن مسعي الرشيدي (@asr2422) January 15, 2023

وتفاعل خالد: “بيض الله وجيههم أبطال”.

بيض الله وجيههم أبطال . — khalid088 (@khalid08812) January 15, 2023

سيطرة الدولة العثمانية على الحجاز

وسبق أن انضمّت الحجاز إلى الدولة العثمانية عام 1517م، ففي أثناء وجود السلطان سليم الأول بالقاهرة، أرسل شريف مكة بركات الهاشمي ابنَه الشريف محمد أبو نُمَي رسولًا إلى السلطان يُعلن تأييده له، ودخول الحجاز تحت رعاية الدولة العثمانية.

وكانت هذه إضافة مهمَّة جداً للدولة، ففضلاً عن الفوائد الاقتصادية بالإشراف على التجارة في المنطقة ورعاية الحجيج، وفضلًا عن الفوائد العسكرية والإستراتيجية بالتواجد في سواحل البحر الأحمر الشرقية بالحجاز، فإن الفائدة الدينية والعاطفية تفوق كلَّ الفوائد.

فمن خلال تلك الخطوة، صارت الدولة ترعى كلَّ المدن المقدَّسة عند المسلمين، وتحديداً مكة، والمدينة، بالإضافة إلى القدس، ما يضمن للدولة العثمانية ولاء معظم الشعوب الإسلامية، ويعطيها الحقّ في التحدُّث باسم المسلمين قاطبة أمام القوى العالمية المختلفة، بالإضافة إلى العلاقات الدبلوماسية الواسعة التي يمكن للدولة أن تُحقِّقها برعاية وفد الحجاج، كما يروي الداعية والمختص بالتاريخ الإسلامي راغب السرجاني.

صار الحجاز بذلك ولاية تابعة للدولة العثمانية بطريقة إدارتها القديمة نفسها، وبإقرار السلطان سليم الأول لقيادة الشريف بركات لكل الحجاز، مع إرسال حاميةٍ عسكرية تابعة للبحرية العثمانية لحفظ الأمن، وكان مقرُّها في مدينة جدة.

غادر السلطان سليم الأول القاهرة في 10 سبتمبر 1517م إلى الشام. مكث في دمشق، وحلب، وعنتاب، نحو تسعة أشهر يُنظِّم أحوال القطر.

وعُيِّن جان بردي المملوكي واليًا على الشام مكافأةً له على خيانته لقنصوة الغوري، وأصبحت الشام بذلك ولايةً تابعة للدولة العثمانية تُدار بالمماليك، وبآليات الإدارة المملوكيَّة مع تعديلاتٍ عثمانية؛ أي يتمتع بما يُشبه الحكم الذاتي، تمامًا كالوضع الذي آلت إليه مصر.

وفي عام 1334ه، الموافق 1915م، ترجّل عدد كبير من الجنود الأتراك في المدينة المنورة، قادمين من إسطنبول، كانوا مدججين بالسلاح والفظاظة والأوامر الصارمة.

ويقول الكاتب السعودي محمد الساعد في مقال منشور بوقع قناة العربية، إن كان القرار المتخذ من الأستانة في إسطنبول هو محاولة لاستباق الأحداث المتسارعة في إقليم الحجاز، وربما بقية الأقاليم العربية التي رزحت تحت ما سماها الاحتلال التركي لقرون.

وجاءت المدينة المنورة على رأس تلك المحاولات من خلال تحويلها إلى ثكنة عسكرية وتتريكها لاحقاً، ومن ثم فصلها عن الحجاز وإلحاقها تماماً بالدولة العثمانية، على إثر معلومات متواترة، إضافة إلى مخاوف حقيقية عن قرب انطلاق الثورة العربية الكبرى على ما وصفه بـ”الاحتلال التركي” من “مكة المكرمة”.

وتابع الكاتب: “هذا الاحتلال الذي هيمن لقرون على مقدرات الوطن العربي، خاصة وأن إرهاصات تلك الثورة بدأت بالظهور في المدينتين المقدستين وبادية الحجاز، وهو ما حدث بالفعل لاحقاً خلال أشهر قليلة، وتحديداً في العام التالي”.