الأحد, يناير 15, 2023
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دقق بالصورة جيداََ..إذا رأيت البومة فأنت تتمتع بعيون نسر!

أمامك 5 ثوانٍ فقط لإيجاد مكان البومة

كتب ايمان الباجي
دقق بالصورة جيداََ..إذا رأيت البومة فأنت تتمتع بعيون نسر! watanserb.com
إذا رأيت البومة فأنت تتمتع بعيون نسر!
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وطن- في هذه الصورة الوهمية البصرية التي اخترناها اليوم نقلا عن موقع “jagranjosh“، توجد بومة على مرأى من الجميع. لديك عيون نسر إذا تمكنت من اكتشافها في غضون 5 ثوان.

الأوهام البصرية

تُعرف الصور التي تخدع عقلك وتتحدى قدرتك على إدراك الأشياء باسم “الأوهام البصرية“. وهناك ثلاثة أنواع من الأوهام البصرية: حرفية، وفسيولوجية، ومعرفية.

إن قدرة الخدع البصرية على جذب انتباه المستخدم والاحتفاظ به لفترة من الوقت هي ما تجعلها رائعة. بالإضافة إلى ذلك، تساعد الأوهام البصرية في تعزيز القدرات المعرفية ومهارات المراقبة.

يمكن للمرء أن يتقن بسرعة القدرة على فهم الأوهام البصرية من خلال الممارسة المنتظمة.

هل تريد اختبار مدى فعالية مهارات الملاحظة لديك؟ جرب تحدي الوهم البصري السريع هذا الآن.

مهمتك في هذا التحدي هي أن تحدد مكان البومة في الغابة في أقل من 5 ثوانِِ.

أين توجد البومة؟
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يمكنك إجراء اختبار الوهم البصري هذا بشكل فردي أو مشاركته بين أصدقائك وعائلتك لمعرفة من لديه أفضل مهارة مراقبة في المجموعة.

يعد هذا تحديًا بسيطًا ويمكن لأي شخص لديه قدرات مراقبة جيدة اكتشاف السلحفاة قبل أي شخص آخر.

هل لاحظتها؟

أفضل طريقة للعثور على البومة في صورة الوهم البصري هذه هي الانتباه عن كثب إلى جميع مناطق الصورة.

أسرع.. لم يبق الكثير من الوقت.

ثلاث

اثنتان

واحدة

و.. انتهى الوقت.

كم منكم اكتشف الحيوان في الصورة بنجاح؟

هل تريد أن تعرف مكان البومة؟

مكان البومة

البومة موجودة على الجانب الأيسر من الصورة. وتم تمييزها بدائرة لسهولة التعرف عليها.

المصدرموقع jagranjosh، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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