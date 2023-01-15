دقق بالصورة جيداََ..إذا رأيت البومة فأنت تتمتع بعيون نسر!

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وطن- في هذه الصورة الوهمية البصرية التي اخترناها اليوم نقلا عن موقع “jagranjosh“، توجد بومة على مرأى من الجميع. لديك عيون نسر إذا تمكنت من اكتشافها في غضون 5 ثوان.

الأوهام البصرية

تُعرف الصور التي تخدع عقلك وتتحدى قدرتك على إدراك الأشياء باسم “الأوهام البصرية“. وهناك ثلاثة أنواع من الأوهام البصرية: حرفية، وفسيولوجية، ومعرفية.



إن قدرة الخدع البصرية على جذب انتباه المستخدم والاحتفاظ به لفترة من الوقت هي ما تجعلها رائعة. بالإضافة إلى ذلك، تساعد الأوهام البصرية في تعزيز القدرات المعرفية ومهارات المراقبة.

يمكن للمرء أن يتقن بسرعة القدرة على فهم الأوهام البصرية من خلال الممارسة المنتظمة.

هل تريد اختبار مدى فعالية مهارات الملاحظة لديك؟ جرب تحدي الوهم البصري السريع هذا الآن.

مهمتك في هذا التحدي هي أن تحدد مكان البومة في الغابة في أقل من 5 ثوانِِ.

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يمكنك إجراء اختبار الوهم البصري هذا بشكل فردي أو مشاركته بين أصدقائك وعائلتك لمعرفة من لديه أفضل مهارة مراقبة في المجموعة.

يعد هذا تحديًا بسيطًا ويمكن لأي شخص لديه قدرات مراقبة جيدة اكتشاف السلحفاة قبل أي شخص آخر.

هل لاحظتها؟

أفضل طريقة للعثور على البومة في صورة الوهم البصري هذه هي الانتباه عن كثب إلى جميع مناطق الصورة.

أسرع.. لم يبق الكثير من الوقت.

ثلاث

اثنتان

واحدة

و.. انتهى الوقت.

كم منكم اكتشف الحيوان في الصورة بنجاح؟

هل تريد أن تعرف مكان البومة؟

البومة موجودة على الجانب الأيسر من الصورة. وتم تمييزها بدائرة لسهولة التعرف عليها.