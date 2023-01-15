جدل الأوراق السرية بمنزل بايدن مستمر والبيت الأبيض يعلن الحصول على المزيد

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وطن- لا يزال جدل الأوراق السرية في منزل الرئيس الأمريكي جو بايدن بولاية ديلاوير مستمر، حيث أعلن البيت الأبيض في بيان له، السبت، الحصول على المزيد من هذه الأوراق.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية فقد أعلن البيت الأبيض اكتشاف 5 أوراق إضافية بعلامات تفيد بالسرّية في منزل “بايدن” المشار إليه.

وأوضح بيان البيت الأبيض أنه جرى تسليم هذه الأوراق السرية على الفور إلى مسؤولي وزارة العدل.

وهذه الصفحات الـ5 ـ بحسب البيان ـ والتي تعود إلى فترة تولّي بايدن منصب نائب الرئيس باراك أوباما، عُثِر عليها في غرفة مجاورة للمرآب بعد أن زار محامي البيت الأبيض ريتشارد ساوبر المنزل، الخميس.

وبحسب “cbsnews” ذهب المحامي إلى المنزل الفخم في “ويلمنغتون” بولاية ديلاوير للإشراف على إحالة مجموعة أولى من الوثائق السرّية إلى العدالة بعد العثور عليها في المنزل، الأربعاء.

وذكّر “ساوبر” بأنه أثناء بحثهم في المنزل، وجد محامون شخصيون للرئيس في هذه الغرفة المجاورة للمرآب وثائق تحمل سمة “سرّي”.

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وبسبب عدم امتلاكهم تصاريح لازمة للاطلاع على هذا النوع من المستندات، لم يواصل المحامون مهمتهم وأبلغوا وزارة العدل بالموضوع، وفق البيت الأبيض.

ويُلزم قانون صدر عام 1978 الرؤساء الأمريكيين ونوابهم بإحالة كل رسائل البريد الإلكتروني والرسائل ووثائق العمل الأخرى إلى الأرشيف الوطني بعد تركهم مناصبهم.

وأشار “ساوبر” الذي يحمل تصريحا يتيح له الاطلاع على الوثائق السرّية، إلى أنه اكتشف عند وصوله إلى المنزل 5 صفحات أخرى، موضحا أن ممثلي وزارة العدل الذين رافقوه صادروها “فورا”.

وثائق سرية في منزل ترامب

وتضاف هذه الصفحات المكتشفة حديثا إلى وثائق أخرى عُثر عليها في مكتب بايدن السابق في “مركز بن بايدن” للأبحاث بواشنطن، وقد سُلّمت أيضا إلى القضاء.

وعيَّن وزير العدل ميريك غارلاند، الخميس، مُدّعيا عاما مستقلا للتحقيق في القضية.

وقد استغل منتقدو بايدن سلسلة الاكتشافات المستمرة هذه، ليقولوا إنه لم يكن “شفافا وصريحا”.

وأدى ذلك إلى إجراء مقارنات مع قضية الرئيس السابق دونالد ترمب الذي يخضع أيضا لتحقيق يجريه مدّعٍ خاص بتهمة تخزين مئات المستندات السرّية في منزله في مارالاغو بفلوريدا، ويُزعَم أنه عرقل جهود الإدارة لاستعادتها.

لكنّ “ساوبر” شدّد على أن بايدن أعاد الوثائق “على الفور وطواعية” عند ظهورها، ولا يوجد حتى الآن أي شبهات تحوم حول الرئيس الأمريكي بشأن هذه الوثائق.

وكان الرئيس جو بايدن قد صرح للصحفيين، الخميس، بأنه يأخذ الأمر على محمل الجد وأنه يتعاون مع وزارة العدل.