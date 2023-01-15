الأحد, يناير 15, 2023
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جدل الأوراق السرية بمنزل بايدن مستمر والبيت الأبيض يعلن الحصول على المزيد

عُثر على أوراق سرية جديدة في منزل جو بايدن بولاية ديلاوير وأثار الأمر جدلا في الأوساط السياسية الأمريكية

كتب باسل النجار
جو بايدن watanserb.com
جو بايدن
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وطن- لا يزال جدل الأوراق السرية في منزل الرئيس الأمريكي جو بايدن بولاية ديلاوير مستمر، حيث أعلن البيت الأبيض في بيان له، السبت، الحصول على المزيد من هذه الأوراق.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية فقد أعلن البيت الأبيض اكتشاف 5 أوراق إضافية بعلامات تفيد بالسرّية في منزل “بايدن” المشار إليه.

وأوضح بيان البيت الأبيض أنه جرى تسليم هذه الأوراق السرية على الفور إلى مسؤولي وزارة العدل.

وهذه الصفحات الـ5 ـ بحسب البيان ـ والتي تعود إلى فترة تولّي بايدن منصب نائب الرئيس باراك أوباما، عُثِر عليها في غرفة مجاورة للمرآب بعد أن زار محامي البيت الأبيض ريتشارد ساوبر المنزل، الخميس.

وبحسب “cbsnews” ذهب المحامي إلى المنزل الفخم في “ويلمنغتون” بولاية ديلاوير للإشراف على إحالة مجموعة أولى من الوثائق السرّية إلى العدالة بعد العثور عليها في المنزل، الأربعاء.

وذكّر “ساوبر” بأنه أثناء بحثهم في المنزل، وجد محامون شخصيون للرئيس في هذه الغرفة المجاورة للمرآب وثائق تحمل سمة “سرّي”.

جدل الأوراق السرية بمنزل بايدن مستمر والبيت الأبيض
جدل الأوراق السرية بمنزل بايدن مستمر والبيت الأبيض
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وبسبب عدم امتلاكهم تصاريح لازمة للاطلاع على هذا النوع من المستندات، لم يواصل المحامون مهمتهم وأبلغوا وزارة العدل بالموضوع، وفق البيت الأبيض.

ويُلزم قانون صدر عام 1978 الرؤساء الأمريكيين ونوابهم بإحالة كل رسائل البريد الإلكتروني والرسائل ووثائق العمل الأخرى إلى الأرشيف الوطني بعد تركهم مناصبهم.

وأشار “ساوبر” الذي يحمل تصريحا يتيح له الاطلاع على الوثائق السرّية، إلى أنه اكتشف عند وصوله إلى المنزل 5 صفحات أخرى، موضحا أن ممثلي وزارة العدل الذين رافقوه صادروها “فورا”.

وثائق سرية في منزل ترامب

وتضاف هذه الصفحات المكتشفة حديثا إلى وثائق أخرى عُثر عليها في مكتب بايدن السابق في “مركز بن بايدن” للأبحاث بواشنطن، وقد سُلّمت أيضا إلى القضاء.

وعيَّن وزير العدل ميريك غارلاند، الخميس، مُدّعيا عاما مستقلا للتحقيق في القضية.

وقد استغل منتقدو بايدن سلسلة الاكتشافات المستمرة هذه، ليقولوا إنه لم يكن “شفافا وصريحا”.

وأدى ذلك إلى إجراء مقارنات مع قضية الرئيس السابق دونالد ترمب الذي يخضع أيضا لتحقيق يجريه مدّعٍ خاص بتهمة تخزين مئات المستندات السرّية في منزله في مارالاغو بفلوريدا، ويُزعَم أنه عرقل جهود الإدارة لاستعادتها.

لكنّ “ساوبر” شدّد على أن بايدن أعاد الوثائق “على الفور وطواعية” عند ظهورها، ولا يوجد حتى الآن أي شبهات تحوم حول الرئيس الأمريكي بشأن هذه الوثائق.

وكان الرئيس جو بايدن قد صرح للصحفيين، الخميس، بأنه يأخذ الأمر على محمل الجد وأنه يتعاون مع وزارة العدل.

المصدرcbsnews، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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