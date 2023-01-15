أرسنال يتربع على الصدارة .. ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023

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وطن- يتربع فريق أرسنال على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023، بعد فوزه في مباراة الديربي أمام منافسه توتنهام بهدفين نظيفين دون مقابل في منافسات الأسبوع ال19.

وأحرز فريق أرسنال (المدفعجية)، أولى أهداف المباراة داخل شباك منافسه المستضيف للمباراة توتنهام، عند الدقيقة ال14 بطريق الخطأ ارتكبه الحارس الفرنسي هوغو لوريس خلال تصديه لكرة بوكايو ساكا لتسكن في نهاية المطاف داخل شباك مرماه.

مباراة ديربي أرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

وسجل مارتين أوديغارد بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت في الزاوية اليسرى داخل شباك مرمى توتنهام، في الدقيقة ال36.

ورغم خسارة توتنهام أمام الفريق المنافس أرسنال، إلا أنه كان الأفضل على صعيد التسديدات والاستحواذ على الكرة طيلة مجريات مباراة الديربي بين كلا الفريقين، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 17 تسديدة والاستحواذ بنسبة 51%.

😍 We know you’ll want to watch this one again, Gooners 🍿 The perfect way to end your week 👇 pic.twitter.com/7p4gsnYLem — Arsenal (@Arsenal) January 15, 2023

على عكس الفريق الفائز أرسنال الذي وصلت عدد تسديداته إلى 14 تسديدة باتجاه شباك المرمى، كما ونسبة استحواذ على الكرة ب49%.

فوز تشيلسي على كريستيال بالاس

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وعاد فريق تشيلسي إلى سكة الانتصارات من جديد، بعد خسارتين وتعادل في آخر 5 مباريات، بفوز نظيف عن نظيره كريستيال بالاس بهدف دون مقابل.

وسجل هدف الفوز لفريق تشيلسي في المباراة داخل شباك كريستيال بالاس، اللاعب كاي هافرتز في الدقيقة ال64.

كما وشهدت الجولة ال19، خسارة حامل اللقب مانشستر سيتي أمام نظيره اليونايتد بهدفين مقابل هدف وحيد، وكذلك هزيمة ليفربول أمام برايتون بثلاثية نظيفة دون رد.

وحقق نيوكاسل يونايتد صاحب المركز الثالث من ترتيب الدوري الإنجليزي، الفوز النظيف على فولهام بهدف وحيد دون مقابل.

ترتيب الدوري الإنجليزي 2023

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي 2023 ” البريميرليج”، مع ختام الجولة ال19، كما يلي:

(1) أرسنال 47 نقطة.

(2) مانشستر سيتي 39 نقطة.

(3) نيوكاسل يونايتد 38 نقطة.

(4) مانشستر يونايتد 38 نقطة.

(5) توتنهام 33 نقطة.

Stretching the gap at the #PL summit 🔴 pic.twitter.com/aBdltgdb7p — Premier League (@premierleague) January 15, 2023

(6) فولهام 31 نقطة.

(7) برايتون 30 نقطة.

(8) برينتفورد 29 نقطة.

(9) ليفربول 28 نقطة.

(10) تشيلسي 28 نقطة.

هدافي الدوري الإنجليزي 2023

كما وجاء ترتيب أبرز هدافي الدوري الإنجليزي 2023، مع نهاية الجولة ال19، على النحو الآتي:

(1) إرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) 21 هدفاً.

(2) هاري كين (توتنهام) 15 هدفاً.

(3) إيفان توني (برينتفورد) 13 هدفاً.

(4) الكسندر ميتروفيتش (فولهام) 11 هدفاً.

(5) رودريغو مورينو (ليدز يونايتد) 10 أهداف.