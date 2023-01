أرسنال يتربع على الصدارة .. ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023

- Advertisement -

وطن- يتربع فريق أرسنال على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023، بعد فوزه في مباراة الديربي أمام منافسه توتنهام بهدفين نظيفين دون مقابل في منافسات الأسبوع ال19.

وأحرز فريق أرسنال (المدفعجية)، أولى أهداف المباراة داخل شباك منافسه المستضيف للمباراة توتنهام، عند الدقيقة ال14 بطريق الخطأ ارتكبه الحارس الفرنسي هوغو لوريس خلال تصديه لكرة بوكايو ساكا لتسكن في نهاية المطاف داخل شباك مرماه.

وسجل مارتين أوديغارد بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت في الزاوية اليسرى داخل شباك مرمى توتنهام، في الدقيقة ال36.

ورغم خسارة توتنهام أمام الفريق المنافس أرسنال، إلا أنه كان الأفضل على صعيد التسديدات والاستحواذ على الكرة طيلة مجريات مباراة الديربي بين كلا الفريقين، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 17 تسديدة والاستحواذ بنسبة 51%.

😍 We know you’ll want to watch this one again, Gooners

🍿 The perfect way to end your week 👇 pic.twitter.com/7p4gsnYLem

— Arsenal (@Arsenal) January 15, 2023