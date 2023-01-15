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رياضة

أرسنال يتربع على الصدارة .. ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023

أرسنال يوسع الفارق عن أقرب المنافسين على الصدارة إلى 8 نقاط مع نهاية الجولة ال19

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023 watanserb.com
ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023
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وطن- يتربع فريق أرسنال على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023، بعد فوزه في مباراة الديربي أمام منافسه توتنهام بهدفين نظيفين دون مقابل في منافسات الأسبوع ال19.

وأحرز فريق أرسنال (المدفعجية)، أولى أهداف المباراة داخل شباك منافسه المستضيف للمباراة توتنهام، عند الدقيقة ال14 بطريق الخطأ ارتكبه الحارس الفرنسي هوغو لوريس خلال تصديه لكرة بوكايو ساكا لتسكن في نهاية المطاف داخل شباك مرماه.

مباراة ديربي أرسنال وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

وسجل مارتين أوديغارد بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت في الزاوية اليسرى داخل شباك مرمى توتنهام، في الدقيقة ال36.

ورغم خسارة توتنهام أمام الفريق المنافس أرسنال، إلا أنه كان الأفضل على صعيد التسديدات والاستحواذ على الكرة طيلة مجريات مباراة الديربي بين كلا الفريقين، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 17 تسديدة والاستحواذ بنسبة 51%.

على عكس الفريق الفائز أرسنال الذي وصلت عدد تسديداته إلى 14 تسديدة باتجاه شباك المرمى، كما ونسبة استحواذ على الكرة ب49%.

احتفال أرسنال بهدفه في شباك توتنهام
احتفال أرسنال بهدفه في شباك توتنهام

فوز تشيلسي على كريستيال بالاس

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وعاد فريق تشيلسي إلى سكة الانتصارات من جديد، بعد خسارتين وتعادل في آخر 5 مباريات، بفوز نظيف عن نظيره كريستيال بالاس بهدف دون مقابل.

وسجل هدف الفوز لفريق تشيلسي في المباراة داخل شباك كريستيال بالاس، اللاعب كاي هافرتز في الدقيقة ال64.

كما وشهدت الجولة ال19، خسارة حامل اللقب مانشستر سيتي أمام نظيره اليونايتد بهدفين مقابل هدف وحيد، وكذلك هزيمة ليفربول أمام برايتون بثلاثية نظيفة دون رد.

احتفال تشيلسي بهدفه في شباك كريستيال بالاس
احتفال تشيلسي بهدفه في شباك كريستيال بالاس

وحقق نيوكاسل يونايتد صاحب المركز الثالث من ترتيب الدوري الإنجليزي، الفوز النظيف على فولهام بهدف وحيد دون مقابل.

ترتيب الدوري الإنجليزي 2023

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي 2023 ” البريميرليج”، مع ختام الجولة ال19، كما يلي:

(1) أرسنال 47 نقطة.

(2) مانشستر سيتي 39 نقطة.

(3) نيوكاسل يونايتد 38 نقطة.

(4) مانشستر يونايتد 38 نقطة.

(5) توتنهام 33 نقطة.

(6) فولهام 31 نقطة.

(7) برايتون 30 نقطة.

(8) برينتفورد 29 نقطة.

(9) ليفربول 28 نقطة.

(10) تشيلسي 28 نقطة.

هدافي الدوري الإنجليزي 2023

كما وجاء ترتيب أبرز هدافي الدوري الإنجليزي 2023، مع نهاية الجولة ال19، على النحو الآتي:

(1) إرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) 21 هدفاً.

(2) هاري كين (توتنهام) 15 هدفاً.

أرسنال يتربع على عرش صدارة الدوري الإنجليزي 2023
أرسنال يتربع على عرش صدارة الدوري الإنجليزي 2023

(3) إيفان توني (برينتفورد) 13 هدفاً.

(4) الكسندر ميتروفيتش (فولهام) 11 هدفاً.

(5) رودريغو مورينو (ليدز يونايتد) 10 أهداف.

المصدروطن + صفحة نادي أرسنال + صفحة نادي تشيلسي + الدوري الإنجليزي
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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