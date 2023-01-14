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نائب كويتي يحرج السيسي على الهواء في مجلس الأمة (فيديو)

أمين سر مجلس الأمة الكويتي النائب أسامة الشاهين رفض مطالب صندوق النقد بدعم مصر وحذر حكومة بلاده من مغبة ذلك مطالبا باسترداد الودائع القديمة أولا

كتب باسل النجار
نائب كويتي يحرج السيسي watanserb.com
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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وطن- حذر النائب الكويتي بمجلس الأمة أسامة الشاهين، حكومة بلاده من مغبه ما وصفه بالانصياع لتوجيهات صندوق النقد الدولي بدعم مصر عبر ودائع دولارية جديدة، مشددا على أن ذلك يضر كثيرا بالمال العام الكويتي.

وفي كلمة له أثناء جلسة أذيعت على الهواء بمجلس الأمة الكويتي، قال “شاهين”:”نحذر الحكومة من الانصياع لتوجيهات بل فلنقل أوامر في بعض الحالات صندوق النقد الدولي.. الذي أصدر بيانا رسميا في موقعه يطالب فيه بموارد تمويلية جديدة من دول مجلس التعاون الخليجي لمصر بقيمة 14 مليار دولار.”

النائب أسامة الشاهين يحذر الحكومة من دعم السيسي

واستطرد في كلمات اعتبرها ناشطون محرجة وفاضحة للنظام المصري ورئيسه عبدالفتاح السيسي: “لذلك أحذر الحكومة من مغبة الانصياع لمثل هذه التوجيهات الضارة للمال العام والغير منسجمة حتى مع إرادة الشعب وإرادة ممثليه.”

كما طالب أسامة الشاهين باستعادة أموال الكويت المعطلة داخل المركزي المصري، والتي لم تسدد رغم حلول موعد سدادها.

وبناء عليه أضاف:”لذا نحذر من ضخ أي أموال جديدة ونحذر ايضا من تمديد عملية استرداد الودائع المستحقة.”

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ولم يكتف النائب الكويتي أسامة الشاهين بذلك بل تطرق لموضوع العمالة المصرية بالكويت وقال:”ونحذر أيضا من التهاون والعودة إلى العادات السيئة السابقة فيما يتعلق بفتح الباب أمام العمالة سواء ما يتعلق مع الأشقاء في مصر أو دول أخرى.”

وتعاني مصر أزمة اقتصادية حادة هي الأسوأ في تاريخها حيث وصلت ديون الدولة الخارجية والداخلية لأرقام كارثية غير مسبوقة، جراء سياسات عبدالفتاح السيسي وإهدراه أموال الشعب والعملة الصعبة على مشاريع لا طائل منها، هدف من ورائها لتحقيق مجد شخص وإرضاء جنون العظمة لديه، بحسب وصف نشطاء.

الإعلامية الكويتية فجر السعيد أثار حديث النائب الشاهين غضبها، وهاجمته في رد على كلمته بمجلس الأمة.

وقالت في هجوم عنيف على النائب:”وهذي اوامر المرشد والا إنت ماتحب مصر منيه والطريج .. مصر عمقنا الاستراتيجي.”

وتابعت في وصلة تملق لرئيس النظام المصري:”والسيسي صمام أمان ولن تتركه دول الخليج كلها للوقوع حتى يعود حزب الخراب .. صرّح مما تشاء فصوتك لن يسمع صداه الا مكتب الإرشاد.”

بينما أيد الكثير من الكويتيين وجهة نظر النائب أسامة الشاهين، معتبرين أن الشعب الكويتي وأبنائه أولى بأموالهم، حسب وصفهم.

وكان صندوق النقد الدولي، قد طالب في بيان رسمي له من وصفهم بـ”حلفاء مصر الخليجيين” بالوفاء بتعهداتهم الاستثمارية والتي تبلغ مليارات الدولارات في مصر، والتي ستكون مقابل حصص بأصول وشركات مصرية، في مواعيدها المحددة، لضمان أن تغطي الدولة فجوة التمويل الخارجي في السنوات المقبلة.

ووصف صندوق النقد الاستثمارات من دول الخليج العربية بأنها “جزء مهم من استراتيجية تمويل البرنامج”.

انهيار الاقتصاد المصري وأزمة الدولار

وشهدت مصر ندرة في النقد الأجنبي على مدى عدة أشهر، إذ عانى الاقتصاد في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان من ارتفاع تكلفة السلع الأولية من الغذاء إلى الوقود، الذي بدأ مع غزو روسيا لأوكرانيا.

الجنيه المصري فقدَ نحو 33% من قيمته منذ أواخر أكتوبر، عندما أعلنت مصر أنها ستنتهج سياسة مرونة أسعار الصرف، في خطوة ساعدتها على الحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

ولا يزال الجنيه أسوأ عملات العالم أداء في العام الحالي، وتكشف المؤشرات التي تقيس تقلب العملة تاريخياً في المدى القصير أن تأرجح الجنيه هو الأكثر تطرفاً على مستوى العالم.

وكان الجنيه المصري قد خسر أكثر من 50% من قيمته أمام الدولار في أقل من عام، بعد أن تحركت أسعار الصرف الرسمية قبل أيام، حيث كسر الدولار حاجز 32 جنيهًا، قبل أن يتراجع في غضون ساعات إلى مستوى 29.76 جنيهاً للدولار في البنك المركزي المصري.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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