اعتزال جورج وسوف بعد وفاة نجله وديع .. إعلامية لبنانية تكشف السبب

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وطن – يبدو أنّ الفنان السوري جورج وسوف قرر اعتزال الغناء بسبب وفاة ابنه “وديع”، الأسبوع الماضي، بعد بسبب مضاعفات صحية لعملية جراحية أجراها مؤخراً لربط المعدة.

اعتزال جورج وسوف

وكشفت الإعلامية اللبنانية هنادي عيسى ان جورج وسوف ينوي اعتزال الفن بسبب وفاة نجله وديع، وفقا لما ذكره أحد المقربين.

صحيفة “الوطن” المصرية نقلت عن الصحفية هنادي عيسى قولها، ان جورج وسوف لن يحتمل سماع لقب “أبو وديع” أثناء الغناء على المسرح” لذا قرر اعتزال الغناء.

وقالت الإعلامة اللبنانية إن المقربين من جورج وسوف يحاولون ثنيه عن قرار الاعتزال، ومباشرة عمله، والاستمرار في الغناء، وفق قولها.

وفاة وديع جورج وسوف

وتوفي وديع جورج وسوف، يوم الجمعة من الأسبوع الماضي، بعد ساعات من نقله إلى العناية المركزة في مستشفى “مار يوسف” في لبنان.

وكان نجل جورج وسوف أجرى عملية تكميم معدة خلال الأيام الماضية، بحسب مواقع فنية، وبعد العملية حدثت بعض المضاعفات، حيث أصيب بنزيف حاد في المعدة.

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وحاول المستشفى البحث عن فصيلة دم وديع بعد تعرضه لنزيف، ورغم توفيره إلا أن الأطباء في مستشفى مار يوسف في بيروت لم ينجحوا في توقيف النزيف الذي أودى بحياته.

ومعروف أنّ وديع هو الابن الأكبر للمغني السوري من زوجته الأولى شاليمار التي ارتبط بها بزواج مدني في العاصمة الفرنسية باريس بعد رفض عائلتها هذا الارتباط.

وسبق أن شارك وديع صورة منذ أسبوع عايد فيها والده جورج بمناسبة عيد ميلاده عبر (إنستغرام)، معلقاً “عيد ميلاد سعيد لوالدي، أخي، أعز أصدقائي. أحبك”.