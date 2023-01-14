السبت, يناير 14, 2023
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اعتزال جورج وسوف بعد وفاة نجله وديع .. إعلامية لبنانية تكشف السبب

كشفت الإعلامية اللبنانية هنادي عيسى ان جورج وسوف ينوي اعتزال الفن بسبب وفاة نجله وديع كونه لن يحتمل سماع لقب "أبو وديع" أثناء الغناء على المسرح

كتب أنس السالم
اعتزال جورج وسوف بعد وفاة نجله وديع watanserb.com
مصادر مقربة تتحدث عن اعتزال جورج وسوف بعد وفاة نجله وديع
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وطن – يبدو أنّ الفنان السوري جورج وسوف قرر اعتزال الغناء بسبب وفاة ابنه “وديع”، الأسبوع الماضي، بعد بسبب مضاعفات صحية لعملية جراحية أجراها مؤخراً لربط المعدة.

اعتزال جورج وسوف 

وكشفت الإعلامية اللبنانية هنادي عيسى ان جورج وسوف ينوي اعتزال الفن بسبب وفاة نجله وديع، وفقا لما ذكره أحد المقربين.

صحيفة “الوطن” المصرية نقلت عن الصحفية هنادي عيسى قولها، ان جورج وسوف لن يحتمل سماع لقب “أبو وديع” أثناء الغناء على المسرح” لذا قرر اعتزال الغناء.

جورج وسوف يقرر اعتزال الغناء بعد وفاة ابنه وديع
جورج وسوف وابنه وديع

وقالت الإعلامة اللبنانية إن المقربين من جورج وسوف يحاولون ثنيه عن قرار الاعتزال، ومباشرة عمله، والاستمرار في الغناء، وفق قولها.

وفاة وديع جورج وسوف

وتوفي وديع جورج وسوف، يوم الجمعة من الأسبوع الماضي، بعد ساعات من نقله إلى العناية المركزة في مستشفى “مار يوسف” في لبنان.

وكان نجل جورج وسوف أجرى عملية تكميم معدة خلال الأيام الماضية، بحسب مواقع فنية، وبعد العملية حدثت بعض المضاعفات، حيث أصيب بنزيف حاد في المعدة.

أول ظهور لجورج وسوف بعد محاولة الأطباء تغييبه عن الوعي قسراً (شاهد) watanserb.com
جورج وسوف ونجله وديع
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وحاول المستشفى البحث عن فصيلة دم وديع بعد تعرضه لنزيف، ورغم توفيره إلا أن الأطباء في مستشفى مار يوسف في بيروت لم ينجحوا في توقيف النزيف الذي أودى بحياته.

ومعروف أنّ وديع هو الابن الأكبر للمغني السوري من زوجته الأولى شاليمار التي ارتبط بها بزواج مدني في العاصمة الفرنسية باريس بعد رفض عائلتها هذا الارتباط.

وسبق أن شارك وديع صورة منذ أسبوع عايد فيها والده جورج بمناسبة عيد ميلاده عبر (إنستغرام)، معلقاً “عيد ميلاد سعيد لوالدي، أخي، أعز أصدقائي. أحبك”.

 

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A post shared by Wadih Wassouf (@wadih.wassouf)

المصدر(الوطن) المصرية - وطن - مواقع التواصل
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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