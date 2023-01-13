صورة مسربة .. الأمير هاري عارياً تماماً ويحتضن امرأة من الخلف! (شاهد)

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وطن – بالتزامن مع نشر مذكرات الأمير هاري (38عاماً)، والتي جاءت في كتاب “سبير”، أعادت الصحافة البريطانية، نشر “فضيحة” لـ”دوق ساسكس”، حينما كان يبلغ من العمر (27 عامًا).

وتحت عنوان “عار الأمير هاري“، نشرت صحف بريطانية منها “ديلي ميل” الشهيرة، خبراً متعلقاً بفضيحة الأمير بسبب حفلته الشهيرة في “لاس فيغاس”، حيث تم تصويره وهو يلعب البلياردو عارياً بعد جلسة شرب طوال اليوم.

وأشارت الصحيفة، إلى أنّ الأمير هاري كان يبلغ من العمر 27 عامًا في ذلك الحين، ويواعد الممثلة كريسيدا بوناس.

الأمير هاري عارياً بعد جلسة شرب

وكانت صحيفة “TMZ” الأمريكية قد نشرت صورا للأمير هاري وهو يلعب البلياردو، لكنه كان عارياً تماما.

وأظهرت صورة هاري وهو عار تماما باستثناء ارتدائه لساعة يد وقلادة، وكان يغطي أعضاءه التناسلية بيده، ووجهه يلتفت نحو جهاز التلفزيون في جناح الفندق، وجسده يحجب الرؤية جزئيا عن جسد شخص آخر عار.

وظهر هاري في صورة ثانية معانقا امرأة من الخلف بجوار طاولة بلياردو، وكلاهما عاريان.

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وأكد مسؤولو القصر الملكي آنذاك أن الصور تعود للأمير هاري.

هاري يتحدث عن “الفضيحة” في مذكراته!

وتطرّق هاري في مذكراته إلى هذه الفضيحة.

وقال: “حوالي الساعة الثانية صباحا، عدنا إلى جناحنا بالفندق. دعا زملائي 4 أو 5 سيدات عملن في الفندق للانضمام إلينا. جنبا إلى جنب مع امرأتين التقينا بهما على طاولات البلاك جاك”.

وتابع: “سرعان ما اقترح أحدهم أن نلعب البلياردو، وقد بدا ذلك ممتعا. رفعت الكرات وبدأت ألعب البلياردو مع حرسي الشخصي، ثم لاحظت فتيات البلاك جاك يحومن. وبدت الفتيات مراوغات، لكن عندما سألن عما إذا كان بإمكانهن اللعب، لم أرغب في أن أكون وقحا”.

وأكمل: “أخذ الجميع أدوارهم، ولم يكن أحد جيدا جدا. اقترحت رفع الرهان. ماذا عن لعبة تعري البلياردو (من يخسر يخلع ملابسه)؟” لافتا إلى أن عرضه تبعه “هتافات حماسية”.

وقال: “بعد 10 دقائق، أصبحت بملابسي الداخلية، ثم خسرت ملابسي الداخلية. لم يكن الأمر ضارا، لكن سخيفا أو هكذا اعتقدت”.

ماذا فعل الأمير هاري بعدما علم بنشر صورته عارياً؟

وقال هاري: “في اليوم التالي خارج الفندق، استدرت ورأيت أحد زملائي يحدق في هاتفه، وفمه ينفتح. قال لي: إحدى فتيات البلاك جاك التقطت سرا بعض الصور وباعتها. أنت في كل مكان”.

وتابع: “على وجه التحديد ما كان في كل مكان هو مؤخرتي..كنت عاريا أمام أعين العالم..هذه الصور لن تختفي أبدا..لقد كانت دائمة”.

مذكرات الأمير هاري

وتضمنت مذكرات الأمير هاري، العديد من الإعترافات الصادمة التي أدلى بها دوق ساسكس، وكان من أبرزها أنه قتل 25 من مقاتلي طالبان خلال جولته الثانية في الخدمة في أفغانستان.

كما اعترف بأنه فقد عذريته مع امرأة تكبره سنا. بينما شارك قصة حميمة جدًا حول ممارسة الجنس مع ميغان ماركل في الأيام الأولى من علاقتهما في عام 2016.

فيما تحدّث هاري بصراحة عن قضيبه، مشاهد زوجته ميغان ماركل الجنسية.