الجمعة, يناير 13, 2023
الرئيسيةحياتناصورة مسربة .. الأمير هاري عارياً تماماً ويحتضن امرأة من الخلف! (شاهد)
حياتنا

صورة مسربة .. الأمير هاري عارياً تماماً ويحتضن امرأة من الخلف! (شاهد)

تحت عنوان "عار الأمير هاري"، نشرت صحف بريطانية منها "ديلي ميل" الشهيرة، خبراً متعلقاً بفضيحة الأمير بسبب حفلته الشهيرة في "لاس فيغاس"، حيث تم تصويره وهو يلعب البلياردو عارياً بعد جلسة شرب.

كتب أنس السالم
الأمير هاري عارياً من الملابس watanserb.com
الأمير هاري عارياً من الملابس
- Advertisement -

وطن – بالتزامن مع نشر مذكرات الأمير هاري (38عاماً)، والتي جاءت في كتاب “سبير”، أعادت الصحافة البريطانية، نشر “فضيحة” لـ”دوق ساسكس”، حينما كان يبلغ من العمر (27 عامًا).

وتحت عنوان “عار الأمير هاري“، نشرت صحف بريطانية منها “ديلي ميل” الشهيرة، خبراً متعلقاً بفضيحة الأمير بسبب حفلته الشهيرة في “لاس فيغاس”، حيث تم تصويره وهو يلعب البلياردو عارياً بعد جلسة شرب طوال اليوم.

وأشارت الصحيفة، إلى أنّ الأمير هاري كان يبلغ من العمر 27 عامًا في ذلك الحين، ويواعد الممثلة كريسيدا بوناس.

الأمير هاري عارياً بعد جلسة شرب 

وكانت صحيفة “TMZ” الأمريكية  قد نشرت صورا للأمير هاري وهو يلعب البلياردو، لكنه كان عارياً تماما.

الأمير هاري عارياً
الأمير هاري عارياً

وأظهرت صورة هاري وهو عار تماما باستثناء ارتدائه لساعة يد وقلادة، وكان يغطي أعضاءه التناسلية بيده، ووجهه يلتفت نحو جهاز التلفزيون في جناح الفندق، وجسده يحجب الرؤية جزئيا عن جسد شخص آخر عار.

وظهر هاري في صورة ثانية معانقا امرأة من الخلف بجوار طاولة بلياردو، وكلاهما عاريان.

- Advertisement -

وأكد مسؤولو القصر الملكي آنذاك أن الصور تعود للأمير هاري.

هاري يتحدث عن “الفضيحة” في مذكراته!

وتطرّق هاري في مذكراته إلى هذه الفضيحة.

كتاب سبير يتضمن مذكرات الأمير هاري
كتاب سبير يتضمن مذكرات هاري

وقال: “حوالي الساعة الثانية صباحا، عدنا إلى جناحنا بالفندق. دعا زملائي 4 أو 5 سيدات عملن في الفندق للانضمام إلينا. جنبا إلى جنب مع امرأتين التقينا بهما على طاولات البلاك جاك”.

وتابع: “سرعان ما اقترح أحدهم أن نلعب البلياردو، وقد بدا ذلك ممتعا. رفعت الكرات وبدأت ألعب البلياردو مع حرسي الشخصي، ثم لاحظت فتيات البلاك جاك يحومن. وبدت الفتيات مراوغات، لكن عندما سألن عما إذا كان بإمكانهن اللعب، لم أرغب في أن أكون وقحا”.

وأكمل: “أخذ الجميع أدوارهم، ولم يكن أحد جيدا جدا. اقترحت رفع الرهان. ماذا عن لعبة تعري البلياردو (من يخسر يخلع ملابسه)؟” لافتا إلى أن عرضه تبعه “هتافات حماسية”.

وقال: “بعد 10 دقائق، أصبحت بملابسي الداخلية، ثم خسرت ملابسي الداخلية. لم يكن الأمر ضارا، لكن سخيفا أو هكذا اعتقدت”.

ماذا فعل الأمير هاري بعدما علم بنشر صورته عارياً؟

وقال هاري: “في اليوم التالي خارج الفندق، استدرت ورأيت أحد زملائي يحدق في هاتفه، وفمه ينفتح. قال لي: إحدى فتيات البلاك جاك التقطت سرا بعض الصور وباعتها. أنت في كل مكان”.

وتابع: “على وجه التحديد ما كان في كل مكان هو مؤخرتي..كنت عاريا أمام أعين العالم..هذه الصور لن تختفي أبدا..لقد كانت دائمة”.

مذكرات الأمير هاري 

وتضمنت مذكرات الأمير هاري، العديد من الإعترافات الصادمة التي أدلى بها دوق ساسكس، وكان من أبرزها أنه قتل 25 من مقاتلي طالبان خلال جولته الثانية في الخدمة في أفغانستان.

الأمير هاري يعترف بتعاطي الكوكايين ضمن مذكرات سبير watanserb.com
الأمير هاري اعترف بتعاطي الكوكايين ضمن مذكراته في كتاب سبير

كما اعترف بأنه فقد عذريته مع امرأة تكبره سنا. بينما شارك قصة حميمة جدًا حول ممارسة الجنس مع ميغان ماركل في الأيام الأولى من علاقتهما في عام 2016.

فيما تحدّث هاري بصراحة عن قضيبه، مشاهد زوجته ميغان ماركل الجنسية.

 

المصدرديلي ميل - TMZ - وطن - وكالات
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
اقرأ أيضاً
حياتنا

أسرار مقتنيات الأميرة ديانا.. ابنها الأمير هاري احتفظ بها بعد وفاتها المحيرة

حياتنا

جلسة إباحية مع شبيهة الأميرة ديانا.. الأمير هاري أمام أغرب عرض مع ضمان السرية (شاهد)

حياتنا

بعد ساعات من طرحها..8 تفاصيل مفاجئة تضمنتها مذكرات الأمير هاري

حياتنا

الأمير هاري ينشر قصة حميمة جدًا حول ممارسة الجنس مع ميغان ماركل! (صور)

تقارير

فضيحة جيفري إبستاين.. قتلوا بطلها وكلما حاولوا كتمانها من جهة فلتت من أخرى

حياتنا

جورب خاص لقضيب الأمير هاري والسبب صادم.. الموقف الأكثر إحراجا في حياته

حياتنا

بعدما فضح أسرار العائلة المالكة البريطانية..تراجع حاد لشعبية الأمير هاري

حياتنا

ليلة دخلة ميغان ماركل.. الأمير هاري يخرج عن النص ويواصل الفضائح

حياتنا

كانت مختبئة وليست ميتة..الأمير هاري يكشف تفاصيل جديدة عن وفاة والدته

حياتنا

“أحتاج علاجًا بالصدمة الكهربائية لإخراج مقاطع زوجتي الجنسية من رأسي”..الأمير هاري يكشف تفاصيل صادمة في مذكراته

حياتنا

قبّلها حتّى تخّدر فمها .. من هي السيدة التي فقد الأمير هاري عذريته معها؟! (صور)

الهدهد

مقابل 400 مليون.. كاميلا طلبت الطلاق وهددت تشارلز الثالث بفضح الأسرار الملكية القذرة!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

هل يزيد الرمان من نسبة السكر في الدم؟ إليك الإجابة

ياسمينا زيتون ملكة جمال لبنان 2022 بإطلالة مثيرة بـ”بيكيني” وفستان شفاف! (صور)

سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 13 يناير 2022 .. ارتفاع مفزع

شيرين عبدالوهاب تضع نفسها في موقف محرج خلال حفلها بالكويت بسبب حسام حبيب (فيديو)

ترتيب الدوري القطري 2023 بعد فوز العربي على الوكرة

لقاء نادر بين السعودية والحوثيين في صنعاء.. ناقشوا هذه المحاور لإنهاء حرب اليمن

بث مباشر مباراة قطر والإمارات اليوم يلا شوت في خليجي 25

ترتيب جدول الدوري المصري 2023 مع نهاية الجولة ال13

موعد كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة 2023 في نهائي السوبر الإسباني

غرقت عام 1991..ما قصة الأصوات المنبعثة من حطام “سالم إكسبريس”؟ (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC