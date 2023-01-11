الأربعاء, يناير 11, 2023
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هل لديك مقابلة عمل قريبََا؟..تجنب هذه الأخطاء الشائعة

منها الظهور بأنك غير مهتم بالمقابلة

كتب ايمان الباجي
هل لديك مقابلة عمل قريبََا؟..تجنب هذه الأخطاء الشائعة watanserb.com
هل لديك مقابلة عمل قريبََا؟
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وطن- مع دخولنا العام الجديد، يفكر البعض منا في إتخاذ قرارات جديدة. ومن المدهش تمامًا أن الحصول على مقابلة عمل بالطريقة الصحيحة اكتسب شعبية كقرار للعام الجديد.

من الشائع جدًا أن يرتكب الأشخاص أخطاء في مقابلات العمل التي يمكن أن تحدد مسار حياتهم المهنية.

وفيما يلي استعرض موقع صحيفة “IndiaTimes” بعض الأخطاء الشائعة التي يجب عليك تجنبها في أي مقابلة عمل جديدة.

الظهور بأنك غير مهتم بالمقابلة

كن حذرًا بشأن الطريقة التي تقدم بها نفسك أمام الشخص الذي يقوم بإجراء المقابلة معك. فشارك في المناقشة وأجب على الأسئلة الموجهة إليك بوضوح وإيجاز.

لتنجح في مقابلتك، تجنب التحدث بشكل سلبي عن أرباب العمل السابقين لأن هذا يمكن أن يظهرك كموظف ناقد وسلبي

الرد على المكالمات الهاتفية في المقابلة

لا ترد أبدًا على مكالمة هاتفية أو رسالة نصية أثناء المقابلة. وإلا فإن هذا سيظهر أنه ليس لديك آداب المقابلة. ضع هاتفك في وضع الاهتزاز لأنه خلال تلك الـ 15 إلى 20 دقيقة، يجب أن تولي اهتمامك الكامل للمحاور.

ارتداء ملابس غير لائقة

إذا كانت لديك مقابلة عمل قريبََا، لا تحضر أبدًا مرتديًا ملابس غير مناسبة. ارتدِ بدلة أنيقة للمقابلة لأن هذا سيظهر أنك بذلت جهدًا كبيرًا في تقديم نفسك.

إذا كانت لديك مقابلة عمل قريبََا، لا تحضر أبدًا مرتديًا ملابس غير مناسبة

التحدث بشكل سلبي عن مديرك السابق

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خلال مقابلة عمل، تجنب التحدث بشكل سلبي عن أصحاب عملك السابقين لأن هذا يمكن أن يظهرك كموظف ناقد وسلبي وقد يتوقف القائم بإجراء المقابلة معك بسبب تحدثك بهذه الطريقة.

عدم التحضير للمقابلة

خلال مقابلة عمل، عندما تفشل في الإجابة على الأسئلة بشكل صحيح وينتهي بك الأمر بالتلعثم أمام المحاور  المحاور، يمكن أن يخلق ذلك انطباعًا سيئًا عنك. لذا، ركز وحافظ على صفاء رأسك وخذ الكثير من الوقت في التحضير للمقابلة.

احرص جيدا على إجراء أبحاث حول الشركة للتعرف عليها جيداََ، وعلى خدماتها وعلى آخر أخبارها قبل المقابلة.

المصدرصحيفة IndiaTimes، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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