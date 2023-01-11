كيف يكون العالم سعيدا مع الاكتشافات العلمية؟.. تغريدة لافتة لمفتي سلطنة عمان

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وطن – شدد المفتي العام لسلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، على ضرورة أن يكون زمام العالم في أيد أمينة في ظل الاكتشافات العالمية الحديثة المصحوبة بابتكارات صناعية ضخمة.

قال الشيخ الخليلي في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر“، رصدتها وطن: “كم كان العالم سيسعد -في ظل هذه الاكتشافات العلمية الهائلة، ومع هذه الابتكارات الصناعية المتقدمة التي حطمت الحواجز بين العالم، وأدنت بعضه من بعض- لو أن الزمام كان بأيد أمينة، تخشى الله وتتقيه، وترعى أمانته، وتحفظ عهده”.

كم كان العالم سيسعد -في ظل هذه الاكتشافات العلمية الهائلة، ومع هذه الابتكارات الصناعية المتقدمة التي حطمت الحواجز بين العالم، وأدنت بعضه من بعض- لو أن الزمام كان بأيد أمينة، تخشى الله وتتقيه، وترعى أمانته، وتحفظ عهده. — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) January 10, 2023

أحدثت تغريدة المفتي العام لسلطنة عمان، تفاعلا واسعا، وحازت على الكثير من التعليقات بين النشطاء على موقع تويتر.

فقال ناشط: “التطور الحاصل الآن في العالم يذكرني يتفسيرك لأحدا الآيات عن علامات الساعة في لقائك مع قناة الميادين، ومما اذكره هو التقدم العلمي الذي يصيب الناس بالغرور ليظنو أنهم قادرين عليها….إلخ أو هكذا حسب ما أذكر… حفظك الله شيخنا ورزقك الصحة والعافية والعمر المديد”.

التطور الحاصل الآن في العالم يذكرني يتفسيرك لأحدا الآيات عن علامات الساعة في لقائك مع قناة الميادين، ومما اذكره هو التقدم العلمي الذي يصيب الناس بالغرور ليظنو أنهم قادرين عليها….إلخ أو هكذا حسب ما أذكر.

حفظك الله شيخنا ورزقك الصحة والعافية والعمر المديد. — د. الجنرال (@ALSHAUMl) January 10, 2023

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وكتب آخر: “حفظك ربي ي شيخنا الجليل سماحة المفتي الشيخ أحمد بن حمد الخليلي وألبسك ثوب الصحة والعافية يارب”.

حفظك ربي ي شيخنا الجليل سماحة المفتي الشيخ أحمد بن حمد الخليلي وألبسك ثوب الصحة والعافية يارب — فتى الجبل (@bdallh87160394) January 10, 2023

وأكد ناشط، أن العالم سيكون جنة لو تحقق ما كتبه الشيخ الخليلي.

لكان جنة — Morpho (@MoonMorpho) January 10, 2023

وغرد محسن: “حفظكم الله أيها العالم و شيخنا الجليل صدقت و صدق فاهك و سلمت اناملك معك الف حق كان العالم اجمع متعايش ف رخاء و سلام بكل اطيافه وأديانه وأعراقه وياليت كلماتك مولانا تترجم الي كل لغات ليعرفو اننا دعاة سلام لكل اهل الارض بوركت و دامت لنا”.

حفظكم الله أيها العالم و شيخنا الجليل صدقت و صدق فاهك و سلمت اناملك معك الف حق كان العالم اجمع متعايش ف رخاء و سلام بكل اطيافه وأديانه وأعراقه وياليت كلماتك مولانا تترجم الي كل لغات ليعرفو اننا دعاة سلام لكل اهل الارض بوركت و دامت لنا — Mohsin Al-Shabrawy (@mohsinpc999) January 10, 2023

وكتب سعدي: “بارگ الله فيگ شيخنا الجليل ومتعگ الله بالصحة والخير الوفير .. مشگلة الأمة الأيدي الأمينة ، ليس في الإبتگارات والإگتشافات فقط ، ولگن في گُل شيء من سياسة وإقتصاد وتِجارة وإعتماد ، وما نراه في الواقع من تعسف إتجاه المواطن العربي بشگل عام خير دليل”.

بارگ الله فيگ شيخنا الجليل ومتعگ الله بالصحة والخير الوفير .. مشگلة الأمة الأيدي الأمينة ، ليس في الإبتگارات والإگتشافات فقط ، ولگن في گُل شيء من سياسة وإقتصاد وتِجارة وإعتماد ، وما نراه في الواقع من تعسف إتجاه المواطن العربي بشگل عام خير دليل . pic.twitter.com/9hOesEmrHj — ﺳ̭͠؏يِّﮃ (@s37800k) January 10, 2023

وتفاعلت زينب: “حفظك الله ورعاك وعافاك سماحة شيخنا الجليل العلامة”.

حفظك الله ورعاك وعافاك سماحة شيخنا الجليل العلامة #أحمد_بن_حمد_الخليلي — Zainab (@Zainab56khalid) January 10, 2023

من هو الشيخ أحمد الخليلي؟

ولد الشيخ الخليلي عام 1942 بجزيرة “زنجبار”، وكان والده مهاجرا، وعاد إلى موطنه الأصلي عمان عام 1964.

درس القرآن الكريم والعلوم الدينية والعربية في زنجبار وعمان على يد عدد من المشايخ.

دراسته

بعد وصوله لسلطنة عمان 1964، عمل مدرسا للقرآن الكريم والعلوم الشرعية بولاية بهلا وسط عمان عام 1965، ثم انتقل للتدريس بمسجد “الخور” بالعاصمة العمانية مسقط.

وظائف الشيخ أحمد الخليلي

وعين “الخليلي” مديراً للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالسلطنة عام 1974، ثم عين مفتياً عاما للسلطنة عام 1975 بدرجة وزير.

شغل رئاسة مجلس إدارة مركز السلطان قابوس للثقافة الإسلامية، والرئاسة الفخرية لكلية العلوم الشرعية.

وكان رئيسًا للجنة المطبوعات بوزارة التراث والثقافة، وعضو مجلس أمناء جامعة نزوى بعمان.

وخارج سلطنة عمان، شغل الشيخ الخليلي عضوية مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وعضوية مؤسسة آل البيت المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية بالأردن.

بالإضافة إلى عضوية مجلس أمناء الجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد بباكستان، ونائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وعضو المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية في إيران.