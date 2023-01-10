كريستيانو رونالدو لم ينتقل للقصر بعد.. 17 صورة داخل الفندق الذي يقيم به بـ305 ألف دولار شهرياً!

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وطن– من المقرر أن يكسب كريستيانو رونالدو حوالي 198 مليون يورو سنويًا في نادي النصر السعودي ، لذا فإن إقامته الأولى باهظة الثمن ستكون أكثر من تكلفة النجم.

فندق فور سيزونز

ومع ذلك ، لا يزال السعر باهظًا ، حيث سيقيم كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز وعائلتهم في البداية في فندق فور سيزونز في الرياض. حيث سيشغلون 17 غرفة في برج المملكة مقابل أكثر من 284000 يورو شهريًا (305 ألف دولار شهريا).

سيبقى كريستيانو رونالدو وجورجينا في جناح المملكة المكون من طابقين. بعد ذلك يخططون للانتقال إلى قصر بقيمة 12 مليون يورو بحسب صحيفة “الماركا“.

تقول “ديلي ميل“، إنه سيكون من الممكن للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو العيش في قصر يحتوي على حمام سباحة بحجم أولمبي والاستمتاع بدرجات حرارة 50 درجة مئوية. في مجمع مُحاط بأسوار متينة سيكون الدون داخلها “في مأمن” من القوانين السعودية الصارمة خاصة فيما يتعلق بحياته الخاصة.

سيستمتع كريستيانو رونالدو وعائلته بحياة من الرفاهية تحت أشعة الشمس بعد أن تلقى المهاجم البرتغالي ترحيباً حارّاً من قبل حكام المملكة الصحراوية. الذين يسعون جاهدين لجعل المملكة العربية السعودية أكثر جاذبية للزوار الغربيين.

صورة ماتيو المثيرة للجدل

وفي سياق آخر، تعرضت جورجينا رودريغيز وكريستيانو رونالدو لانتقادات بعد أن نشرت المؤثرة صورة لطفليهما على وسائل التواصل الاجتماعي.

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في الصورة التي تم تحميلها بواسطة جورجينا على انستجرام ، يمكن رؤية ابنهما الصغير ماتيو وهو يقبل أخته إزميرالدا.

“لن يسمحوا له بأن يكون طفلاً”. كما ورد في إحدى التعليقات ، بينما انتقد متابعي جورجينا الزوجين بعد أن اكتشفوا القرط الماسي على أذن ماتيو اليمنى.

يرى آخرون أنه من غير المناسب لطفل يبلغ من العمر خمس سنوات أن يرتدي قرطًا. يدعي أنه “في هذا العمر لا يقرر الطفل ما إذا كان سيرتدي الأقراط أم لا . كل شيء في وقته الخاص”.

وفي الوقت نفسه ، هاجم مستخدم آخر الزوجين لاختيارهما التباهي بثروتهما على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال صور أطفالهما.

تساءل مستخدم: “هل من الضروري إظهار الثراء المفرط من خلال وضع أقراط على طفل؟”.