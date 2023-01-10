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كريستيانو رونالدو لم ينتقل للقصر بعد.. 17 صورة داخل الفندق الذي يقيم به بـ305 ألف دولار شهرياً!

إقامة كريستيانو رونالدو الأولى باهظة الثمن وستكون أكثر من تكلفة النجم نفسه

كتب رفيف عبدالله
كريستيانو رونالدو لم ينتقل للقصر بعد.. 18 صورة داخل الفندق الذي يقيم به بـ305 ألف دولار شهرياً! watanserb.com
سيبقى كريستيانو رونالدو وجورجينا في جناح المملكة المكون من طابقين
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وطن– من المقرر أن يكسب كريستيانو رونالدو حوالي 198 مليون يورو سنويًا في نادي النصر السعودي ، لذا فإن إقامته الأولى باهظة الثمن ستكون أكثر من تكلفة النجم.

فندق فور سيزونز

ومع ذلك ، لا يزال السعر باهظًا ، حيث سيقيم كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز وعائلتهم في البداية في فندق فور سيزونز في الرياض. حيث سيشغلون 17 غرفة في برج المملكة مقابل أكثر من 284000 يورو شهريًا (305 ألف دولار شهريا).

إقامة رونالدو الأولى باهظة الثمن ستكون أكثر من تكلفته شخصياً
من المقرر أن يكسب كريستيانو رونالدو حوالي 198 مليون يورو سنويًا
سيبقى كريستيانو وجورجينا في جناح المملكة المكون من طابقين

سيبقى كريستيانو رونالدو وجورجينا في جناح المملكة المكون من طابقين. بعد ذلك يخططون للانتقال إلى قصر بقيمة 12 مليون يورو بحسب صحيفة “الماركا“.

فندق فور سيزونز
يخطط اللاعب وعشيقته للانتقال إلى قصر بقيمة 12 مليون يورو
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فندق فور سيزونز
سيكون القصر الذي سيسكن فيه رونالدو في حي راقٍ من أحياء الرياض

تقول “ديلي ميل“، إنه سيكون من الممكن للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو العيش في قصر يحتوي على حمام سباحة بحجم أولمبي والاستمتاع بدرجات حرارة 50 درجة مئوية. في مجمع مُحاط بأسوار متينة سيكون الدون داخلها “في مأمن” من القوانين السعودية الصارمة خاصة فيما يتعلق بحياته الخاصة.

صورة من داخل الفندق
فندق فور سيزونز
الفندق الذي يقيم به رونالدو وجورجينا
فندق فور سيزونز
إحدى إطلالات الفندق

سيستمتع كريستيانو رونالدو وعائلته بحياة من الرفاهية تحت أشعة الشمس بعد أن تلقى المهاجم البرتغالي ترحيباً حارّاً من قبل حكام المملكة الصحراوية. الذين يسعون جاهدين لجعل المملكة العربية السعودية أكثر جاذبية للزوار الغربيين.

فندق فور سيزونز
يقع الفندق في وسط الرياض
فندق فور سيزونز
داخل إحدى غرف الفندق

صورة ماتيو المثيرة للجدل

وفي سياق آخر، تعرضت جورجينا رودريغيز وكريستيانو رونالدو لانتقادات بعد أن نشرت المؤثرة صورة لطفليهما على وسائل التواصل الاجتماعي.

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في الصورة التي تم تحميلها بواسطة جورجينا على انستجرام ، يمكن رؤية ابنهما الصغير ماتيو وهو يقبل أخته إزميرالدا.

ماتيو وهو يقبل أخته إزميرالدا

“لن يسمحوا له بأن يكون طفلاً”. كما ورد في إحدى التعليقات ، بينما انتقد متابعي جورجينا الزوجين بعد أن اكتشفوا القرط الماسي على أذن ماتيو اليمنى.

يرى آخرون أنه من غير المناسب لطفل يبلغ من العمر خمس سنوات أن يرتدي قرطًا. يدعي أنه “في هذا العمر لا يقرر الطفل ما إذا كان سيرتدي الأقراط أم لا . كل شيء في وقته الخاص”.

وفي الوقت نفسه ، هاجم مستخدم آخر الزوجين لاختيارهما التباهي بثروتهما على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال صور أطفالهما.

تساءل مستخدم: “هل من الضروري إظهار الثراء المفرط من خلال وضع أقراط على طفل؟”.

المصدرماركا - ترجمة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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