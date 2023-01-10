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رياضة

كأس الخليج 2023 العراق: قطر تخسر أمام البحرين والكويت تُقصي الإمارات (شاهد)

حامل اللقب البحرين يتأهل متصدراً للمجموعة الثانية بعد فوزه على العنابي القطري

كتب فارس أبو شيحة
حامل اللقب البحرين يتأهل إلى نصف نهائي كأس الخليج 2023 العراق watanserb.com
فوز البحرين على قطر في كأس الخليج 2023
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وطن- شهدت منافسات المجموعة الثانية من دور مجموعات كأس الخليج 2023 العراق، خسارة قطر أمام حامل اللقب البحرين في الوقت القاتل، إلى جانب فوز الكويت على الإمارات وإقصائه من البطولة الخليجية.

وتأهل منتخب البحرين (الأحمر)، بعد تحقيق فوزه الثاني على التوالي في منافسات كأس الخليج 2023 “خليجي 25″، إلى نصف نهائي البطولة الخليجية، بعد تحقيق الفوز على منافسه العنابي القطري بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

بينما ودع منتخب الإمارات ( الأبيض)، البطولة الخليجية كثاني المنتخبات بعد اليمن، عقب الخسارة أمام الكويت بهدف نظيف دون مقابل.

فوز البحرين على قطر في كأس الخليج 2023

ونجح منتخب البحرين، من تحقيق الفوز على منافسه القطري، بهدفين مقابل هدف وحيد، في منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الخليج 2023.

مباراة البحرين وقطر في كأس الخليج 2023
مباراة البحرين وقطر في كأس الخليج 2023

وسجل هدف التقدم في المباراة منتخب قطر (العنابي) في الدقيقة ال34 عن طريق النجم القطري أحمد علاء.

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كما وأدرك منتخب البحرين، هدف تقليص الفارق والتعادل، عند الدقيقة ال72 بطريق الخطأ، ارتكبها اللاعب محمد وعد الذي سجل هدفاً في شباك مرمى منتخب بلاده.

احتفال منتخب البحرين بتأهله إلى نصف نهائي كأس الخليج
احتفال منتخب البحرين بتأهله إلى نصف نهائي كأس الخليج

وعاد منتخب البحرين في الوقت القاتل، ليسجل هدف الانتصار على العنابي القطري، من ركلة جزاء تحصل عليها في الدقيقة ال89. نجح في تسجيلها اللاعب عبد الله هلال.

لكن رغم خسارة المنتخب القطري، إلا أنه ما زال يمتلك فرصة أخرى مع الكويت، لخطف بطاقة العبور إلى منافسات نصف نهائي كأس الخليج العربي 2023، المقامة في مدينة البصرة العراقية.

فوز الكويت على الإمارات في كأس الخليج 2023 العراق

وحقق منتخب الكويت (الأزرق)، الفوز النظيف على نظيره الإمارات، بهدف دون مقابل، في ختام منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الخليج 2023 العراق.

وسجل المنتخب الكويتي هدف الانتصار، داخل شباك مرمى الإماراتي في الدقيقة ال93. من الوقت البديل على نهاية المباراة، عن طريق اللاعب أحمد الظفيري.

فوز الكويت على الإمارات في كأس الخليج 2023
فوز الكويت على الإمارات في كأس الخليج 2023

كما وشهدت المباراة تفوق منتخب الإمارات رغم الخسارة الثانية في منافسات دور مجموعات بطولة خليجي 25 العراق، على صعيد التسديدات والاستحواذ، حيث وصلت عدد التسديدات باتجاه شباك المرمى. برصيد 14 تسديدة والاستحواذ على الكرة بنسبة 54%.

كما ووصل عدد تسديدات المنتخب الفائز الكويتي إلى 10 تسديدات، بينما استحوذ على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة بنسبة 46%.

ترتيب المجموعة الثانية في كأس الخليج 2023 العراق

وجاء ترتيب المجموعة الثانية من منافسات دور مجموعات كأس الخليج 2023 ” خليجي 25″، مع نهاية الجولة الثانية، كما يلي:

(1) البحرين (حامل اللقب) 6 نقاط.

(2) قطر (العنابي) 3 نقاط.

(3) الكويت (الأزرق) 3 نقاط.

(4) الإمارات ( الأبيض) بدون نقاط.

فوز الكويت على الإمارات في كأس الخليج 2023
فوز الكويت على الإمارات في كأس الخليج 2023

يذكر بأن منافسات ختام دور مجموعات كأس الخليج 2023 العراق، ستنتهي الجمعة، بحسم 3 منتخبات خليجية للمنافسة على لقب البطولة برفقة حامل اللقب البحرين الذي حسم تأهله.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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