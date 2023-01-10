عادة يومية يمكن أن تحميك من خطر الإصابة بالخرف..تعرف عليها

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وطن- يصيب الخرف، الذي ليس له علاج معروف حاليًا، أكثر من 55 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، وفقًا لتقارير منظمة الصحة العالمية.

مرض الخرف

ومع تشخيص ما يقرب من 10 ملايين حالة جديدة كل عام، فإن البحث عن الأعراض المبكرة للمرض من أجل الحصول على العلاج في أسرع وقت ممكن أمر مهم للغاية.



تم العثور على عادات معينة تساعد في تقليل مخاطر التدهور المعرفي. وتشمل هذه التقليل من المشروبات الكحولية وعدم التدخين، وممارسة الرياضة الكافية والحصول على النوم الكافي.

وأظهرت الدراسات أن العيش بأسلوب حياة صحي يشمل الجوانب الاجتماعية والعاطفية والجسدية للعافية يمكن أن يساعد في منع أنواع مختلفة من الخرف.

وفي هذا الإطار، كشفت مجلة”bestlife” الأمريكية عن عادة يومية يتجاهلها العديد من الأشخاص تساعد في الوقاية من الخرف.

تنظيف الأسنان باستخدام الخيط يقلل من الخرف



يمكن أن يساعد تنظيف أسنانك بالخيط، وليس فقط تنظيفها بالفرشاة، في تقليل خطر إصابتك بالخرف.

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يعتقد الكثير من الناس أن تنظيف أسنانهم بالفرشاة يوميًا كافِِ في الحفاظ على نظافة الفم، لكن تنظيف أسنانك بالخيط أمر حيوي أيضًا.

يقول سيفان فينكل طبيب أسنان في نيويورك :”الطعام المتبقي بين الأسنان يسبب التهاب اللثة وتسوس الأسنان. والخيط هو الطريقة الوحيدة لإزالته”.

وأضاف فينكل:”تشير تقارير طبية من WebMD إلى أن الأشخاص الذين يستخدمون الفرشاة والخيط بانتظام لا يُحتمل أن يُصابوا بنزيف اللثة.“

ما العلاقة بين تنظيف الأسنان بالخيط والإصابة بالخرف؟



تحذر الدكتورة مهناز رشتي أخصائية جراحة الأسنان من أن “البكتيريا المسببة لأمراض اللثة مرتبطة أيضًا بتطور مرض الزهايمر.”

وتوضح راشتي أن روتين نظافة الفم الذي يتضمن تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط بانتظام له فوائد عديدة. حيث تشير إلى أن هذا يقلل من فرصة تسوس الأسنان، كما أنه يقلل من حساسية الأسنان وخطر التسوس.

ويوضح الخبراء في Mayo Clinic أن صحة الفم مرتبطة بأمراض وحالات مختلفة، بما في ذلك صحة القلب.

ما يقرب من 70 في المائة من الأمريكيين لا يستخدمون خيط الأسنان يوميََا



قاد دونج تي نغوين، عالم الأوبئة في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، دراسة نظرت في عادات استخدام الخيط لدى أكثر من 9 آلاف أمريكي يبلغون من العمر 30 عامًا أو أكثر بين عامي 2009 و 2012.

ووجدت الدراسة أن أكثر من 32 في المائة من المشاركين لم يستخدموا مطلقًا خيط الأسنان، وأفاد أكثر من 37 في المائة بأنهم لا يستخدمون دائماََ خيط الأسنان. فيما قال عدد أكبر من الرجال أكثر من النساء إنهم لم يستخدموا الخيط مطلقًا، حيث يتخلى 39 بالمائة من الرجال عن العادة الصحية تمامًا، في حين أن 27 بالمائة فقط من النساء لم يستخدمن الخيط مطلقًا.

واعترف 45 في المائة من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 75 عامًا فأكثر أنهم لم يستخدموا الخيط مطلقًا.