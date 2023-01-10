بث مباشر مباراة قطر والبحرين اليوم يلا شوت في خليجي 25

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وطن- بث مباشر مباراة قطر والبحرين اليوم يلا شوت، في منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس خليجي 25، المقامة في مدينة البصرة العراقية بنسختها ال25.

وستبث مباراة قطر والبحرين اليوم، في منافسات كأس الخليج العربي 2023 “خليجي 25“، على جميع القنوات العراقية المحلية والعربية الخليجية المفتوحة بالمجان لكافة الجماهير العربية في أرجاء المعمورة.

بث مباشر مباراة قطر والبحرين اليوم يلا شوت

ونرفق لكم متابعو (وطن)، روابط بث مباشر مباراة قطر والبحرين اليوم يلا شوت، بجودة عالية وبدون تقطيع، في منافسات بطولة خليجي 25 العراق، كما يلي:

توقيت مباراة قطر والبحرين في خليجي 25

وستكون توقيت مباراة قطر والبحرين، المقامة على ملعب ( نادي الميناء الأولمبي)، في تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت قطر والبحرين والعراق والسعودية ودول الخليج العربي.

يوم ممطر في البصرة 🌧️😍 الفريق ينهي تحضيراته الأخيرة لمواجهة منتخب البحرين 🔚.#العنابي#خليجي_زين25 pic.twitter.com/EkPvgx74e8 — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) January 9, 2023

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كما وبتوقيت دولة الإمارات وسلطنة عمان، فستكون المباراة عند الساعة الثامنة والربع مساءً، ولكن بتوقيت مصر وفلسطين، فستكون المباراة في تمام الساعة السادسة والربع مساءً.

معلق مباراة قطر والبحرين

ومن المقرر أن يعلق على مجريات أحداث مباراة قطر والبحرين، في منافسات كأس الخليج 2023 لدور المجموعات، المعلق راشد عبد الرحمن على قنوات الشارقة الرياضية الإماراتية.

كما وستنقل ذات المباراة على قنوات “بين سبورت” و”الكأس” القطريتين، المفتوحة على القمر الصناعي (النايل سات).

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يخوض منتخبنا الوطني الأول، الثلاثاء، لقاءه الثاني في خليجي ٢٥، وذلك أمام نظيره القطري. https://t.co/GjojI693eX — BahrainFootballAssociation ⚽ (@BahrainFA) January 9, 2023

وحقق المنتخب القطري (العنابي)، الفوز النظيف بمستهل مشواره في بطولة خليجي 25، على الكويت بهدفين نظيفين دون رد.

كما وحقق المنتخب المنافس وحامل اللقب البحرين (الأحمر)، الفوز الثمين على الإمارات، بهدفين مقابل هدف وحيد.

ترتيب مجموعة البحرين وقطر في خليجي 25

ويتصدر منتخب قطر جدول ترتيب المجموعة الثانية من منافسات دور مجموعات كأس الخليج 2023. برصيد 3 نقاط، متساوياً بذلك مع الوصيف البحرين بعدد النقاط.

ترتيب مجموعة منتخبنا الوطني بعد الجولة الأولى من بطولة #خليجي_زين25 .#العنابي pic.twitter.com/RA9tOMOCuY — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) January 7, 2023

كما وآتى منتخب الإمارات والكويت في المركزين الثالث والرابع من جدول الترتيب بدون أي من النقاط حتى الآن.