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بث مباشر مباراة قطر والبحرين اليوم يلا شوت في خليجي 25

منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة خليجي 25 العراق

كتب فارس أبو شيحة
بث مباشر مباراة قطر والبحرين watanserb.com
بث مباشر مباراة قطر والبحرين
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وطن- بث مباشر مباراة قطر والبحرين اليوم يلا شوت، في منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس خليجي 25، المقامة في مدينة البصرة العراقية بنسختها ال25.

وستبث مباراة قطر والبحرين اليوم، في منافسات كأس الخليج العربي 2023 “خليجي 25“، على جميع القنوات العراقية المحلية والعربية الخليجية المفتوحة بالمجان لكافة الجماهير العربية في أرجاء المعمورة.

بث مباشر مباراة قطر والبحرين اليوم يلا شوت

ونرفق لكم متابعو (وطن)، روابط بث مباشر مباراة قطر والبحرين اليوم يلا شوت، بجودة عالية وبدون تقطيع، في منافسات بطولة خليجي 25 العراق، كما يلي:

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توقيت مباراة قطر والبحرين في خليجي 25

وستكون توقيت مباراة قطر والبحرين، المقامة على ملعب ( نادي الميناء الأولمبي)، في تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت قطر والبحرين والعراق والسعودية ودول الخليج العربي.

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كما وبتوقيت دولة الإمارات وسلطنة عمان، فستكون المباراة عند الساعة الثامنة والربع مساءً، ولكن بتوقيت مصر وفلسطين، فستكون المباراة في تمام الساعة السادسة والربع مساءً.

معلق مباراة قطر والبحرين

ومن المقرر أن يعلق على مجريات أحداث مباراة قطر والبحرين، في منافسات كأس الخليج 2023 لدور المجموعات، المعلق راشد عبد الرحمن على قنوات الشارقة الرياضية الإماراتية.

تدريبات منتخب قطر في خليجي 25
تدريبات منتخب قطر في خليجي 25

كما وستنقل ذات المباراة على قنوات “بين سبورت” و”الكأس” القطريتين، المفتوحة على القمر الصناعي (النايل سات).

وحقق المنتخب القطري (العنابي)، الفوز النظيف بمستهل مشواره في بطولة خليجي 25، على الكويت بهدفين نظيفين دون رد.

كما وحقق المنتخب المنافس وحامل اللقب البحرين (الأحمر)، الفوز الثمين على الإمارات، بهدفين مقابل هدف وحيد.

حكم مباراة قطر والبحرين في خليجي 25
حكم مباراة قطر والبحرين في خليجي 25

ترتيب مجموعة البحرين وقطر في خليجي 25

ويتصدر منتخب قطر جدول ترتيب المجموعة الثانية من منافسات دور مجموعات كأس الخليج 2023. برصيد 3 نقاط، متساوياً بذلك مع الوصيف البحرين بعدد النقاط.

كما وآتى منتخب الإمارات والكويت في المركزين الثالث والرابع من جدول الترتيب بدون أي من النقاط حتى الآن.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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