الثلاثاء, يناير 10, 2023
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حياتنا

فستان الأميرة ديانا المخملي معروض للبيع بسعر خيالي! (شاهد)

من المتوقع أن يصل سعر فستان السهرة بدون حمالات، الذي صممه مصمم الأزياء البريطاني فيكتور إدلشتاين، للأميرة ديانا إلى 120 ألف دولار عند البيع.

كتب أنس السالم
فستان الأميرة ديانا watanserb.com
فستان الأميرة ديانا
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وطن – سيُعرض فستان الأميرة ديانا المخملي الحريري الشهير، الذي ارتدته في “مزاد سوثبيز” في نيويورك، في وقت لاحق من هذا الشهر.

فستان الأميرة ديانا

ومن المتوقع أن يصل سعر فستان السهرة بدون حمالات، الذي صممه مصمم الأزياء البريطاني فيكتور إدلشتاين، إلى 120 ألف دولار عند البيع.

فستان الأميرة ديانا المخملي الحريري الشهير
فستان الأميرة ديانا المخملي الحريري الشهير

وارتدت أميرة ويلز الراحلة الفستان عدة مرات، بما في ذلك في صورة ملكية في عام 1991  التقطها أنتوني تشارلز روبرت أرمسترونج جونز.

في نفس العام، صورت ديانا في لوحة وهي ترتدي الفستان.

صورة ديانا في لوحة وهي ترتدي الفستان
صورة ديانا في لوحة وهي ترتدي الفستان

العمل الفني لـ”دوغلاس هاردينج أندرسون” معلق الآن في مستشفى “رويال مارسدن” في لندن.

كما ظهرت في جلسة تصوير مع مجلة الموضة الأمريكية “فانيتي فير” في عام 1997 ، قبل أشهر فقط من وفاة الأميرة المأساوية.

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في عام 1998، تم إعادة تصميم الفستان لدمية من صنع شركة The Franklin Mint.

ويوسف الفستان بأنه “فستان سهرة بدون حمالات من المخمل الحريري الباذنجاني العميق، مع تنورة صلبة على شكل زهرة التيوليب، ومزودة بثلاثة أزرار في الخلف، صممه فيكتور إدلشتاين.”

الفستان مزود بثلاثة أزرار في الخلف
الفستان مزود بثلاثة أزرار في الخلف

وصمم فيكتور إدلشتاين عدة قطع لديانا لأكثر من عقد من عام 1982 إلى 1993.

كان فستان الباذنجان جزءًا من مجموعة خريف 1989 الخاصة به.بحسب موقع thenationalnews

لعل أكثر الفساتين شعبية التي صممها إديلشتاين لديانا هو “فستان ترافولتا” باللون الأزرق الحبر في عام 1985.

ارتدت الأميرة ديانا الفستان المخملي في حفل عشاء في البيت الأبيض عام 1985 ، حيث رقصت مع الممثل الأمريكي جون ترافولتا.

بيع الفستان بمبلغ 347 ألف دولار في عام 2019 لجمعية خيرية.

كان لدى إدلشتاين، الذي أغلق دار الأزياء الخاصة به في عام 1993 ، عملاء بارزون آخرون بما في ذلك دوقة كينت وأميرة هانوفر ومحررة مجلة “فوغ” آنا وينتور.

المصدرthenationalnews - ترجمة وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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