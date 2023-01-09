فستان الأميرة ديانا المخملي معروض للبيع بسعر خيالي! (شاهد)

- Advertisement -

وطن – سيُعرض فستان الأميرة ديانا المخملي الحريري الشهير، الذي ارتدته في “مزاد سوثبيز” في نيويورك، في وقت لاحق من هذا الشهر.

فستان الأميرة ديانا

ومن المتوقع أن يصل سعر فستان السهرة بدون حمالات، الذي صممه مصمم الأزياء البريطاني فيكتور إدلشتاين، إلى 120 ألف دولار عند البيع.

وارتدت أميرة ويلز الراحلة الفستان عدة مرات، بما في ذلك في صورة ملكية في عام 1991 التقطها أنتوني تشارلز روبرت أرمسترونج جونز.

في نفس العام، صورت ديانا في لوحة وهي ترتدي الفستان.

العمل الفني لـ”دوغلاس هاردينج أندرسون” معلق الآن في مستشفى “رويال مارسدن” في لندن.

كما ظهرت في جلسة تصوير مع مجلة الموضة الأمريكية “فانيتي فير” في عام 1997 ، قبل أشهر فقط من وفاة الأميرة المأساوية.

- Advertisement -

في عام 1998، تم إعادة تصميم الفستان لدمية من صنع شركة The Franklin Mint.

ويوسف الفستان بأنه “فستان سهرة بدون حمالات من المخمل الحريري الباذنجاني العميق، مع تنورة صلبة على شكل زهرة التيوليب، ومزودة بثلاثة أزرار في الخلف، صممه فيكتور إدلشتاين.”

وصمم فيكتور إدلشتاين عدة قطع لديانا لأكثر من عقد من عام 1982 إلى 1993.

كان فستان الباذنجان جزءًا من مجموعة خريف 1989 الخاصة به.بحسب موقع thenationalnews

لعل أكثر الفساتين شعبية التي صممها إديلشتاين لديانا هو “فستان ترافولتا” باللون الأزرق الحبر في عام 1985.

ارتدت الأميرة ديانا الفستان المخملي في حفل عشاء في البيت الأبيض عام 1985 ، حيث رقصت مع الممثل الأمريكي جون ترافولتا.

بيع الفستان بمبلغ 347 ألف دولار في عام 2019 لجمعية خيرية.

كان لدى إدلشتاين، الذي أغلق دار الأزياء الخاصة به في عام 1993 ، عملاء بارزون آخرون بما في ذلك دوقة كينت وأميرة هانوفر ومحررة مجلة “فوغ” آنا وينتور.