جورج وسوف يتلو القرآن ويحفظ بعضه.. تلاوة خاشعة بعزاء نجله وديع (شاهد)

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وطن- طلب الفنان السوري جورج وسوف من أحد المقرئين السوريين قراءة آيات من القرآن الكريم بعد مراسم دفن ابنه وديع وسوف، الذي رحل منذ أيام بحضور عدد من الفنانين السوريين الذين جاءوا لتقديم واجب العزاء له.

تلاوة القرآن في عزاء ابن جورج وسوف

وتوفى وديع جورج وسوف، ابن الفنان الكبير جورج وسوف، الجمعة الماضية، بعد أزمة صحية تعرض لها جراء مضاعفات عملية “تكميم المعدة” التى أجراها مؤخرًا.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فديو يظهر فيه أحد القراء وهو يجلس إلى جانب جورج وسوف، كما ظهر بجانبه أيضا أحد رجال الدين المسيحي.

وبحسب الفديو بدأ المقرىء الذي ذكر في كلمة له أن الفنان جورج وسوف، يحفظ بعضا من آيات القرآن الكريم ويتلوه كذلك، بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

وبدا المقرىء وهو يردد آيات من سورة مريم: “يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبياً” إلى قوله تعالى: “ولم يكن جباراً شقياً”.

ثم اتجه المقرىء إلى الفنان المكلوم “أبو وديع” ليقدم تعازيه بوفاة ابنه فيما ظهر رجل دين مسيحي إلى يمينه.

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وتحدث جورج وسوف، مع القارئ بعد الانتهاء من قراءة القرآن الكريم، حسبما أوضح مقطع الفيديو.

جورج وسوف يحفظ آيات من القرآن ويتلوها

وفي مشهد آخر من المقطع المتداول روى المقرىء قصة الصحابي وابن عم الرسول محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ جعفر الطيار، عندما ذهب إلى النجاشي ملك الحبشة لنقل رسالة الإسلام.

وقال له الملك المسيحي المؤمن:” ما اسم هذا النبي” فقال له:” النبي العربي محمد بن عبد الله”.

فسأله: “هل عنده كتاب كالإنجيل فقال: بلى فقرأ من كتاب الله سورة مريم التي تليت في عزاء ابن جورج وسوف أيضا، فقال النجاشي إنه ما جاء به عيسى وموسى وابراهيم، وهذا النبي يخرج من مشكاة واحدة.

وكشف المقرىء أن الفنان جورج وسوف طلب منه يوم توفيت والدته أن يقرأ من سورة مريم كذلك.

واستدرك:” أبو وديع يحفظ من كتاب الله ويتلوه”، مضيفاُ أنه كان يردد ورائه في إحدى المرات وكان يرشده إلى بعض المقامات الموسيقية –كما قال-.

جنازة وديع جورج وسوف تثير الجدل

والأحد، أثيرت حالة من الجدل، بعد انتشار مقطع فيديو لسلطان الطرب جورج وسوف، وهو يودع ابنه وديع الذي توفي مؤخراً، على أنغام أغنية “يوم الوداع”.

وانتشر مقطع فيديو يوثق لحظات من تشييع جثمان وديع، على أنغام الأغنية، حيث امتزجت الجنازة بحالة من البكاء فى كنيسة مار نقولا الأشرفية في لبنان.

جورج وسوف يودع ابنه وديع بأغنيته الشهيرة "يوم الوداع" 💔. pic.twitter.com/grkiKqLvzr — Gorgeous (@gorgeous4ew) January 8, 2023

وتعالت الزغاريد، ورقص عدد من المشيعين في وداع ابن سلطان الطرب.

كما أطلق عدد من المشيعين داخل الكنسية الزغاريد فور وصول جثمان وديع جورج وسوف للكنيسة لبدء الصلاة عليه قبل موعد الدفن، وهي المشاهد التي أثارت استنكار البعض مشددين على أن هذه الأفعال لا تليق بحرمة الميت.