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جورج وسوف يتلو القرآن ويحفظ بعضه.. تلاوة خاشعة بعزاء نجله وديع (شاهد)

تلا المقرئ آيات من القرآن الكريم من سورة مريم بطلب من الفنان جورج وسوف في عزاء نجله وديع

كتب خالد الأحمد
جورج وسوف يتلو القرآن watanserb.com
جورج وسوف يتلو القرآن
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وطن- طلب الفنان السوري جورج وسوف من أحد المقرئين السوريين قراءة آيات من القرآن الكريم بعد مراسم دفن ابنه وديع وسوف، الذي رحل منذ أيام بحضور عدد من الفنانين السوريين الذين جاءوا لتقديم واجب العزاء له.

تلاوة القرآن في عزاء ابن جورج وسوف

وتوفى وديع جورج وسوف، ابن الفنان الكبير جورج وسوف، الجمعة الماضية، بعد أزمة صحية تعرض لها جراء مضاعفات عملية “تكميم المعدة” التى أجراها مؤخرًا.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فديو يظهر فيه أحد القراء وهو يجلس إلى جانب جورج وسوف، كما ظهر بجانبه أيضا أحد رجال الدين المسيحي.

وبحسب الفديو بدأ المقرىء الذي ذكر في كلمة له أن الفنان جورج وسوف، يحفظ بعضا من آيات القرآن الكريم ويتلوه كذلك، بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

وبدا المقرىء وهو يردد آيات من سورة مريم: “يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبياً” إلى قوله تعالى: “ولم يكن جباراً شقياً”.

ثم اتجه المقرىء إلى الفنان المكلوم “أبو وديع” ليقدم تعازيه بوفاة ابنه فيما ظهر رجل دين مسيحي إلى يمينه.

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وتحدث جورج وسوف، مع القارئ بعد الانتهاء من قراءة القرآن الكريم، حسبما أوضح مقطع الفيديو.

جورج وسوف يحفظ آيات من القرآن ويتلوها

وفي مشهد آخر من المقطع المتداول روى المقرىء قصة الصحابي وابن عم الرسول محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ جعفر الطيار، عندما ذهب إلى النجاشي ملك الحبشة لنقل رسالة الإسلام.

وقال له الملك المسيحي المؤمن:” ما اسم هذا النبي” فقال له:” النبي العربي محمد بن عبد الله”.

فسأله: “هل عنده كتاب كالإنجيل فقال: بلى فقرأ من كتاب الله سورة مريم التي تليت في عزاء ابن جورج وسوف أيضا، فقال النجاشي إنه ما جاء به عيسى وموسى وابراهيم، وهذا النبي يخرج من مشكاة واحدة.

جورج وسوف يحفظ آيات من القرآن ويتلوها
جورج وسوف يحفظ آيات من القرآن ويتلوها

وكشف المقرىء أن الفنان جورج وسوف طلب منه يوم توفيت والدته أن يقرأ من سورة مريم كذلك.

واستدرك:” أبو وديع يحفظ من كتاب الله ويتلوه”، مضيفاُ أنه كان يردد ورائه في إحدى المرات وكان يرشده إلى بعض المقامات الموسيقية –كما قال-.

جنازة وديع جورج وسوف تثير الجدل

والأحد، أثيرت حالة من الجدل، بعد انتشار مقطع فيديو لسلطان الطرب جورج وسوف، وهو يودع ابنه وديع الذي توفي مؤخراً، على أنغام أغنية “يوم الوداع”.

وانتشر مقطع فيديو يوثق لحظات من تشييع جثمان وديع، على أنغام الأغنية، حيث امتزجت الجنازة بحالة من البكاء فى كنيسة مار نقولا الأشرفية في لبنان.

وتعالت الزغاريد، ورقص عدد من المشيعين في وداع ابن سلطان الطرب.

كما أطلق عدد من المشيعين داخل الكنسية الزغاريد فور وصول جثمان وديع جورج وسوف للكنيسة لبدء الصلاة عليه قبل موعد الدفن، وهي المشاهد التي أثارت استنكار البعض مشددين على أن هذه الأفعال لا تليق بحرمة الميت.

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خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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