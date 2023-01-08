- Advertisement -

وطن – وسط الشائعات التي رافقت وصول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رفقة صديقته عارضة الأزياء جورجينا رودريغز، إلى السعودية للإنضمام إلى نادي النصر، عن تأجيل زفافهما أعادت وسائل إعلام نشر خبرٍ سابق متعلق برفض والدة رونالدو زواجه من جورجينا.

سبب صادم وراء رفض والدة رونالدو زواجه من جورجينا رودريغز!

دولوريس أفيرو والدة كريستيانو رونالدو، نقل عنها سابقاً أنها لا تريد أن يتزوج ابنها من صديقته الحالية جورجينا رودريغيز لأنها تعتقد أن العارضة الأرجنتينية المولد لديها دوافع ماديّة وأطماعاً في أموال رونالدو للارتباط به.بحسب ما ورد في صحيفة “ماركا” الأسبانية

وجاء هذا على الرغم من تأكيد والدة رونالدو أنّها تتعامل بشكل جيد مع جورجينا وأنها تقدر الدعم الذي تقدمه لكريستيانو.

وكانت صحيفة “ماركا“، تحدثت عن أزمة بين رونالدو وجورجينا، وأنه تم تأجيل حفل زفافهما.

وتشير “الماركا” إلى شائعات بأن علاقة رونالدو وجورجينا مستمرة فقط لأنها مفيدة لحياتهما المهنية ووضعهما كمشاهير.

وقال الصحفي، غونزالو فاسكويز، إن “خيبة الأمل الأخيرة للاعب مع المنتخب البرتغالي في مونديال قطر، ربما تسببت في أزمة بينهما، بينما كان حفل الزفاف الذي خططا له “جاهز تماما”.

- Advertisement -

ولا يمكن استبعاد أن جورجينا لديها “اعتراضات” على الانتقال معه إلى الشرق الأوسط، بعيدا عن جميع أو معظم أصدقائها وعائلتها، حسب “الماركا”.

غيرة جورجينا في السعودية

خلال حفل انضمامه لنادي النصر السعودي، انتشرت صورة تُظهر غضب عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز، بسبب مداعبة بين رفيقها البرتغالي كريستيانو رونالدو، مقدمة الحفل الصحفية السعودية فاطمة فهد.

وبيّنت الصورة، مداعبة ودية جداً بين رونالدو ومقدمة الحفل الصحفية السعودية فاطمة فهد، فيما شوهد على وجه جورجينا معالم الغضب، وسط ترجيحات بأن السبب في ذلك هو الغيرة.

وانضمّ رونالدو، إلى النصر الأسبوع الماضي بعقد يستمر عامين ونصف، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد.

ورافقت جورجينا صديقها رونالدو وأبناءه في رحلته الى السعودية، للانضمام إلى النادي السعودي.