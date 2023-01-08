الأحد, يناير 8, 2023
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انهيار جورج وسوف ودخوله في صدمة بعد رؤيته جثمان وديع (فيديو)

انهار الفنان جورج وسوف بشكل كامل ودخل في صدمة أثناء إلقائه نظرة الوداع على نجله وديع الذي توفي جراء مضاعفات عملية تكميم أجراها مؤخرا

كتب باسل النجار
انهيار جورج وسوف watanserb.com
انهيار جورج وسوف
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وطن- ظهر الفنان السوري جورج وسوف، الأحد، في كنسية “القديس نيقولا ” وهو يلقي نظرة الوداع على جثمان نجله قبل تشييعه لمثواه الأخير.

انهيار جورج وسوف في جنازة نجله وديع

وكان وديع جورج وسوف، النجل الأكبر لسلطان الطرب من زوجته الأولى شاليمار قد أعلن نبأ وفاته، الجمعة، متأثرا بمضاعفات عملية أجراها في مستشفى خاص بلبنان ـ عملية تكميم معدة ـ .

وظهر جورج أمام نعش نجله بعدما ألقى نظرة الوداع الأخيرة عليه، وهو منهار بالكلية وأصيب بصدمة.

 

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ولم يتمالك وسوف نفسه وانهار في البكاء ليجلسه المحيطون به على كرسي، قبل سقوطه وفقد توازنه ورفض شرب الماء الذي قدم له.

ويظهر المقطع الذي تم تداوله من جنازة وديع وسوف، داخل الكنسية والده جورج وهو يضرب رأسه بيديه أكثر من مرة وكأنه غير مصدق لما يحدث ويتمنى أن تكون وفاة نجله حلم يستفيق منه.

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وتفاعل العديد من النشطاء مع مشهد جورج وسوف المؤثر في وداع نجله، وعبروا عن تضامنهم معه.

جنازة وديع جورج وسوف شعيت عن أنغام “يوم الوداع”

ويشار إلى أنه في مشهد غريب، الأحد، شُيّع جثمان وديع وسوف، في بيروت على أنغام أيقونة والده الفنية “يوم الوداع”، وسط حضور كبير من الوسط الفني في لبنان والشخصيات العامة.

وقبل التوجّه بالجثمان إلى مثواه الأخير، حضر جورج وسوف رفقة أبنائه صلاة الجنازة على نجله الراحل في كنيسة القديس نيقولا في العاصمة اللبنانية بيروت.

ظهر سلطان الطرب، خلال مراسم تأبين ابنه مرتدياً نظارة سوداء، ووثّقت لقطات مُصورة جورج وسوف وهو في حالة أقرب إلى الانهيار لما أصابه.

وظهر عدد من الحضور في موكب التشييع وهم يرفعون النعش عالياً فوق أيديهم، وامتزجت أصوات الزغاريد مع أنغام “يوم الوداع” الحزينة، في مشهدٍ سريالي وثقته عدسات وسائل الإعلام.

وكانت مصادر طبية في مستشفى لبناني شرق العاصمة بيروت، قالت إن وديع وسوف دخل المستشفى وهو بحالة الخطر نتيجة تعرضه لنزيف حاد، بسبب عدم التزامه بنصائح الطبيب الذي أجرى له عملية تصغير معدة منذ حوالي 10 أيام.

المصدرانستجرام، تويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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