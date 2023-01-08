انهيار جورج وسوف ودخوله في صدمة بعد رؤيته جثمان وديع (فيديو)

- Advertisement -

وطن- ظهر الفنان السوري جورج وسوف، الأحد، في كنسية “القديس نيقولا ” وهو يلقي نظرة الوداع على جثمان نجله قبل تشييعه لمثواه الأخير.

انهيار جورج وسوف في جنازة نجله وديع

وكان وديع جورج وسوف، النجل الأكبر لسلطان الطرب من زوجته الأولى شاليمار قد أعلن نبأ وفاته، الجمعة، متأثرا بمضاعفات عملية أجراها في مستشفى خاص بلبنان ـ عملية تكميم معدة ـ .

وظهر جورج أمام نعش نجله بعدما ألقى نظرة الوداع الأخيرة عليه، وهو منهار بالكلية وأصيب بصدمة.

View this post on Instagram A post shared by ArabWood (@arabwoodtv)

ولم يتمالك وسوف نفسه وانهار في البكاء ليجلسه المحيطون به على كرسي، قبل سقوطه وفقد توازنه ورفض شرب الماء الذي قدم له.

ويظهر المقطع الذي تم تداوله من جنازة وديع وسوف، داخل الكنسية والده جورج وهو يضرب رأسه بيديه أكثر من مرة وكأنه غير مصدق لما يحدث ويتمنى أن تكون وفاة نجله حلم يستفيق منه.

- Advertisement -

وتفاعل العديد من النشطاء مع مشهد جورج وسوف المؤثر في وداع نجله، وعبروا عن تضامنهم معه.

جنازة وديع جورج وسوف شعيت عن أنغام “يوم الوداع”

ويشار إلى أنه في مشهد غريب، الأحد، شُيّع جثمان وديع وسوف، في بيروت على أنغام أيقونة والده الفنية “يوم الوداع”، وسط حضور كبير من الوسط الفني في لبنان والشخصيات العامة.

وقبل التوجّه بالجثمان إلى مثواه الأخير، حضر جورج وسوف رفقة أبنائه صلاة الجنازة على نجله الراحل في كنيسة القديس نيقولا في العاصمة اللبنانية بيروت.

تشييع وديع وسوف على أغاني أبوه جورج وسوف.. pic.twitter.com/xCnRTCWsP6 — Ivar (@ivarmm) January 8, 2023

ظهر سلطان الطرب، خلال مراسم تأبين ابنه مرتدياً نظارة سوداء، ووثّقت لقطات مُصورة جورج وسوف وهو في حالة أقرب إلى الانهيار لما أصابه.

وظهر عدد من الحضور في موكب التشييع وهم يرفعون النعش عالياً فوق أيديهم، وامتزجت أصوات الزغاريد مع أنغام “يوم الوداع” الحزينة، في مشهدٍ سريالي وثقته عدسات وسائل الإعلام.

تشييع جثمان وديع جورج وسوف من الكنيسة على أغنية "يوم الوداع".. #جورج_وسوف #وديع_جورج_وسوف pic.twitter.com/BnGQmCXlTn — Mariam Chehab (@MariamChehabb) January 8, 2023

وكانت مصادر طبية في مستشفى لبناني شرق العاصمة بيروت، قالت إن وديع وسوف دخل المستشفى وهو بحالة الخطر نتيجة تعرضه لنزيف حاد، بسبب عدم التزامه بنصائح الطبيب الذي أجرى له عملية تصغير معدة منذ حوالي 10 أيام.