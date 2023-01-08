السعودية فوز العتيبي في فيديو فاضح .. قبلات مثلية وإيحاءات جنسية مع فتاة بوجود زوجها!

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وطن – ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بمقطع فيديو صادم لمشهورة “سناب شات” المثيرة للجدل فوز العتيبي، خلال مشاركتها بحفل صاخب وقيامها بالرقص بإيحاءات جنسيه شاذة.

فوز العتيبي في فيديو فاضح

ووفقا للفيديو الذي نشرته فوز العتيبي عبر حسابها على “سناب شات“، فقط ظهرت وهي ترقص برفقة فتيات أخريات بطريقة أثارت غضب السعوديين لما تضمنته من حركات مخلة دون خجل أو خشية من العقاب.

وبحسب الفيديو فقد ظهرت فوز العتيبي وهي تلامس مناطق حساسة في جسدها مع فخذ فتاة أخرى كانت ترقص معها.

وفي مشهد آخر، ظهرت فوز العتيبي فرفقة صديقتها وهن يقمن باحتضان بعضهم البعض ويقمن بتقبيل بعضهن قبلات حميمية، وهي قبلة تشتهر بها مثليات الجنس.

وفي موقع آخر من الفيديو، ظهرت فوز العتيبي وهي ترقص مع صديقتها لتقوم بملامسة صدر صديقتها في حين قامت الأخرى بوضع يدها على مؤخرة “العتيبي”. بما يمثل تعبيرات وإيحاءات جنسية فاضحة.

الى النيابه العامه ووزارة الاعلام مع التحية

مشهورة السناب فوز العتيبي تقوم بنشر محتوى به ايحاءات جنسيه شاذه ورقص وعُري ضاربة بالانظمة عرض الحائط ويتابعها الملايين مما سيترتب عليه الاضرار بصغار السن والاقتداء بها وكذلك تشويه لصورة المجتمع السعودي @bip_ksa @media_ksa pic.twitter.com/OPdlHk4b00 — سعد شيبان MBS (@zilzal1_) January 8, 2023

غضب واستنكار

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الفيديو أثار موجة غضب واستياء عارمة على موقع لتدوين المصغر “تويتر”، حيث طالب المغردون بضرورة معاقبتها على ما فعلته من ترويج للشذوذ. في حين عبر آخرون عن غضبهم بالدعاء على من أول السعودية (المحافظة) إلى هذا الحال.

وفي هذا السياق، قال أحد المغردين مستنكرا وغير مصدق لما يحدث في السعودية:” صحوني من ذا الحلم تكفون”.

صحوني من ذا الحلم تكفون 😢 — off.. (@abady_2100) January 8, 2023

واستنكرت المغردة نجلاء الضويان ما شاهدته قائلة:” الحمدلله الذي عافانا مما ابتلاهم به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. حسبنا الله وكفى.”

الحمدلله الذي عافانا مما ابتلاهم به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا، حسبنا الله وكفى. — نجلاء الضويان 🇸🇦 (@najlasd) January 8, 2023

وقال المغرد “الحربي” معبرا عن غضبه من حالة النحلال التي أصبحت تنتشر في السعودية:” الوضع كله صاير كذا للأسف. حسبنا الله ونعم الوكيل على اللي وصلنا لهاذا الحال”.

الوضع كله صاير كذا للأسف حسبنا الله ونعم الوكيل على اللي وصلنا لهاذا الحال — الحربي (@aHFcnAKBmJ251dM) January 8, 2023

وأشار البعض إلى أن من يقوم بتصويرها هو زوجها أحمد الموسى، معبرين عن تعجبهم كيف يقوم بتصوير زوجته في هذه الاوضاع.

سنابها يخوف امس والمصيبه الي يصور زوجها وربي شي مايتصدق — إيليڤ💗 (@laF85237940) January 8, 2023

وتساءل المعارض السعودي حمود أبو مسمار مستنكرا ما يجري على أرض الحرمين قائلا:”أين رجال الأمن منها؟. ولا التعليمات صدرت بعد اعتراضهن؛ وتأمين لهن حفلات ماجنه في قلب الرياض بهدف الإساءة إلى قبائل الجزيرة العربية؟. بالأمس قحطان واليوم عتيبة .”

#السعودية

مشهورة السناب المدعوه زوراً #فوز_العتيبي تقوم بنشر ايحاءات جنسيه شاذه ورقص وعُري ‼️ أين رجال الأمن منها؟ ولا التعليمات صدرت بعد اعتراضهن؛ وتأمين لهن حفلات ماجنه في قلب #الرياض بهدف الإساءة إلى قبائل الجزيرة العربية؟ بالأمس قحطان واليوم عتيبة . pic.twitter.com/oDeO91LFkp — حمود أبو مسمار (@ThayirAljanub) January 8, 2023

فوز العتيبي تحتفل بتوثيق حسابها على سناب شات بفيديو عاري في الحمام

وليست هذه المرة الاولى التي تثير فيها فوز العتيبي وزوجها أحمد الموسى غضب السعوديين، فقد سبق وأن نشرت مقطع فيديو عام 2021، وثقت فيه احتفالها احتفلت بتوثيق حسابها على السناب شات ظهرت فيه وهي عارية في حوض الاستحمام بصحبة زوجها.

وتظهر السعودية، بصحبة زوجها، أحمد موسى، عاريين في حوض الاستحمام أثناء احتساء الشمبانيا.

كما ظهرت فوز العتيبي في بداية الفيديو وهي ترقص أمام زوجها بملابس النوم وفي يدها زجاجة كحول، معلقة: “على نخب توثيق سنابي”.

سبب شهرة فوز العتيبي

ولا تتوقف فوز عن نشر مشاهد “ساخنة” مع زوجها، متجاهلةً كل الإنتقادات التي تطالها بسبب ذلك .

ونالت فوز شهرةً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن فرضت شروطا تعجيزية بشأن زواجھا، وكان من بینھا منزل یُسجل باسمھا، ومقدم صداق یصل إلى 100 ألف ریال سعودي.

كما طلبت مؤخراً 500 ألف ریال سعودي، والتعهد بعدم الزواج علیھا وتوفیر خادمة.