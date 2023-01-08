الأحد, يناير 8, 2023
الرئيسيةحياتناالسعودية فوز العتيبي في فيديو فاضح .. قبلات مثلية وإيحاءات جنسية مع...
حياتنا

السعودية فوز العتيبي في فيديو فاضح .. قبلات مثلية وإيحاءات جنسية مع فتاة بوجود زوجها!

فوز العتيبي احتفلت مع زوجها أحمد الموسى بتوثيق حسابها على سناب شات بفيديو عاري من داخل الحمام!

كتب سالم حنفي
السعودية فوز العتيبي في فيديو فاضح watanserb.com
فوز العتيبي
- Advertisement -

وطن – ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بمقطع فيديو صادم لمشهورة “سناب شات” المثيرة للجدل فوز العتيبي، خلال مشاركتها بحفل صاخب وقيامها بالرقص بإيحاءات جنسيه شاذة.

فوز العتيبي في فيديو فاضح

ووفقا للفيديو الذي نشرته فوز العتيبي عبر حسابها على “سناب شات“، فقط ظهرت وهي ترقص برفقة فتيات أخريات بطريقة أثارت غضب السعوديين لما تضمنته من حركات مخلة دون خجل أو خشية من العقاب.

وبحسب الفيديو فقد ظهرت فوز العتيبي وهي تلامس مناطق حساسة في جسدها مع فخذ فتاة أخرى كانت ترقص معها.

فوز العتيبي ترقص لزوجها في عيد الفطر watanserb.com
فوز العتيبي لا تتوقف عن اثارة الجدل هي ووزوجها على مواقع التواصل

وفي مشهد آخر، ظهرت فوز العتيبي فرفقة صديقتها وهن يقمن باحتضان بعضهم البعض ويقمن بتقبيل بعضهن قبلات حميمية، وهي قبلة تشتهر بها مثليات الجنس.

وفي موقع آخر من الفيديو، ظهرت فوز العتيبي وهي ترقص مع صديقتها لتقوم بملامسة صدر صديقتها في حين قامت الأخرى بوضع يدها على مؤخرة “العتيبي”. بما يمثل تعبيرات وإيحاءات جنسية فاضحة.

غضب واستنكار

- Advertisement -

الفيديو أثار موجة غضب واستياء عارمة على موقع لتدوين المصغر “تويتر”، حيث طالب المغردون بضرورة معاقبتها على ما فعلته من ترويج للشذوذ. في حين عبر آخرون عن غضبهم بالدعاء على من أول السعودية (المحافظة) إلى هذا الحال.

وفي هذا السياق، قال أحد المغردين مستنكرا وغير مصدق لما يحدث في السعودية:” صحوني من ذا الحلم تكفون”.

واستنكرت المغردة نجلاء الضويان ما شاهدته قائلة:” الحمدلله الذي عافانا مما ابتلاهم به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. حسبنا الله وكفى.”

وقال المغرد “الحربي” معبرا عن غضبه من حالة النحلال التي أصبحت تنتشر في السعودية:” الوضع كله صاير كذا للأسف. حسبنا الله ونعم الوكيل على اللي وصلنا لهاذا الحال”.

وأشار البعض إلى أن من يقوم بتصويرها هو زوجها أحمد الموسى، معبرين عن تعجبهم كيف يقوم بتصوير زوجته في هذه الاوضاع.

وتساءل المعارض السعودي حمود أبو مسمار مستنكرا ما يجري على أرض الحرمين قائلا:”أين رجال الأمن منها؟. ولا التعليمات صدرت بعد اعتراضهن؛ وتأمين لهن حفلات ماجنه في قلب الرياض بهدف الإساءة إلى قبائل الجزيرة العربية؟. بالأمس قحطان واليوم عتيبة .”

فوز العتيبي تحتفل بتوثيق حسابها على سناب شات بفيديو عاري في الحمام

وليست هذه المرة الاولى التي تثير فيها فوز العتيبي وزوجها أحمد الموسى غضب السعوديين، فقد سبق وأن نشرت مقطع فيديو عام 2021، وثقت فيه احتفالها احتفلت بتوثيق حسابها على السناب شات ظهرت فيه وهي عارية في حوض الاستحمام بصحبة زوجها.

وتظهر السعودية، بصحبة زوجها، أحمد موسى، عاريين في حوض الاستحمام أثناء احتساء الشمبانيا.

كما ظهرت فوز العتيبي في بداية الفيديو وهي ترقص أمام زوجها بملابس النوم وفي يدها زجاجة كحول، معلقة: “على نخب توثيق سنابي”.

سبب شهرة فوز العتيبي

ولا تتوقف فوز عن نشر مشاهد “ساخنة” مع زوجها، متجاهلةً كل الإنتقادات التي تطالها بسبب ذلك .

فوز العتيبي وزوجها بقبلة حميمية watanserb.com
فوز العتيبي وزوجها بقبلة حميمية

ونالت فوز شهرةً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن فرضت شروطا تعجيزية بشأن زواجھا، وكان من بینھا منزل یُسجل باسمھا، ومقدم صداق یصل إلى 100 ألف ریال سعودي.

كما طلبت مؤخراً 500 ألف ریال سعودي، والتعهد بعدم الزواج علیھا وتوفیر خادمة.

المصدروطن - رصد مواقع التواصل الاجتماعيّ
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
اقرأ أيضاً
حياتنا

فوز العتيبي في القفص الذهبي مرة أخرى.. ومفاجأة حول هوية العريس! (فيديو)

حياتنا

ملكة كابلي تفاجئ جمهورها وتصدمهم بهذه الصور! (شاهد)

حياتنا

فوز العتيبي تنشر فيديو وهي “تطرد” زوجها لتمنعه من النوم الى جانبها في السرير!

حياتنا

السعودية تعاقب اللبنانية ليلى اسكندر وطليق ملكة كابلي الكويتي بسبب التضليل والخداع!

حياتنا

طلاق فوز العتيبي يثير الجدل والمشهورة السعودية تخرج عن صمتها وتكشف الحقيقة

حياتنا

فوز العتيبي ترتدي شورت قصير وترقص أمام زوجها وتثير ضجة! (شاهد)

حياتنا

سيارة ملكة كابلي الفيراري تثير ضجة واسعة ومغردون: من أين لك هذا؟

حياتنا

بالأحضان والقبل والرقص .. السعودية فوز العتيبي وزوجها يثيران الجدل يوم عيد الفطر!

حياتنا

رجل الأعمال الكويتي أحمد السالم يعلن طلاقه رسمياً من ملكة كابلي.. ماذا جرى بينهما؟!

حياتنا

إطلاق نار خلال تواجد السعودية فوز العتيبي وزوجها في محلّ تجاري .. ما الذي جرى!؟

حياتنا

فوز العتيبي تنشر صورة زجاجة الشامبانیا التي شربتها مع زوجها وهما عاريين وتعلّق!

حياتنا

فوز العتيبي تشرب الخمر مع زوجها في حوض الاستحمام!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

رقص وغناء وزغاريد في جنازة وديع جورج وسوف .. مشاهد صادمة تثير جدلاً عاصفاً

(شاهد) .. هدف رياض محرز العالمي في مرمى تشيلسي

ترتيب الدوري الإسباني 2023 بعد فوز برشلونة على أتلتيكو مدريد

أفضل من افتتاح مونديال قطر.. عماني يشيد بتنظيم خلجيحي 25 (فيديو)

فيروس غير معروف.. هل تم تسميم فتحي خازم من قبل الاحتلال؟ (فيديو)

انهيار جورج وسوف ودخوله في صدمة بعد رؤيته جثمان وديع (فيديو)

مشهد صادم.. جمهور الوداد يُشعل تطوان بأعمال عنف وتخريب

رد فعل رونالدو تجاه سعودية طلبت التقاط “سيلفي” برفقته (فيديو)

فوضى البرازيل.. اقتحام قصر الرئاسة ومقرات الحكومة وأنصار بولسونارو يصعدون (فيديو)

بعد ولد قدور.. خليدة تومي وراء القضبان بتهمة الفساد في الجزائر

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC