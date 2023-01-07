وصول كاظم الساهر إلى البصرة العراقية.. حقيقة فيديو أحدث ضجة

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وطن- قبل ساعات من انطلاق منافسات النسخة الخامسة والعشرين من بطولة “كأس الخليج العربي” لكرة القدم المقامة هذه السنة في العراق، تداول مستخدمو مواقع التواصل فيديو قيل إنه لوصول النجم العراقيّ كاظم الساهر إلى البصرة لإحياء حفل الافتتاح ليتبين أن الفيديو قديم التقط قبل سنوات.

أنباء غير صحيحة عن وصول كاظم الساهر الى مطار البصرة

وظهر القيصر كما يلقبه معجبوه وهو يحيّي حشوداً من الجماهير داخل ما يبدو أنّه مطار، وعلق ناشرو الفيديو بالقول “أنباء عن وصول كاظم الساهر الى مطار البصرة الدولي.”

وفي الفيديو ظهر كاظم الساهر وهو يدخل من بوابة المطار ويهرع إليه عدد من المعجبين لمعانقته فيما يرفع أحدهم العلم العراقي.

وبعدها يتم اصطحابه إلى قاعة كبيرة جيث يرى العشرات من المعجبين وهم يهتفون مرحبين به وتتعالى أصوات زغاريد لنسوة.

ويرى كاظم وهو يرد التحية لهم، ويلاحظ تواجد عناصر شرطة المطار وهم يرتدون بذلات زرقاء اللون كتب عليها كلمة “بوليس”.

مطار أوكلاند في نيوزيلاندا

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وأشار تقرير لوكالة “فرانس برس” من خلال “خدمة تقصّي صحّة الأخبار باللغة العربيّة” إلى أن الفيديو التقط قبل تسع سنوات في نيوزيلندا.

المقطع يعود إلى العام 2013

وأرشد البحث عن المقطع المتداول باستعمال كلمات مفتاحية مثل “استقبال كاظم الساهر مطار” إلى نسخة أطول منشورة سنة 2013 على موقع يوتيوب.

وبحسب التعليق المرافق يوثّق الفيديو لحظة وصول كاظم الساهر إلى مطار أوكلاند في نيوزيلاندا.

وبالفعل يمكن ملاحظة عبارة “اوكلاند ايربورت” وهو اسم المطار في المدينة الواقعة في شمال الجزيرة الشمالية بنيوزلندا، وكان الساهر قد أقام فيها حفلة بالفعل عام 2013.

وفي سياق متصل، تم تداول فيديو آخر ادعى ناشروه أنه لوصول “الساهر” إلى البصرة لإحياء حفل الافتتاح. إلا أن الفيديو في الحقيقة مصور قبل سنوات في تونس.

ويظهر في الفيديو كاظم الساهر وهو يتنقل داخل ما يبدو أنه مطار محاطا بعدد من الأشخاص وبصحفيين ومصورين، وجاء في التعليق المرافق “لحظة وصول القيصر كاظم الساهر إلى البصرة بعد غياب دام عقدين”.

وجاء في منشورات أخرى أن الساهر وصل لإحياء حفل افتتاح “خليجي 25”

بذكر أن الفنان العراقي ” كاظم الساهر” غادر العراق عام 1997 ولم يشارك مذّاك بحفلات هناك، وكانت آخر زيارة له عام 2011 في إطار حملة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”.

وافتتحت البطولة التي تستضيفها مدينة البصرة في الفترة بين 6 و 19 كانون يناير 2023 رسمياً، الجمعة، بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جاني إنفانتينو.

وقال رئيس رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني معلناً انطلاق المنافسات: “نفتتح اليوم بطولة خليجي 25 على ملاعب البصرة الحبيبية، أهلاً وسهلاً بشباب الخليج منتخبات وجماهير ومشجعين على أرض العراق.”

وحضر حفل الافتتاح كل من رؤساء الاتحادات القطري لكرة القدم حمد بن خليفة آل ثاني، والفلسطيني جبريل الرجوب، والبحريني الشيخ علي بن خليفة، وشخصيات رياضية أخرى من دول المنطقة.

إلا أن كاظم الساهر لم يشارك في العروض الفنية للحفل بل ظهر المغني العراقي “حسام الرسام” والمغنية” رحمة رياض”.