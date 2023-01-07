من هو اللاعب كريستو صفقة الأهلي المصري في الميركاتو الشتوي؟!

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وطن- أعلن نادي الأهلي المصري، التعاقد مع النجم التونسي محمد الضاوي 19 عاماً، الشهير بلقب ب” كريستو”، وهي ثاني صفقات المارد الأحمر في سوق الانتقالات “الميركاتو” الشتوي.

وقال نادي الأهلي المصري، في بيان رسمي نشره على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، جاء فيه: ” أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي، انضمام محمد الضاوي “كريستو”، لاعب النجم الساحلي التونسي إلى صفوف الأهلي، لمدة 4 أعوام ونصف (2027)”.

تعاقد الأهلي المصري مع التونسي كريستو

وأضاف بيان الأهلي، ” اجتاز اللاعب الكشف الطبي الجمعة، إلى جانب الانتهاء من كافة الإجراءات الإدارية والمالية”.

كما وتعد صفقة الأهلي مع التونسي الواعد محمد الضاوي “كريستو“، هي الثانية للنادي في سوق انتقالات الميركاتو الشتوي، بعد التعاقد مع المصري خالد عبد الفتاح على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور، قادماً من صفوف نادي سموحة.

من هو اللاعب كريستو لاعب الأهلي المصري الجديد؟!

محمد الضاوي “كريستو”، لاعب كرة قدم تونسي محترف، من مواليد ال14 من شهر مايو/ آيار عام 2003 (19 عاماً). كما وبدأ مشواره الكروي مع نادي النجم الرياضي الساحلي، ليتنقل في الميركاتو الشتوي الحالي إلى صفوف نادي الأهلي المصري.

🚨🚨الأهلي يضم كريستو لاعب النجم الساحلي لمدة أربع سنوات ونصف 🦅❤️👌#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/3ifwFrBQKv — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) January 6, 2023

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كما ويلعب التونسي كريستو في مركز الجناح الأيمن، وشارك اللاعب مع فريق النجم الرياضي الساحلي، في 6 مباريات سجل من خلالها 5 أهداف هذا الموسم، وفي جميع المسابقات لعب 30 مباراة. سجل فيها 7 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة لزملائه.

أول هدايا العام الجديد ✨

رحبوا معنا بخالد عبد الفتاح..نسر الأهلي الجديد ❤️#يلا_يا_اهلي pic.twitter.com/dlFCOrgwJJ — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) January 5, 2023

منافسات الدوري المصري الممتاز

وبحسب تقارير صحفية مصرية، فقد بلغت صفقة تعاقد الأهلي المصري مع التونسي كريستو. نحو 1.3 مليون دولار، كما وسيحصل نادي النجم الرياضي الساحلي على نسبة 20%، في حال انتقال اللاعب إلى نادٍ آخر.

🔴 📸 اللاعبون و الإطار الفني و الإداري لفريقنا الأول يودعون #محمد_الضاوي كريستو

✅ تمنياتنا بالتوفيق والنجاح في تجربتك القادمة 🇭🇰 💪#Good_Luck_Cristo#ليتوال_تعيش 🇭🇰 💪 pic.twitter.com/a2HlqgXzrS — Etoile Sportive Du Sahel🇹🇳النجم الرياضي الساحلي (@ESduSahel) January 4, 2023

وسيلتقي فريق الأهلي أمام المصري البورسعيدي، الخميس، في منافسات الجولة ال13 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويعتلي فريق الأهلي (المارد الأحمر)، صدارة ترتيب الدوري المصري. برصيد 30 نقطة، كما وبفارق 5 نقاط عن حامل اللقب وغريمه التقليدي الزمالك صاحب المركز الثاني برصيد 25 نقطة للموسم الجاري.