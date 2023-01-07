السبت, يناير 7, 2023
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رياضة

من هو اللاعب كريستو صفقة الأهلي المصري في الميركاتو الشتوي؟!

الأهلي المصري تعاقد مع التونسي كريستو حتى صيف عام 2027

كتب فارس أبو شيحة
صفقة الأهلي مع التونسي كريستو watanserb.com
كريستو لاعب الأهلي المصري الجديد
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وطن- أعلن نادي الأهلي المصري، التعاقد مع النجم التونسي محمد الضاوي 19 عاماً، الشهير بلقب ب” كريستو”، وهي ثاني صفقات المارد الأحمر في سوق الانتقالات “الميركاتو” الشتوي.

وقال نادي الأهلي المصري، في بيان رسمي نشره على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، جاء فيه: ” أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي، انضمام محمد الضاوي “كريستو”، لاعب النجم الساحلي التونسي إلى صفوف الأهلي، لمدة 4 أعوام ونصف (2027)”.

تعاقد الأهلي المصري مع التونسي كريستو

وأضاف بيان الأهلي، ” اجتاز اللاعب الكشف الطبي الجمعة، إلى جانب الانتهاء من كافة الإجراءات الإدارية والمالية”.

كما وتعد صفقة الأهلي مع التونسي الواعد محمد الضاوي “كريستو“، هي الثانية للنادي في سوق انتقالات الميركاتو الشتوي، بعد التعاقد مع المصري خالد عبد الفتاح على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور، قادماً من صفوف نادي سموحة.

من هو اللاعب كريستو لاعب الأهلي المصري الجديد؟!

محمد الضاوي “كريستو”، لاعب كرة قدم تونسي محترف، من مواليد ال14 من شهر مايو/ آيار عام 2003 (19 عاماً). كما وبدأ مشواره الكروي مع نادي النجم الرياضي الساحلي، ليتنقل في الميركاتو الشتوي الحالي إلى صفوف نادي الأهلي المصري.

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كما ويلعب التونسي كريستو في مركز الجناح الأيمن، وشارك اللاعب مع فريق النجم الرياضي الساحلي، في 6 مباريات سجل من خلالها 5 أهداف هذا الموسم، وفي جميع المسابقات لعب 30 مباراة. سجل فيها 7 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة لزملائه.

التونسي محمد الضاوي كريستو لاعب الأهلي المصري
التونسي محمد الضاوي كريستو لاعب الأهلي المصري

منافسات الدوري المصري الممتاز

وبحسب تقارير صحفية مصرية، فقد بلغت صفقة تعاقد الأهلي المصري مع التونسي كريستو. نحو 1.3 مليون دولار، كما وسيحصل نادي النجم الرياضي الساحلي على نسبة 20%، في حال انتقال اللاعب إلى نادٍ آخر.

وسيلتقي فريق الأهلي أمام المصري البورسعيدي، الخميس، في منافسات الجولة ال13 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

خالد عبد الفتاح لاعب الأهلي المصري الجديد
خالد عبد الفتاح لاعب الأهلي المصري الجديد

ويعتلي فريق الأهلي (المارد الأحمر)، صدارة ترتيب الدوري المصري. برصيد 30 نقطة، كما وبفارق 5 نقاط عن حامل اللقب وغريمه التقليدي الزمالك صاحب المركز الثاني برصيد 25 نقطة للموسم الجاري.

المصدروطن + صفحة نادي الأهلي
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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