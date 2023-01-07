لماذا غادر رونالدو ملعب مباراة النصر والطائي بين الشوطين؟ (فيديو)

- Advertisement -

وطن – انتشر مقطع فيديو يُظهر تفاعل البرتغالي كريستانو رونالدو، مع مباراة فريقه الجديد النصر السعودي، أمام نادي الطائي خلال بطولة الدوري، قبل أن يغادر بين الشوطين.

وغادر رونالدو ملعب المباراة بين شوطي مباراة النصر والطائي للتوجه إلى إحدى صالات الجيم للتدريب، في تصرف من اللاعب وُصف بأنه ملهم.

وشوهد رونالدو، في مدرجات ملعب المباراة، وهو يبدي اعتراضا على أحد القرارات التحكيمية لحكم المباراة.

وكان الدون البرتغالي يتابع المباراة بترقب شديد، قبل أن يُبدي اعتراضه على حكم المباراة.

رونالدو يُبدي غصبه على قرار حكم المباراة!

pic.twitter.com/HjzeU8ybnO — Gorgeous (@gorgeous4ew) January 6, 2023

تفاعل رونالدو خلال مباراة النصر والطائي أثار تفاعلا واسعا بين النشطاء على موقع تويتر.

- Advertisement -

فكتب الشاعر السعودي عبدالله الطفيلي: “رونالدو مكسب للنصر وما هذا التفاعل من المدرج الا دليل على احترافية الاعب وعشقه للعالمي .. ويلوموني في محبة كبير آسيا”.

رونالدو مكسب للنصر وما هذا التفاعل من المدرج الا دليل على احترافية الاعب وعشقه للعالمي .. ويلوموني في محبة كبير آسيا 💛 — عبدالله الطفيلي (@Saann4666622) January 6, 2023

وقال فواز: “شوفوا الانتماء ياطواقي عشق النصر يمشي في عروق رونالدو”.

شوفوا الانتماء ياطواقي عشق النصر يمشي في عروق رونالدو — Fawaz Al Mutairi (@freedoom_8) January 6, 2023

وتفاعلت غالية: “يا عمري أحبك يارب نتزوج”.

ياعمري احبك يارب نتزوج — غاليه (@1Ghalia_) January 6, 2023

فيما سخر “أسعد”: “الحركة ذي مدفوع عليها مليون ! شيء طبيعي”.

الحركة ذي مدفوع عليها مليون ! شيء طبيعي — Asaad Al Mamari (@AsaaadK7) January 6, 2023

وقال خالد: “هههههه الاعلام السعودي راح يخرج عقلو مع رونالدو.. رونالدو بضحك مع اللاعبين.. رونالدو ينظر إلى الخلف.. رونالدو و هو يدخل الملعب.. رونالدو وهو يجري بالكرة.. رونالدو سعيد بالهدف الذي سجله المهاجم الآخر.. رونالدو وهو رايح لدورة المياه”.

هههههه الاعلام السعودي راح يخرج عقلو مع رونالدو

رونالدو بضحك مع اللاعبين

رونالدو ينظر الى الخلف

رونالدو و هو يدخل الملعب

رونالدو وهو يجري بالكرة

رونالدو سعيد بالهدف الذي سجله المهاجم الآخر

رونالدو وهو رايح لدورة المياه — KhaLid OuLad MouLouD (@Khalid_OulaD1) January 6, 2023

كما انتشر أيضا مقطع فيديو لرونالدو، وهو يتفاعل مع هدف سجله النصر في شباك الطائي.

وتم التقاط الفيديو، لرونالدو من صالة الجيم، بعدما ترك المباراة بين الشوطين.

وشوهد رونالدو جالسا وهو يتدرب على دراجة هوائية ثابتة، بين شوطي المباراة.

النصر يتعاقد مع رونالدو والكل مستفيد ..! مقطع لابد ان يعرض في كل نادي

ويتعلّم منه اللاعبين كباراً واشبالاً صغار .. فمهما تحققت الانجازات او تقدم العمر او اختلف المكان وتغير الزمان ان تُعيق النجم الحقيقي عن شغف وحب كرة القدم 👏👏 pic.twitter.com/ZEoNc2o4gw — وليد الزهراني (@wa_alzahrani) January 7, 2023

رونالدو موقوف أسبوعين

يُشار إلى أن رونالدو لن يشارك مع فريق النصر السعودي، لمدة أسبوعين على الأقل، إذ يتعين على اللاعب تنفيذ عقوبة إيقافه مباراتين، والتي فرضها الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في نوفمبر 2022.

وواصل فريق النصر صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي بعد الفوز على الطائي بهدفين نظيفين.