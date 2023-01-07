السبت, يناير 7, 2023
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لماذا غادر رونالدو ملعب مباراة النصر والطائي بين الشوطين؟ (فيديو)

رونالدو يبدي اعتراضا على أحد القرارات التحكيمية لحكم مباراة النصر والطائي

كتب خالد السعدي
رونالدو مباراة النصر والطائي watanserb.com
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وطن – انتشر مقطع فيديو يُظهر تفاعل البرتغالي كريستانو رونالدو، مع مباراة فريقه الجديد النصر السعودي، أمام نادي الطائي خلال بطولة الدوري، قبل أن يغادر بين الشوطين.

وغادر رونالدو ملعب المباراة بين شوطي مباراة النصر والطائي للتوجه إلى إحدى صالات الجيم للتدريب، في تصرف من اللاعب وُصف بأنه ملهم.

وشوهد رونالدو، في مدرجات ملعب المباراة، وهو يبدي اعتراضا على أحد القرارات التحكيمية لحكم المباراة.

وكان الدون البرتغالي يتابع المباراة بترقب شديد، قبل أن يُبدي اعتراضه على حكم المباراة.

تفاعل رونالدو خلال مباراة النصر والطائي أثار تفاعلا واسعا بين النشطاء على موقع تويتر.

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فكتب الشاعر السعودي عبدالله الطفيلي: “رونالدو مكسب للنصر وما هذا التفاعل من المدرج الا دليل على احترافية الاعب وعشقه للعالمي .. ويلوموني في محبة كبير آسيا”.

وقال فواز: “شوفوا الانتماء ياطواقي عشق النصر يمشي في عروق رونالدو”.

وتفاعلت غالية: “يا عمري أحبك يارب نتزوج”.

فيما سخر “أسعد”: “الحركة ذي مدفوع عليها مليون ! شيء طبيعي”.

وقال خالد: “هههههه الاعلام السعودي راح يخرج عقلو مع رونالدو.. رونالدو بضحك مع اللاعبين.. رونالدو ينظر إلى الخلف.. رونالدو و هو يدخل الملعب.. رونالدو وهو يجري بالكرة.. رونالدو سعيد بالهدف الذي سجله المهاجم الآخر.. رونالدو وهو رايح لدورة المياه”.

كما انتشر أيضا مقطع فيديو لرونالدو، وهو يتفاعل مع هدف سجله النصر في شباك الطائي.

وتم التقاط الفيديو، لرونالدو من صالة الجيم، بعدما ترك المباراة بين الشوطين.

وشوهد رونالدو جالسا وهو يتدرب على دراجة هوائية ثابتة، بين شوطي المباراة.

رونالدو موقوف أسبوعين

يُشار إلى أن رونالدو لن يشارك مع فريق النصر السعودي، لمدة أسبوعين على الأقل، إذ يتعين على اللاعب تنفيذ عقوبة إيقافه مباراتين، والتي فرضها الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في نوفمبر 2022.

وواصل فريق النصر صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي بعد الفوز على الطائي بهدفين نظيفين.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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