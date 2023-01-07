السبت, يناير 7, 2023
الرئيسيةحياتنافيما يلي أكثر ثلاثة أوقات توترًا في حياة المرأة بحسب العلم:
حياتنا

فيما يلي أكثر ثلاثة أوقات توترًا في حياة المرأة بحسب العلم:

"تركّز المرأة بعد سن 65 عامًا على حياة عائلتها وأطفالها.."

كتب معالي بن عمر
أوقات المرأة الصعبة watanserb.com
أوقات المرأة الصعبة
- Advertisement -

وطن– لا جرَمَ أنّ حياة المرأة تتخللها الصعاب. فمن مرحلة الطفولة إلى المراهقة وحتى مرحلة البلوغ، تعيش النساء كل فترة من هذه الفترت ذروات كبيرة من القلق الناجم عن قضايا مختلفة: سواء كانت مهنية أو علائقية أو حتى تتعلق بالصحة، ما يثقل كاهلهن ويزيد من عبئهن العقلي الذي سيستمرّ معهنّ طوال حياتهن، وفقًا لما نشرته مجلة “غرازيا” الفرنسية.

لماذا تجذب بعض النساء الرجال أصحاب الشخصية السامة دونًا عن غيرهن من النساء؟

وبحسب ما نقلته “وطن“، عن مجلة كوزموبوليتان من خلال ترجمتها، فإن دراسة بريطانية حديثة أجرتها شركة التوجيه النسائية Tessy’s Brunches، لِعينة متكوّنة من 1000 امرأة، تشير إلى أنّ القلق يبرز مع ثلاث فئات عمرية والتي من شأنها أن تتوافق مع ثلاث فترات مختلفة من الحياة، حيث تتخللها اهتمامات مختلفة للغاية بالنسبة للنساء.

تركّز المرأة على النجاح في مجالات عديدة في حياتها
تركّز المرأة على النجاح في مجالات عديدة في حياتها

تبيّن كما جاء في التقرير، أنه باستثناء المخاوف المتعلقة بالمال، والتي يبدو أنها تؤثر على جميع النساء -بغض النظر عن العمر- فإن المشكلات التي تواجهها في سن الـ20 عامًا ليست هي نفسها التي تواجهها في سن الـ40 أو الـ60 عامًا.

ما أكثر ثلاثة أوقات توترًا في حياة المرأة؟

وبالتالي، وفقًا للمسح فإن الفترة الأولى التي يتولّد عنها مزيد من الضغط ستكون بين 21 و34 عامًا. وهذه هي الأعمار التي تدخل فيها النساء عمومًا إلى عالم العمل؛ حيث من الطبيعي أن يقلقن أكثر بشأن صحتهن العقلية، وحياتهن المهنية، وكذلك صداقاتهن. إنهن يخشين عدم القدرة على إيجاد توازن بين حياتهم المهنية والشخصية. إنه أيضًا وقت تميل فيه إلى إعطاء الأولوية لعملها وتطورها المهني على حساب الزواج والحياة الاجتماعية والصحة.

وبينما تكون المرأة في مرحلة البناء الكامل لحياتها المستقبلية، يمكن لها أحيانًا أن تكافح من أجل أن تتوفق على جميع الأصعدة، وأحيانًا أخرى من المرجح أن تفشل في تحقيق التوازن بين طموحاتها العالية وجداولها المزدحمة ورغبتها في الاستمرار في التمتع بحياة اجتماعية مُرضية.

تركّز المرأة بعد سن 65 عامًا على حياة عائلتها وأطفالها
تركّز المرأة بعد سن 65 عامًا على حياة عائلتها وأطفالها

وحسب التقرير، بمجرد تجاوز المرأة سن الأربعين، أي ابتداءً من 45 إلى 54 عامًا، فإن العلاقات الرومانسية هي التي لها الأسبقية على جميع اهتمامات المرأة الأخرى. وتقول تيسي أوجو، مؤسسة Tessy’s Brunches: “ينبغي ألا يكون مفاجئًا أيضًا أن تقلق النساء في منتصف العمر بشأن علاقاتهن الرومانسية، فغالبًا ما تكون هذه الفترة من الحياة ثابتة، عندما تكون العلاقات متوترة للغاية، إذ إن الزواج والطلاق والمغامرات الرومانسية الجديدة، فترة تُفضي بشكل عام إلى الشك والتساؤل والحزن”.

- Advertisement -

ثم بعد سن 65 عامًا، قالت المشارِكات اللواتي تمت مقابلتهن: إنهم قلقات أكثر على عائلاتهن. وهكذا تصبح صحة الأسرة ورفاهها الشغل الشاغل للنساء فوق سن 65 عامًا، اللواتي يكرّسن أيضًا اهتماماتهن لسعادة أطفالهن وأحفادهن.

تسعى المرأة إلى العمل على البناء الكامل لحياتها المستقبلية
تسعى المرأة إلى العمل على البناء الكامل لحياتها المستقبلية

وختمت المجلة بالقول، إن هذا البحث يوضّح كيف أن الضغوط التي تواجه المرأة العاملة العصرية ثابتة ومتغيرة باستمرار؛ حيث تواجه النساء ضغوطًا اجتماعية شديدة، للوصول إلى النجاح في العديد من مجالات حياتهن. كما أن محاولة تلبية هذه التوقعات تفرض عبئًا نفسيًا هائلاً عليهن، وفي حال تجاهلت المرأة معالجة صحتها النفسية السيئة، فقد تدمر حياتها، بحسب تيسي أوجو.

الغارديان: يتعرض المشاة للحوادث أكثر عندما يقود الرجل السيارة مقارنة بالمرأة

المصدرغرازيا-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
اقرأ أيضاً
حياتنا

دراسة: تُحارب هذه الروائح التوتر وتَزيدك ثقة بالنفس

حياتنا

قضم الأظافر يمكن أن يسبب عواقب صحية خطيرة

حياتنا

الغارديان: يتعرض المشاة للحوادث أكثر عندما يقود الرجل السيارة مقارنة بالمرأة

حياتنا

كيف تحمي نفسك من التنمر داخل الأسرة؟

حياتنا

دراسة: تقاسم الأعمال المنزلية بين الزوجين يزيد من الرغبة الجنسية لدى النساء

حياتنا

دراسة حديثة: ناقل عصبي يوقظ الدماغ أكثر من 100 مرة في الليلة

حياتنا

دراسة: هرمون يسبب التوتر والمسؤول عن مشكلة تساقط الشعر

حياتنا

دراسة: ما عوامل الانجذاب النفسية بين الرجل والمرأة؟

حياتنا

لماذا تخون النساء الفرنسيات أزواجهن؟ أسباب غريبة..

حياتنا

علماء نفس يكشفون تقنيات فعّالة لجذب المرأة أو الرجل

حياتنا

ما تأثير إيقاف وسائل منع الحمل على الحياة الحميمة؟

حياتنا

الأداء المعرفي والتوتر.. فوائد لم تسمع بها من قبل للفول السوداني!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

مواجهات صعبة منتظرة .. قرعة كأس ملك إسبانيا 2023 دور الـ16

علاء مبارك يصفع إبراهيم عيسى بسبب تصريحات “خطيرة”.. ما القصة؟

قناة إماراتية تكشف عن فضيحة جديدة جرت مع بعثة الكويت في خليجي 25 بالعراق

مشاهدة مباراة قطر والكويت اليوم بث مباشر في كأس الخليج 25

ماذا فعلت أصالة حين علمت بوفاة وديع جورج وسوف؟ (شاهد)

لماذا غادر رونالدو ملعب مباراة النصر والطائي بين الشوطين؟ (فيديو)

الخطوط الكويتية أجبرت متقدمات لوظيفة مضيفة على نزع حمالات الصدر والملابس الداخلية

اتهامات خطيرة للإمارات بالتجسس على اليمن لفرض وصايتها عليه (تفاصيل)

من هو اللاعب كريستو صفقة الأهلي المصري في الميركاتو الشتوي؟!

هذه هي التمارين الرياضية التي تساعد على فقدان الوزن وتحسين الحالة الصحية

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC