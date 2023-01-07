الاعتداء على عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي بآلة حادة وسرقته في خليجي 25 (شاهد)

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وطن – تعرض عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم، عبدالعزيز السمحان، لاعتداء بآلة حادة “موس” خلال افتتاح بطولة كأس الخليج (خليجي 25) في المراسم.

وأجرى السمحان مقابلة إعلامية، متحدثا عن عما حدث معه، حيث أظهر قطعا في الثوب الذي يرتديه جراء الاعتداء عليه.

وقال إن الواقعة حدثت بسبب التدافع الذي حدث ناحية منصة استاد البصرة الذي استضاف حفل الافتتاح والمباراة الافتتاحية.

وأضاف أن التدافع استمر لنحو نصف ساعة، موضحا أن أمواله سُرقت منه من جراء ذلك.

وأشار إلى أن اللص قطع الثوب بـ”الموس” لسرقة “المحفظة” الخاصة به، معقبا: “الحمد لله على كل حال.. أنا أقدر هذا الأمر”.

لكنه تابع: “الشرطة والعساكر موجودين بكل مكان.. كيف يحدث هذا الأمر.. هذا شيء غريب”.

🚨🚨🚨🎙️ — عضو مجلس الإتحاد الكويتي: في التزاحم قبل الملعب، فيه شخص شق ثوبي بموس وأخذ بوكي للأسف. pic.twitter.com/lETMF3XPPm — نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) January 6, 2023

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رواية السمحان عن تعرضه للاعتداء والسرقة أثار شكوكا من قبل عراقيين، فقال الصحفي العراقي غزوان جاسم: “والموس ما جرحك شعجب … ما هذا الكذب نحن نعاني لنبين لاهل البصرة ان عليهم الاستفادة اقتصاديا من البطولة وهم يبالغون بالكرم وانت تسولف بقصة بائسة لا يقبلها عقل تدافع وموس ودشداشتك لابس قوكاها ستره اكذب بشكل افضل”.

هههههه والموس ما جرحك شعجب … ما هذا الكذب نحن نعاني لنبين لاهل البصرة ان عليهم الاستفادة اقتصاديا من البطولة وهم يبالغون بالكرم وانت تسولف بقصة بائسة لا يقبلها عقل تدافع وموس ودشداشتك لابس قوكاها ستره اكذب بشكل افضل — غزوان جاسم (@ghazwanaljassem) January 6, 2023

وانسحب ممثل أمير دولة الكويت، رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر الصباح من حفل افتتاح البطولة، لعدم قدرته على الصعود منصة كبار الشخصيات.

الاتحاد الكويتي يشكو سوء التنظيم

وكان الاتحاد الكويتي لكرة القدم قد اشتكى من “سوء تنظيم” في مراسم حفل افتتاح كأس خليجي 25 في مدينة البصرة بالعراق، بعد حادثة تدافع في منطقة كبار الشخصيات “VIP”.

وقال الاتحاد، إن فهد ناصر الصباح، رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية وممثل الأمير الكويتي الذي قدم لحضور البطولة انسحب مع الوفد المرافق له.

وذكر بيان للاتحاد، أنه يعرب عن استيائه الشديد من سوء التنظيم في مراسم حفل افتتاح كأس خليجي 25 في مدينة البصرة، وما نتج عنه من تدافع جماهيري وازدحام شديد تسبب في تعذر دخول ممثل أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

ونظرا لما حدث وتضامنا مع الشيخ نواف الأحمد، انسحب رئيس الاتحاد الكويتي والوفد المرافق له من مراسم الافتتاح، وأبلغ نظيره العراقي والمسؤولين عن التنظيم بالاحتجاج على هذه الأمور التنظيمية.

يعرب الاتحاد الكويتي لكرة القدم عن استيائه الشديد من سوء التنظيم في مراسم حفل افتتاح كأس خليجي 25 في مدينة البصرة، وما نتج عنه من تدافع جماهيري وازدحام شديد تسبب في تعذر دخول ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.#خليجي25 #أزرقنا_بيرقنا pic.twitter.com/9uKTbSugKq — KuwaitFA (@KuwaitFA) January 6, 2023

منتخب الكويت مستمر رغم الاحتجاج

وأشار بيان الاتحاد، إلى أن منتخب الكويت مستمر في المشاركة بالبطولة، حفاظا على مكانة وأهمية البطولة، مع التأكيد على ضرورة توافر وسائل الأمن والسلامة التي تتطلبها استمرار المشاركة.

ولفت إلى أن الاتحاد الكويتي سيتابع أمور المنتخب، للتأكُّد من عدم تأثر اللاعبين، بأي من تلك الأحداث والاطمئنان على سلامتهم وأمنهم.