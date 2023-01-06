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وطن- بث مباشر حفل افتتاح كأس الخليج 2023 العراق “خليجي 25″، الجمعة، بنسخته ال25، في مدينة البصرة العراقية، الحدث الذي تترقبه الجماهير العربية في أرجاء المعمورة.

ويستضيف ملعب “البصرة” الدولي، حفل افتتاح كأس الخليج 2023 ” خليجي 25″، التي ستنطلق في تمام الساعة 5:45 مساءً، بتوقيت العاصمة العراقية (بغداد) والسعودية.

توقيت افتتاح كأس الخليج 2023 العراق

كما وسيكون حفل افتتاح البطولة الخليجية بتوقيت فلسطين ومصر، عند الساعة 4:45 مساءً، أما بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، في تمام الساعة 6:45 مساءً.

اللجنة المنظمة لكأس الخليج تجري تعديلا على موعد افتتاح البطولة#AGCFF #خليجي_زين25 pic.twitter.com/ukWzvGw1EM — خليجي زين 25 (@AGCFF) January 5, 2023

ولكن بتوقيت دول شمال أفريقيا تونس والجزائر والمغرب، عند الساعة 3:45 مساءً. لنقل افتتاح البطولة الخليجية التي ينتظرها الجميع بنسخته ال25 في دولة العراق.

بث مباشر حفل افتتاح كأس الخليج 2023 “خليجي 25”

وستبث أحداث افتتاح كأس الخليج 2023 “خليجي 25″، في مدينة البصرة العراقية، جميع وسائل الإعلام العراقية المحلية والعربية الخليجية عبر قنواتها المفتوحة بالمجان للجميع، لمشاهدة أحداث افتتاح البطولة.

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كما ونرفق لكم متابعو (وطن)، روابط بث مباشر حفل افتتاح كأس الخليج 2023، بجودة عالية وبدون تقطيع، فيما يلي:

مباراة العراق أمام عمان في افتتاح كأس الخليج 2023

وسيلتقي صاحب الأرض العراق ” أسود الرافدين”، أمام نظيره العماني، بعد حفل افتتاح كأس الخليج 2023 “خليجي 25″، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت العراق والسعودية، على ملعب “البصرة” الدولي.

ومن المقرر أن يعلق على مباراة العراق أمام عمان “الأحمر”، في افتتاح بطولة خليجي 25. المعلق العماني خليل البلوشي على قنوات “الكأس” القطرية المفتوحة.

كما وسيواجه ثاني أكثر المتوجين بالبطولة الخليجية منتخب السعودية “الصقور الخضر”. أمام شقيقه الجار اليمن، في ثاني مواجهات افتتاح كأس الخليج 2023، في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت السعودية والعراق.

ومن الجدير بالذكر، بأن فعاليات بطولة كأس الخليج 2023 “خليجي 25“، تنطلق الجمعة، في ال6 من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، كما وستختتم فعالياتها في ال19 من الشهر نفسه على ملعب “البصرة” الدولي.