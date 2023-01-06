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بث مباشر حفل افتتاح كأس الخليج 2023 العراق

افتتاح كأس الخليج 2023 "خليجي 25" بنسخته ال25 في مدينة البصرة العراقية

كتب فارس أبو شيحة
بث مباشر حفل افتتاح كأس الخليج 2023 العراق watanserb.com
بث مباشر حفل افتتاح كأس الخليج 2023 العراق
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وطن- بث مباشر حفل افتتاح كأس الخليج 2023 العراق “خليجي 25″، الجمعة، بنسخته ال25، في مدينة البصرة العراقية، الحدث الذي تترقبه الجماهير العربية في أرجاء المعمورة.

ويستضيف ملعب “البصرة” الدولي، حفل افتتاح كأس الخليج 2023 ” خليجي 25″، التي ستنطلق في تمام الساعة 5:45 مساءً، بتوقيت العاصمة العراقية (بغداد) والسعودية.

توقيت افتتاح كأس الخليج 2023 العراق

كما وسيكون حفل افتتاح البطولة الخليجية بتوقيت فلسطين ومصر، عند الساعة 4:45 مساءً، أما بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، في تمام الساعة 6:45 مساءً.

ولكن بتوقيت دول شمال أفريقيا تونس والجزائر والمغرب، عند الساعة 3:45 مساءً. لنقل افتتاح البطولة الخليجية التي ينتظرها الجميع بنسخته ال25 في دولة العراق.

جماهير منتخب العراق في خليجي 25
جماهير منتخب العراق في خليجي 25

بث مباشر حفل افتتاح كأس الخليج 2023 “خليجي 25”

وستبث أحداث افتتاح كأس الخليج 2023 “خليجي 25″، في مدينة البصرة العراقية، جميع وسائل الإعلام العراقية المحلية والعربية الخليجية عبر قنواتها المفتوحة بالمجان للجميع، لمشاهدة أحداث افتتاح البطولة.

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كما ونرفق لكم متابعو (وطن)، روابط بث مباشر حفل افتتاح كأس الخليج 2023، بجودة عالية وبدون تقطيع، فيما يلي:

بث حفل افتتاح كأس الخليج 2023 “خليجي 25” على بين سبورت 

شاهد بث مباشر افتتاح كأس الخليج 2023 على الرياضية السعودية 

بث حفل افتتاح بطولة خليجي 25 اليوم يلا شوت 

حفل افتتاح كأس الخليج 2023 العراق أسطورة لايف

مباراة العراق أمام عمان في افتتاح كأس الخليج 2023

وسيلتقي صاحب الأرض العراق ” أسود الرافدين”، أمام نظيره العماني، بعد حفل افتتاح كأس الخليج 2023 “خليجي 25″، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت العراق والسعودية، على ملعب “البصرة” الدولي.

ومن المقرر أن يعلق على مباراة العراق أمام عمان “الأحمر”، في افتتاح بطولة خليجي 25. المعلق العماني خليل البلوشي على قنوات “الكأس” القطرية المفتوحة.

كما وسيواجه ثاني أكثر المتوجين بالبطولة الخليجية منتخب السعودية “الصقور الخضر”. أمام شقيقه الجار اليمن، في ثاني مواجهات افتتاح كأس الخليج 2023، في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت السعودية والعراق.

جماهير منتخب عمان في كأس الخليح 2023
جماهير منتخب عمان في كأس الخليح 2023

ومن الجدير بالذكر، بأن فعاليات بطولة كأس الخليج 2023 “خليجي 25“، تنطلق الجمعة، في ال6 من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، كما وستختتم فعالياتها في ال19 من الشهر نفسه على ملعب “البصرة” الدولي.

المصدروطن + بين سبورت + الرياضية السعودية، يلا شوت + أسطورة لايف
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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