منة شلبي.. القضاء المصري يصدر حكمه ضدها بالسجن وغرامة لإيقاف التنفيذ

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وطن– أصدر القضاء المصري، حكمه في قضية الفنانة المصرية منة شلبي، بتهمة حيازة المخدرات.

تعاطي المخدرات

وقضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة منة شلبي بالحبس لمدة سنة وغرامة 10 آلاف جنيه (376 دولار). مع إيقاف التنفيذ.

جاء ذلك على خلفية اتهامها بإحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرَّح بها قانونًا، وجلبها من الخارج.

وغابت منة شلبي في أولى جلسات محاكمتها، وحضر 10 محامين للدفاع عنها.

التفتيش بغياب المتهمة

واستمعت المحكمة لمرافعة الدكتور محمد بهاء أبوشقة دفاع الفنانة منة شلبى المتهمة بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي.

والتمس أبوشقة من المحكمة براءة الفنانة من الاتهامات المنسوبة إليها. مشيرا إلى أن عملية تفتيش المتهمة لم تتم في وجود المتهمة.

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وأقامت النيابة في وقت سابق، دليلاً على تعاطي منة شلبي، من شهادة 5 أشخاص على الواقعة، وما توصّلت إليه تحريات الشرطة، وما ثبت بتسجيلات آلات المراقبة بمحلِّ ضبطها.

“أنا مش بشرب الحاجات دي”

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أنّ الفنانة أحضرت جوهر الحشيش المخدِّر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرَّح بها قانونًا، حين كانت في مدينة نيويورك لحضور مهرجان فني. بحسب ما نقلت صحيفة “القاهرة 24”.

وقالت منة شلبي في التحقيقات: “أنا كنت مسافرة نيويورك علشان أحضر مهرجان إنترناشونال مي أورد. ووصلت مطار القاهرة وعديت على الجمارك”.

وتابعت: “أنا خارجة وكان معايا 3 شنط والدنيا كانت زحمة. وأنا حطيت الشنط اللي معايا على السير علشان يتشاف فيها إيه ولاقيت واحد من اللي واقفين في الجمرك بيقولي معاكي سيجارة إلكترونية. فأنا قولتله أنا بدخن فيب وكنت بفتح الشنطة علشان أوريله الفيب فلاقيت واحد تاني جه وقالي إحنا هنفتح بيقة الشنط نشوفها”.

عرض على النيابة

ونفت الفنانة المصرية اتهامها بحيازة مخدر الحشيش، وقالت: “محصلش. أنا وافقت إن الراجل التاني يفتح الشنطة وقولتله اتفضل وقعد يقلب في الشنط. وبعدين جه واحد ثالت كان بيتفتش معاهم وأنا طلعت الفيب السجاير الإلكترونية. وواحد منهم قالي ممكن تقعدي شويه ووداني أوضة في الجمارك قعدت فيها شوية”.

وتابعت: “الشنط كانت معاهم في الوقت ده وبعد شوية لقيت ناس كتير وظباط مطلعين علبة ميكب لونها أخضر بيقولولي إن دي فيها ماريجونا فقولتله مفيش الكلام. ده مش صح وده ميكب عادي فلقيته بيقولي معاكي كوكايين، قولتله أنا مش بشرب الحاجات دي أصلا، وبعدين قالولي طيب استني شوية”.

وأردفت منة في التحقيقات: “بقيت سامعه کلام کثیر برة. وبعد ساعتين تلاتة لاقيتهم بيقلولي اطلبي المحامي بتاعك، فبقولهم إيه اللي حصل قالولي إنتي معاكي ماريجوانا، وبعدين قالي إنتي هتتعرضي على النيابة، وبعدين وأنا قاعدة لاقيت أخبار نازله إني أنا مقبوض عليا ومعايا مخدرات. وفضلت هناك لما جيت هنا واتعرضت على النيابة”.