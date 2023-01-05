الخميس, يناير 5, 2023
الرئيسيةحياتنامنة شلبي.. القضاء المصري يصدر حكمه ضدها بالسجن وغرامة لإيقاف التنفيذ
حياتنا

منة شلبي.. القضاء المصري يصدر حكمه ضدها بالسجن وغرامة لإيقاف التنفيذ

غابت منة شلبي في أولى جلسات محاكمتها وحضر 10 محامين للدفاع عنها

كتب رفيف عبدالله
منة شلبي.. القضاء المصري يصدر حكمه ضدها بالسجن وغرامة لإيقاف التنفيذ watanserb.com
منة شلبي
- Advertisement -

وطن– أصدر القضاء المصري، حكمه في قضية الفنانة المصرية منة شلبي، بتهمة حيازة المخدرات.

تعاطي المخدرات

وقضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة منة شلبي بالحبس لمدة سنة وغرامة 10 آلاف جنيه (376 دولار). مع إيقاف التنفيذ.

جاء ذلك على خلفية اتهامها بإحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرَّح بها قانونًا، وجلبها من الخارج.

وغابت منة شلبي في أولى جلسات محاكمتها، وحضر 10 محامين للدفاع عنها.

التفتيش بغياب المتهمة

واستمعت المحكمة لمرافعة الدكتور محمد بهاء أبوشقة دفاع الفنانة منة شلبى المتهمة بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي.

والتمس أبوشقة من المحكمة براءة الفنانة من الاتهامات المنسوبة إليها. مشيرا إلى أن عملية تفتيش المتهمة لم تتم في وجود المتهمة.

- Advertisement -

وأقامت النيابة في وقت سابق، دليلاً على تعاطي منة شلبي، من شهادة 5 أشخاص على الواقعة، وما توصّلت إليه تحريات الشرطة، وما ثبت بتسجيلات آلات المراقبة بمحلِّ ضبطها.

“أنا مش بشرب الحاجات دي”

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أنّ الفنانة أحضرت جوهر الحشيش المخدِّر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرَّح بها قانونًا، حين كانت في مدينة نيويورك لحضور مهرجان فني. بحسب ما نقلت صحيفة “القاهرة 24”.

وقالت منة شلبي في التحقيقات: “أنا كنت مسافرة نيويورك علشان أحضر مهرجان إنترناشونال مي أورد. ووصلت مطار القاهرة وعديت على الجمارك”.

وتابعت: “أنا خارجة وكان معايا 3  شنط والدنيا كانت زحمة. وأنا حطيت الشنط اللي معايا على السير علشان يتشاف فيها إيه ولاقيت واحد من اللي واقفين في الجمرك بيقولي معاكي سيجارة إلكترونية. فأنا قولتله أنا بدخن فيب وكنت بفتح الشنطة علشان أوريله الفيب فلاقيت واحد تاني جه وقالي إحنا هنفتح بيقة الشنط نشوفها”.

عرض على النيابة

ونفت الفنانة المصرية اتهامها بحيازة مخدر الحشيش، وقالت: “محصلش. أنا وافقت إن الراجل التاني يفتح الشنطة وقولتله اتفضل وقعد يقلب في الشنط. وبعدين جه واحد ثالت كان بيتفتش معاهم وأنا طلعت الفيب السجاير الإلكترونية. وواحد منهم قالي ممكن تقعدي شويه ووداني أوضة في الجمارك قعدت فيها شوية”.

وتابعت: “الشنط كانت معاهم في الوقت ده وبعد شوية لقيت ناس كتير وظباط مطلعين علبة ميكب لونها أخضر بيقولولي إن دي فيها ماريجونا فقولتله مفيش الكلام. ده مش صح وده ميكب عادي فلقيته بيقولي معاكي كوكايين، قولتله أنا مش بشرب الحاجات دي أصلا، وبعدين قالولي طيب استني شوية”.

وأردفت منة في التحقيقات: “بقيت سامعه کلام کثیر برة. وبعد ساعتين تلاتة لاقيتهم بيقلولي اطلبي المحامي بتاعك، فبقولهم إيه اللي حصل قالولي إنتي معاكي ماريجوانا، وبعدين قالي إنتي هتتعرضي على النيابة، وبعدين وأنا قاعدة لاقيت أخبار نازله إني أنا مقبوض عليا ومعايا مخدرات. وفضلت هناك لما جيت هنا واتعرضت على النيابة”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً
حياتنا

مفاجأة في قضية منة شلبي تكشفها تحقيقات النيابة العامة معها!

الهدهد

مفاجأة وتطور جديد بقضية منة شلبي.. أدلة جديدة ستقودها للسجن

الهدهد

تفاصيل مثيرة في اشتباك برلماني مصري وضابط شرطة بسبب كمين مخدرات

حياتنا

شيرين عبدالوهاب ترقص على “الغزالة رايقة” وتتجاهل صديقتها منة شلبي! (فيديو)

حياتنا

منة شلبي تفجر مفاجأة أثناء التحقيق معها وتبكي

حياتنا

شاهد انهيار منة شلبي بعد ضبطها وبحوزتها 12 كيسا من المخدرات

الهدهد

في مسلسل “بطلوع الروح” .. إلهام شاهين تُسيء للإسلام وتربطه بالإرهاب على شاشة “mbc” (شاهد)

حياتنا

منة شلبي تصدم جمهورها بشكلها في عيد ميلادها الـ39 والمتابعون: “التجميل بهدلها”!

حياتنا

حورية فرغلي تفاجئ الجمهور وتعلن تبني طفلين .. لكنّها ترفض رؤيتهما لهذا السبب!

حياتنا

حنان ترك تحسم الجدل حول عودتها إلى التمثيل بعد نشر صورتها بدون حجاب!

حياتنا

منة شلبي تثير ضجة بعد نشر صورة للفنانة حنان ترك قبل ارتدائها الحجاب!

حياتنا

نشر صورة “فاضحة” للفنانة المصرية منة شلبي!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

حيلة رائعة لمن يبحثون عن الشفاه الممتلئة دون جراحة

تشكيلة منتخب السعودية ضد اليمن في بطولة خليجي 25

4 أطعمة كنت تعتقد أنها تزيد من الوزن.. لكنها تُفقدك إياه بطريقة صحيّة

آمال ماهر ترتدي ساعة بسعر صادم.. هل هي من تركي آل الشيخ؟ (شاهد)

تعديل يطرأ على توقيت افتتاح خليجي 25 العراق

مشهد رائع.. أنثى حوت رمادي ضخم تلد أمام مجموعة من السياح في عرض المحيط (شاهد)

بعد ساعات فقط من شربها..3 مشروبات تخفض ضغط الدم بشكل ملحوظ

تشارلز الثالث يناشد أبنائه وليام وهاري بأن لا يجعلوا سنواته الأخيرة من حياته بائسة!

لن تصدق ثمن حقيبة “خاي” طفلة جيجي حديد ذات العامين.. رقم صادم (شاهد)

دراسة حديثة تكشف فصيلة الدم الأكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC