الجمعة, نوفمبر 25, 2022
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حياتنا

شاهد انهيار منة شلبي بعد ضبطها وبحوزتها 12 كيسا من المخدرات

تم القبض عليها في مطار القاهرة بعد خضوعها للتفتيش

كتب باسل النجار
منة شلبي watanserb.com
الفنانة المصرية منة شلبي
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وطن– أكدت وسائل إعلام مصرية أن الفنانة منة شلبي تم القبض عليها داخل مطار القاهرة الدولي، بعد ضبط كمية من المخدرات بحوزتها حيث كانت عائدة من أمريكا.

تفاصيل القبض على منة شلبي

وبحسب ما رصدت (وطن) من متابعتها للصحف المصرية المحلية، فإنه تم ضبط منة شلبي في المطار بعد خضوعها للتفتيش.

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حيث اشتبه رجال أمن المطار في أشياء بحوزتها أثناء عودتها من نيويورك.

وبتفتيش حقائبها اتضح فعلا وجود 12 كيسا من مخدر “الماريجونا” بحوزتها.

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ونشرت وسائل إعلام مصرية صورا لهذه المخدرات المضبوطة مع الفنانة المصرية.

كما كشف مصادر أخرى تفاصيل هذه اللحظات مؤكدة أن منة شلبي، انهارت بشدة وفقدت السيطرة عن لنفسها بعد ضبطها والمخدرات معها.

وقامت الشرطة المصرية بالتحفظ على الفنانة الشهيرة، لحين عرضها على النيابة.

فيما ذكرت مواقع أخرى أن مأمورية أمنية رحلت منة إلى النيابة العامة، تمهيدًا لبدء التحقيقات معها بتهمة حيازة عقاقير مخدرة بمطار القاهرة.

واشتعلت مواقع التواصل في مصر بهذا الخبر، وعبر العديد من النشطاء عن صدمتهم بشأن الفنانة منة شلبي، بعد القبض عليها وبحوزتها مخدرات.

فيما توقع العديد من النشطاء أن منة سوف يتم تبرئتها والإفراج عنها، مشيرين إلى أن العقاب في مصر يكون لمعارضي النظام فقط، حسب وصفهم.

من هي منة شلبي؟

ويشار إلى أن منة شلبي تنتمي إلى عائلة فنية، فوالدتها هي الفنانة زيزي مصطفى، ووالدها رجل الأعمال هشام شلبي، وعمتها الإعلامية بوسي شلبي.

حققت منة خلال مسيرتها العملية نجاحات هائلة، وحصدت أعمالها مشاهدات عالية، كما حظيت بحب الجمهور في كل الأدوار التي قدمتها.

منة شلبي

وشهد عام 2021 تميز منة بدور “ندى” الطبيبة العزباء التي تتبنى طفلاً من دار الأيتام في الجزء الثاني من مسلسل “ليه لأ”، الذي حقق نجاحاً هائلاً.

واشتهرت منة في السينما المصرية بأدوارها الجريئة حيث تتعمد إثارة الغرائز، عبر التعري والمشاهد الساخنة وهو ما عرضها لانتقادات كثيرة منذ بداية مسيرتها، وخاصة عقب دورها بفيلم “الساحر” مع الفنان الراحل محمود عبدالعزيز.

وفي العام 2016 فاجأت الفنانة المصرية منة شلبي جمهورها بإعلانها قرار اعتزالها الفن، دون أن توضح الأسباب الحقيقة، التي دفعتها إلى ذلك، وهو القرار الذي تراجعت عنه بعدها حيث قدمت العديد من الأعمال منذ هذا التوقيت وحتى يومنا هذا.

ووجهت منة آنذاك رسالة إلى جمهورها، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، معتذرة من جمهورها ومبينة أنها مرت بضغوط كثيرة الفترة الماضية وأخذت قرار الاعتزال لكنها كانت تتراجع عنه، غير أنها تعلن هذه المرة اعتزالها.

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وقالت شلبي بحسب ما رصدت (وطن) وقتها: “بطلب من كل جمهوري، الدعاء لي بالتوفيق، في حياتي المقبلة، شكرًا لكل حد وقف جنبي، وشجعني، ودعمني، من بدايتي لحد النهاردة”.

واختتمت منة شلبي حديثها، بتقديم الاعتذار لجمهورها، عن أي عمل فني، لم ينل إعجابهم، قائلة: “وبعتذر عن أي عمل قدمته دون المستوى.. ‫منة شلبي”.

وها هي منة شلبي تتصدر التريند المصري بجدل جديد، ولكن هذه المرة ليس بعمل فني أو حتى إطلالة مثيرة، بل تصدرته بقضية جنائية بعد ضبطها وبحوزتها مخدرات في مطار القاهرة حيث كانت عائدة من السفر.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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