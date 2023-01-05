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وطن- يستعد منتخب السعودية للمواجهة أمام جاره اليمن، الجمعة، في منافسات دور مجموعة كأس الخليج العربي 2023 “خليجي 25”.

وستقام مباراة السعودية ضد اليمن، على ملعب “استاد البصرة” الدولي، في ثاني مواجهات افتتاح البطولة الخليجية بنسختها ال25، في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية” والعراق واليمن.

توقيت مباراة السعودية ضد اليمن

كما وبتوقيت سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، فستكون عند الساعة 10:45 مساءً، أما بتوقيت القدس الشريف ومصر في تمام الساعة 8:45 مساءً.

فيما ستكون المباراة بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، عند الساعة 7:45 مساءً.

تشكيلة منتخب السعودية ضد اليمن في بطولة خليجي 25

وسيدخل المدرب السعودي سعد الشهري، المباراة القوية أمام منافسه اليمن، في منافسات دور مجموعات بطولة خليجي 25 الجولة الأولى، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي، محمد العبسي.

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دفاع التشكيلة (الصقور الخضر): زياد الصحفي (مشعل الصبياني)، أحمد بامسعود، ريان حامد، مدالله العليان.

خط الوسط: قاسم لاجامي، فيصل الغامدي، محمد أبو الشامات (رياض شراحيلي).

كما وفي مركز الهجوم: تركي العمار، رائد الغامدي، سميحان الثابت (أحمد الغامدي).

حكام مباراة السعودية واليمن في بطولة خليجي 25

وسيقود تحكيم مباراة السعودية ضد اليمن، في منافسات بطولة كأس الخليج العربي ” خليجي 25″ لدور المجموعات، الحكم القطري سلمان فلاحي، وسيعاونه زاهي الشمري وخالد عايد وعبد الله جمالي.

انهى منتخبنا الوطني الاول لكرة القدم قبل قليل حصته التدريبية الخامسة بأحد الملاعب الفرعية لمدينة البصرة الرياضية وسط اجواء باردة وممطرة، استعدادا لمواجهة المنتخب السعودي مساء بعد غد الجمعة في مفتتح مشوار المنتخبين لبطولة خليجي 25 بالعراق. البصرة : المنسق الاعلامي / العزي العصامي pic.twitter.com/YCH30S4FG7 — اخبار الكرة اليمنية (@yemen_football) January 4, 2023

كما ويتواجد في تحكيم المباراة في غرفة تقنية الفيديو (VAR)، الحكم القطري عبد الله المري، والإماراتي أحمد درويش.

يذكر بأن بطولة كأس اتحاد الخليج العربي 2023 ” خليجي 25“، ستنطلق الجمعة، في ال6 من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، على أن يختتم فعالياتها في ال19 من الشهر نفسه، في مدينة البصرة العراقية.