الخميس, يناير 5, 2023
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رياضة

تشكيلة منتخب السعودية ضد اليمن في بطولة خليجي 25

منافسات الجولة الأولى من منافسات دور مجموعات بطولة خليجي 25 العراق

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة منتخب السعودية ضد اليمن watanserb.com
تشكيلة منتخب السعودية اليوم
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وطن- يستعد منتخب السعودية للمواجهة أمام جاره اليمن، الجمعة، في منافسات دور مجموعة كأس الخليج العربي 2023 “خليجي 25”.

وستقام مباراة السعودية ضد اليمن، على ملعب “استاد البصرة” الدولي، في ثاني مواجهات افتتاح البطولة الخليجية بنسختها ال25، في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية” والعراق واليمن.

توقيت مباراة السعودية ضد اليمن

كما وبتوقيت سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، فستكون عند الساعة 10:45 مساءً، أما بتوقيت القدس الشريف ومصر في تمام الساعة 8:45 مساءً.

تدريبات منتخب السعودية
تدريبات منتخب السعودية

فيما ستكون المباراة بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، عند الساعة 7:45 مساءً.

تشكيلة منتخب السعودية ضد اليمن في بطولة خليجي 25

وسيدخل المدرب السعودي سعد الشهري، المباراة القوية أمام منافسه اليمن، في منافسات دور مجموعات بطولة خليجي 25 الجولة الأولى، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي، محمد العبسي.

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دفاع التشكيلة (الصقور الخضر): زياد الصحفي (مشعل الصبياني)، أحمد بامسعود، ريان حامد، مدالله العليان.

خط الوسط: قاسم لاجامي، فيصل الغامدي، محمد أبو الشامات (رياض شراحيلي).

كما وفي مركز الهجوم: تركي العمار، رائد الغامدي، سميحان الثابت (أحمد الغامدي).

تدريبات منتخب اليمن
تدريبات منتخب اليمن

حكام مباراة السعودية واليمن في بطولة خليجي 25

وسيقود تحكيم مباراة السعودية ضد اليمن، في منافسات بطولة كأس الخليج العربي ” خليجي 25″ لدور المجموعات، الحكم القطري سلمان فلاحي، وسيعاونه زاهي الشمري وخالد عايد وعبد الله جمالي.

كما ويتواجد في تحكيم المباراة في غرفة تقنية الفيديو (VAR)، الحكم القطري عبد الله المري، والإماراتي أحمد درويش.

حكام مباراة السعودية ضد اليمن في خليجي 25
حكام مباراة السعودية ضد اليمن في خليجي 25

يذكر بأن بطولة كأس اتحاد الخليج العربي 2023 ” خليجي 25“، ستنطلق الجمعة، في ال6 من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، على أن يختتم فعالياتها في ال19 من الشهر نفسه، في مدينة البصرة العراقية.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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