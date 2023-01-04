لماذا يتم استجواب بعض المسافرين عند نقاط التفتيش الأمنية في المطار؟

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وطن– تعدّ نقاط التفتيش الأمنية من أسوأ مراحل السفر. لحسن الحظ، تحدّث أحد الخبراء كيف يمكن للمسافرين التصرف في نقاط التفتيش لتسهيل الحركة ومنع التكدس.

نقاط التفتيش

أوضح شاهزاد علي، الرئيس التنفيذي لشركة Get Licensed، والخبير الأمني لصحيفة إكسبرس البريطانية، كيف يمكن للسائحين التصرف في نقاط التفتيش الأمنية، ولماذا قد يتم استجوابهم في مرحلة ما.

وقال شاهزاد: “يكون الأمر سهلاََ وسريعََا وآمنََا إذا قمت بإعداد أمتعتك المحمولة وتجنبت أي أغراض محظورة”.

وأضاف: “ارتدِ أحذية مسطحة، وقم بإزالة أي مجوهرات وأحزمة ونظارات. تأكد أيضًا من وجود السوائل في كيس بلاستيكي شفاف”.

على الرغم من أن قوائم الانتظار قد تكون خارجة عن سيطرة المسافر، فإنها يمكن أن تجعل العملية أبسط من خلال ضمان استعدادها.

يجب على السياح التأكد من أنّ السوائل موجودة في كيس بلاستيكي شفاف بقياس 20 × 20 سم، قبل دخول أماكن نقاط التفتيش الأمني.



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كما قال الخبير الأمني: “تأكد من عدم وجود شيء يغطي حقيبتك. كما عليك التأكد كذلك من أن ممتلكاتك منفصلة وموجودة في حاوية التفتيش قبل الخضوع للفحص”.



وأضاف: “إذا شوهدت مغطاة أو بدت وكأنها مخبأة داخل حقيبة، فمن المرجح أن يتمّ توقيفك وتفتيشك”.

في عام 2024، ستستخدم العديد من المطارات الرئيسية في المملكة المتحدة ماسحات ضوئية أمنية جديدة، قادرة على رؤية السائل الموجود في الأمتعة.

ومع ذلك، حتى ذلك الحين، لا يزال الركاب بحاجة إلى اتباع القواعد الحالية والتأكّد من عدم وجود أي سوائل في زجاجات يزيد حجمها عن 100 مل.

الاستجواب في المطار

في بعض الحالات، قد يجد السائحون أنفسهم يتعرضون للاستجواب من قبل قوات الأمن في المطارات.

وفي تعليق له، يقول شهزاد: تجنّب التثاؤب. تم الإبلاغ عن أن التثاؤب المفرط، أو الصفير، أو حتى الضحك المفرط على أنها من الأسباب التي من المحتمل أن تؤدي إلى استجوابك من قبل الأمن”.



ويبحث موظفو الأمن دائماََ عن الركاب الذين يتثاءبون أو يضحكون كثيرًا في نقاط التفتيش.