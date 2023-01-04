الأربعاء, يناير 4, 2023
الرئيسيةحياتنالماذا يتم استجواب بعض المسافرين عند نقاط التفتيش الأمنية في المطار؟
حياتنا

لماذا يتم استجواب بعض المسافرين عند نقاط التفتيش الأمنية في المطار؟

في بعض الحالات، قد يجد السائحون أنفسهم يتعرضون للاستجواب من قبل قوات الأمن في المطارات

كتب ايمان الباجي
لماذا يتم استجواب بعض المسافرين عند نقاط التفتيش الأمنية في المطار؟ watanserb.com
لماذا يتم استجواب بعض المسافرين عند نقاط التفتيش في المطار؟
- Advertisement -

وطن– تعدّ نقاط التفتيش الأمنية من أسوأ مراحل السفر. لحسن الحظ، تحدّث أحد الخبراء كيف يمكن للمسافرين التصرف في نقاط التفتيش لتسهيل الحركة ومنع التكدس.

نقاط التفتيش

أوضح شاهزاد علي، الرئيس التنفيذي لشركة Get Licensed، والخبير الأمني لصحيفة إكسبرس البريطانية، كيف يمكن للسائحين التصرف في نقاط التفتيش الأمنية، ولماذا قد يتم استجوابهم في مرحلة ما.

وقال شاهزاد: “يكون الأمر سهلاََ وسريعََا وآمنََا إذا قمت بإعداد أمتعتك المحمولة وتجنبت أي أغراض محظورة”.

وأضاف: “ارتدِ أحذية مسطحة، وقم بإزالة أي مجوهرات وأحزمة ونظارات. تأكد أيضًا من وجود السوائل في كيس بلاستيكي شفاف”.

تعد نقاط التفتيش الأمنية من أسوأ مراحل السفر

على الرغم من أن قوائم الانتظار قد تكون خارجة عن سيطرة المسافر، فإنها يمكن أن تجعل العملية أبسط من خلال ضمان استعدادها.

يجب على السياح التأكد من أنّ السوائل موجودة في كيس بلاستيكي شفاف بقياس 20 × 20 سم، قبل دخول أماكن نقاط التفتيش الأمني.

- Advertisement -

كما قال الخبير الأمني: “تأكد من عدم وجود شيء يغطي حقيبتك. كما عليك التأكد كذلك من أن ممتلكاتك منفصلة وموجودة في حاوية التفتيش قبل الخضوع للفحص”.

وأضاف: “إذا شوهدت مغطاة أو بدت وكأنها مخبأة داخل حقيبة، فمن المرجح أن يتمّ توقيفك وتفتيشك”.

في عام 2024، ستستخدم العديد من المطارات الرئيسية في المملكة المتحدة ماسحات ضوئية أمنية جديدة، قادرة على رؤية السائل الموجود في الأمتعة.

“يكون الأمر سهلاََ وآمنََا إذا قمت بإعداد أمتعتك المحمولة وتجنبت أي أغراض محظورة.”

ومع ذلك، حتى ذلك الحين، لا يزال الركاب بحاجة إلى اتباع القواعد الحالية والتأكّد من عدم وجود أي سوائل في زجاجات يزيد حجمها عن 100 مل.

الاستجواب في المطار

في بعض الحالات، قد يجد السائحون أنفسهم يتعرضون للاستجواب من قبل قوات الأمن في المطارات.

وفي تعليق له، يقول شهزاد: تجنّب التثاؤب. تم الإبلاغ عن أن التثاؤب المفرط، أو الصفير، أو حتى الضحك المفرط على أنها من الأسباب التي من المحتمل أن تؤدي إلى استجوابك من قبل الأمن”.

ويبحث موظفو الأمن دائماََ عن الركاب الذين يتثاءبون أو يضحكون كثيرًا في نقاط التفتيش.

المصدرإكسبرس البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
اقرأ أيضاً
حياتنا

“عامل أمتعة” يكشف عن أشياء شائعة يجب عدم وضعها في حقائب السفر

حياتنا

احذرْ من وضعها في حقيبتك..أشياء ممنوعة على متن الطائرة

حياتنا

خبيرة سفر تجيب: لماذا لا يجب عليك ارتداء أحذية رياضية في المطار!

حياتنا

ملابس تثير شكوك رجال الأمن في المطار وتعرّضك للمساءلة .. لا ترتديها

حياتنا

“شاهد” الكويتية مي العيدان تدافع عن “سفالة” محمد رمضان: أين المشكلة فقد فعلها قبله السادات!

الهدهد

“رجال الأمن يخافون منهم”.. “شاهد” نائب كويتي يُطالب بجلد الوافدين علناً في ساحة الصفاة حتى يكونوا “عبرة”!

حياتنا

بطريقة شيطانية .. هكذا قتل شخص عشيقته في الكويت لسبب لا يصدقه أحد!

حياتنا

كويتي “لا يعرف للرجولة معنى” يدهس وافداً مصرياً ويلوذ بالفرار.. “شاهد” الفيديو الذي أثار غضب الكويتيين!

حياتنا

“شاهد” ما فعله كويتي “مستهتر” كاد يتسبب بكارثة.. مطاردة هوليودية مع رجال الأمن والنهاية غير سارة!

الهدهد

“شاهد” محلل سعودي: قدرة الله جعلت الاستخبارات الأمريكية تستمد معلوماتها الحقيقية من السعودية فقط!

تقارير

عاملوه بقسوة وشتموه بل أكثر من ذلك.. الحريري واجه الموت في السعودية!

فيديو

فيديو| بعد منعه من أداء العمرة.. هكذا رد شاب قطري على السلطات السعودية

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

هكذا يخطط أثرياء العالم المجانين للهروب من الموت اذا حانت “القيامة”.. هذه مخابئهم الفاخرة!

مغربي يذبح زوجته من الوريد إلى الوريد أمام أطفالهما (شاهد)

مصر.. سعر الدولار قد يستقر عند هذا الرقم أمام الجنيه المصري

شمس الكويتية في فلسطين لتقابل هذا الشخص و”تختم العلم”! (فيديو)

من هي الصحفية السعودية التي قدّمت رونالدو للجماهير وأثارت غيرة جورجينا!؟ (صور)

إعدام أول امرأة متحولة جنسيََا في أمريكا .. وهذا ما طلبت تناوله قبل تنفيذ الحكم! (صور)

من هي الملكة التي أنفقت نحو مليون دولار على الملابس عام 2022! (ِشاهد)

جورجينا رودريغيز تظهر بالرياض بخاتم ألماس ضخم.. هل هو من رونالدو أم نادي النصر! (شاهد)

تشكيلة النصر ضد الطائي في دوري روشن السعودي

عروض مالية كبيرة لشراء الكرة التي وقع عليها رونالدو وأهداها لطفلة سعودية

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC