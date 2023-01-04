الأربعاء, يناير 4, 2023
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شعر كيم كارداشيان يصدم متابعيها بعدما فضحت ابنتها حقيقته! (فيديو)

بدا أن شعرها المبلل قد تضرر قليلاً من سلبيات الصبغ المتعددة وبعيد كل البعد عن شعرها الذي تظهر به أمام العامة

كتب رفيف عبدالله
شعر كيم كادراشيان يصدم متابعيها بعدما فضحت ابنتها حقيقته! (فيديو) watanserb.com
كيم كارداشيان
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وطن– لقد خضعت كيم كارداشيان للعديد من عمليات التجميل المختلفة على مر السنين، ولكن يبدو أنها نسيت شعرها.

بدون مكياج أو شعر

فقد صورت نورث، ابنة كيم كارداشيان الأكبر، فيديو بمناسبة عيد الميلاد، كشفت خلاله عن شعر والدتها الحقيقي.

نشرت الفتاة البالغة من العمر تسع سنوات مقطع فيديو وهي تغني مع والدتها أغنية Baby ، It’s Cold Outside عشية عيد الميلاد.

في المقطع ، يمكن رؤية كيم كاردشيان ، 42 عامًا ، جالسة على سريرها ترتدي بيجاما ووجهًا جديدًا بدون مكياج.

لكن ما لفت انتباه المعجبين هو خصلات شعرها القصيرة ، والتي بدت مختلفة تمامًا عن المعتاد.

شعر نجمة الواقع الحقيقي – بدون ملحقات أو شعر مستعار أو تصفيف – بدا أخف وأكثر جفافاً من المعتاد.

أضرار صبغة الشعر

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بدا أن شعرها المبلل قد تضرر قليلاً من سلبيات الصبغ المتعددة وبعيد كل البعد عن شعرها الذي تظهر به أمام العامة.

صورت نورث فيديو تيك توك يكشف عن شعر والدتها كيم كارداشيان الحقيقي
شعر كيم كارداشيان
الفرق الكبير: بدا أن شعرها المبلل قد تضرر قليلاً من الصبغة

لجأ المعجبون إلى التعليقات للرد على المظهر ، حيث أعرب الكثيرون عن أسفهم لفقدان شعرها الأصلي. بحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل“.

قال أحدهم: “شعر كيمبرلي ، لا بد أنه قد سئم من التبييض”.

بينما كتب آخر: “كان لديها بالفعل أجمل شعر أسود حريري على الإطلاق”.

مارلين مونرو

صبغت كيم شعرها البلاتيني الأشقر في مايو من العام الماضي لتشبه مارلين مونرو تمامًا ، حيث كانت ترتدي فستانها في حفل ميت جالا.

بعد ظهور شعرها الفاتح ، قامت كيم بتفصيل التحول إلى موضة في نفس الشهر.

شعر نجمة الواقع الحقيقي – بدون وصلات أو شعر مستعار أو تصفيف – بدا أنحف وأكثر جفافاً من المعتاد
شعر كيم كارداشيان
صبغت كيم شعرها البلاتيني الأشقر في مايو من العام الماضي لتشبه مارلين مونرو تمامًا

وأوضحت: “كنت أرغب في تغيير جسدي أيضًا ، لذلك اعتقدت أنني سأنتظر وأقوم بذلك ، لذلك أقضي يومًا كاملاً في صبغ شعري – 14 ساعة متواصلة! – لإنجازها”.

يبدو أن نجمة مسلسل Keeping Up With The Kardashians قد عادت إلى الظلام في العام الجديد.

يوم الإثنين ، لجأت كيم إلى انستجرام لإظهار تسريحة شعرها البني في سلسلة من صور السيلفي ، وكتبت “2023” كتعليق لها.

كيم ونورث

أطلقت شركة SKIMS mogul حسابًا مشتركًا على تيك توك مع ابنتها تسمى “كيم ونورث”، في نوفمبر من عام 2021.

زاد عدد متابعي الطفلة البالغة من العمر تسع سنوات بسرعة على المنصة.  ولكن لحماية طفلتها الصغيرة من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي ، وضعت نجمة تلفزيون الواقع عددًا من القواعد.

شعر كيم كارداشيان
أعرب الكثيرون عن أسفهم لفقدان شعر كيم الأصلي

جلست كيم مؤخرًا مع جوينيث بالترو في بودكاست GOOP الخاص بها وكشفت أن نورث لا تملك حرية التحكم في الحساب.

على سبيل المثال ، ذكرت كيم أن تطبيق “تيك توك” لا يمكن أن يكون “إلا على هاتفي” لمنع طفلتها نورث من التعرض المحتمل لمشاركة غير مناسبة أو ضارة.

المصدرديلي ميل - ترجمة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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