حراسة مشددة بأجر فلكي.. توأم برتغالي لحراسة كريستيانو رونالدو (شاهد)

وطن- سلطت وسائل الإعلام الدولية الأضواء على الحراسة الشخصية للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، منذ سنوات حيث أنه واحد من أشهر نجوم العالم إن لم يكن أشهرهم، ومن هذه الشهرة، نال التوأم راماليرو نصيبهما.

أشارت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية منذ أسابيع للشهرة الواسعة التي أصبح عليها حارسي كريستيانو رونالدو الشخصيين، وهما سيرجيو وجورجي راماليرو.

(Mirror):#Cristiano #Ronaldo protected by twins who served in elite forces in Afghanistan : After leaving the forces twin brothers Sergio and Jorge Ramalheiro became part of a Portuguese police unit guarding politicians and .. #TrendsSpy https://t.co/732jEc1mGM pic.twitter.com/EsViPx9V5Z

— NewsOnePlace.com (@newsoneplace) November 23, 2021