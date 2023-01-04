حراسة مشددة بأجر فلكي.. توأم برتغالي لحراسة كريستيانو رونالدو (شاهد)

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وطن- سلطت وسائل الإعلام الدولية الأضواء على الحراسة الشخصية للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، منذ سنوات حيث أنه واحد من أشهر نجوم العالم إن لم يكن أشهرهم، ومن هذه الشهرة، نال التوأم راماليرو نصيبهما.

من هما التوأم راماليرو، حارسي كريستيانو رونالدو؟

أشارت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية منذ أسابيع للشهرة الواسعة التي أصبح عليها حارسي كريستيانو رونالدو الشخصيين، وهما سيرجيو وجورجي راماليرو.

(Mirror):#Cristiano #Ronaldo protected by twins who served in elite forces in Afghanistan : After leaving the forces twin brothers Sergio and Jorge Ramalheiro became part of a Portuguese police unit guarding politicians and .. #TrendsSpy https://t.co/732jEc1mGM pic.twitter.com/EsViPx9V5Z — NewsOnePlace.com (@newsoneplace) November 23, 2021

والتوأم البرتغالي سيرجيو وجورجي راماليرو، هما الحارسان الشخصيان لرونالدو، ورفيقاه في كل تنقلاته.

سيرجيو وجورجي هما شقيقان توأم خدما كجنديان في وحدة النخبة من القوات البرتغالية الخاصة في أفغانستان.

ثم انضما لاحقاً للشرطة البرتغالية، قبل أن يتخصصا في حماية السياسيين والقضاة، ليتعاقد معهما رونالدو لاحقا عام 2021.

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كشفت الصحيفة أن رونالدو كان يخصص راتبا قدره 1.5 مليون دولار سنويا، لحارسه الشخصي السابق “نونو”، وهو المبلغ الذي أصبح يتقاضاه كل من الشقيقان راماليرو، بإضافة طفيفة هي 200 ألف دولار ليصبح 1.7 مليون دولار سنويا.

وصول كريستيانو رونالدو إلى #كارينغتون مقر تدريبات النادي، وخلفه حراسه الشخصيين. pic.twitter.com/dQBWsBNUyr — Sir. Khaled (@Sir7Khaled) September 23, 2021

أناقة حراس رونالدو الشخصيين

ويظهر التوأم راماليرو في أغلب اللقطات التي يظهر فيها النجم البرتغالي خارج الملعب، متجولا في الشوارع أو خلال السفر مع عائلته، فمهمتهما تكمن بمرافقته أينما ذهب.

وعن السبب وراء اختيار كريستيانو رونالدو لهما من أجل حراسته وعائلته، قال مصدر لوسائل إعلام برتغالية إن”سيرجيو وجورج يرتديان ملابس أنيقة ويظهران بشكل طبيعي للغاية”.

لكنها في المقابل “قادران على الاختلاط مع الجمهور لكنهما سريعان في التفكير والرؤية والتصرف في الوقت المناسب”.

وعلى غرار المهنية، أشارت صحيفة برتغالية في وقت سابق إلى التفاني والعمل الدؤوب الذي يشتهر به التوأم، ولعله السبب الأول في اختيارهما من قبل الدون المشهور بحبه للعمل والتفاني.

حيث نوهت والدتهما “ليونيلد” مازحة في تقرير صدر في يونيو 2004 في صحيفة “كوريو دا مانها” البرتغالية، إلى أنهم لا يعودون إلى المنزل إلا كل أسبوعين لغسل ملابسهم”.

📸 | لحظة مغادرة كريستيانو رونالدو من المطار مع حراسه الشخصيين. pic.twitter.com/5L3423L1rF — شبكة مانشستر يونايتد (@MUFCNET) November 20, 2021

ومؤخرا، ظهر التوأم بأزياء أنيقة خلال وصول رونالدو إلى مطار الرياض الدولي، وبعدها لحظة الترحيب به في ملعب مرسول بارك، من قبل جماهير نادي النصر السعودي.

وانتقل الدون بشكل رسمي للعب في صفوف النصر لموسمين بقيمة 200 مليون دولار للموسم الواحد، في صفقة تعاقد تاريخية لم يسبقه إليها أحد في تاريخ الساحرة المستديرة.