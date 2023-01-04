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حافظ الميرازي يسخر من فوز عمرو أديب ولميس الحديدي بلقب أفضل مذيعي مصر

فوز الإعلاميين عمرو أديب ولميس الحديدي جاء في استطلاع مركز بصيرة

كتب شيراز ماضي
استطلاع البصيرة watanserb.com
الإعلاميان المصريان لميس الحديدي وعمرو أديب
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وطن – سخر الإعلامي المصري حافظ الميرازي، من نتيجة استطلاع رأي أجراه مركز المركز المصري لبحوث الرأي العام “بصيرة“، بشأن أفضل المذيعين في مصر.

عمرو أديب أفضل مذيع مصري في 2022

وفاز عمرو أديب بلقب أفضل مذيع مصري لعام 2022، بحصوله على 32%، وتلاه أحمد موسى وعمرو الليثي بواقع 9% من الأصوات لكل منهما.

لميس الحديدي أفضل مذيعة مصرية في 2022

بينما فازت الإعلامية لميس الحديدي، زوجة عمرو أديب، بلقب أفضل مذيعة لعام 2022، وذلك بحصولها على نسبة 25% من الأصوات المشاركة في التصويت الذي يُجرى بشكل سنوي.

وجاءت بعد لميس الحديدي، الإعلامية منى الشاذلي بنسبة تصويت 23%، أما ريهام سعيد فقد حلت في الترتيب الثالث بنسبة 11%.

حافظ الميرازي يسخر

وكتب الميرازي تدوينة ساخرة من هذه النتيجة، قائلا عبر صفحته بموقع فيسبوك: “استطلاع رأي عن أفضل مذيع ومذيعة في مصر لعام 2022 .. النتيجة طلعت في بيتها وعلى رأي المثل: العين بصيرة”.

كيف أجري الاستفتاء؟

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وقال المركز، إنه تم إجراء الاستطلاع باستخدام الهاتف المنزلي والهاتف المحمول على عينة احتمالية حجمها 1528 مصريا في الفئة العمرية 18 سنة فأكثر غطت كل محافظات البلاد.

وأضاف أنه تم إجراء كل المقابلات في الفترة من 20 إلى 25 ديسمبر 2022.

وبلغت نسبة الاستجابة حوالي 37%، ويقل هامش الخطأ في النتائج عن 3%.

وأشار المركز إلى أنه تم تمويل الاستطلاع من الموارد الذاتية لبصيرة ولم يتلق المركز تمويل من أي جهة مقابل إجراء الاستطلاع.

ما هو مركز بصيرة؟

والمركز المصري لبحوث الرأي العام “بصيرة” يُسمي نفسه، بأنها مركز مستقل ويزعم أنه ليس لديه انتماءات حزبية ويقول إنه يُقدم بحوث الرأي العام بحيادية ومهنية.

وتأسس المركز في أبريل 2012، ويلتزم بتزويد الباحثين، وواضعي السياسات، وقادة الأعمال، والجمهور العام بمعلومات موثوق بها عن ردود الفعل.

كما يرشد عن اتجاهات الرأي العام بخصوص الموضوعات والسياسات التي تحظى بالاهتمام العام، بالإضافة إلي إعداد وإتاحة الدراسات والاستراتيجيات المتعلقة بالمجالات التنموية المختلفة.

المصدربصيرة + فيسبوك - رصد وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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