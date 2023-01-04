الأربعاء, يناير 4, 2023
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حياتنا

جورجينا تتخلّى عن العباءة وتعود للإثارة في السعودية “مكشوفة الفخذين” (صور)

نشرت جورجينا رودريغز، عبر حسابها الرسمي في تطبيق انستغرام، مجموعة صور، بإطلالة جريئة، بدت فيها وهي مكشوفة الفخذين، فيما حظيت صورها بأكثر من مليون إعجاب من متابعيها. 

كتب أنس السالم
جورجينا رودريغز بأول إطلالة مثيرة في السعودية watanserb.com
جورجينا رودريغز بأول إطلالة مثيرة في السعودية
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وطن – حافظت جورجينا رودريغز صديقة النجم البرتغالي لاعب نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو، منذ وصولها معه إلى الرياض، على إطلالة محتشمة، لكن يبدو أنّها قررت التخلي عنها .

ونشرت جورجينا رودريغز، عبر حسابها الرسمي في تطبيق انستغرام، مجموعة صور، بإطلالة جريئة، بدت فيها وهي مكشوفة الفخذين، فيما حظيت صورها بأكثر من مليون إعجاب من متابعيها.

جورجينا رودريغز بإطلالة جريئة في السعودية
جورجينا رودريغز بإطلالة جريئة في السعودية
جورجينا رودريغز
جورجـينا رودريغز

وجاءت هذه الإطلالة لصديقة “الدون”، بعد ان ظهرت يوم الثلاثاء، بالعباءة السعودية، في استاد “مرسول بارك”، خلال تقديم “رونالدو” للجماهير السعودية، ومشجعي نادي النصر الذي انضم إليه .

رونالدو يمنح طفلة كرة موقعه باسمه
رونالدو وصديقته خلال احتفالية نظمها نادي النصر بانضمام الدون إليه

كما ارتدت عارضة الأزياء الشهيرة خاتمًا ضخمًا من الألماس، تزامناً مع انضمام كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي.

جورجينا رودريغيز تظهر بالرياض بخاتم ألماس ضخم.. هل هو من رونالدو أم نادي النصر! (شاهد) watanserb.com
جورجينـا في الرياض

وشهد الحفل، ملاحظة الجمهور ما رأوا أنها غيرة جورجينا على رونالدو، وذلك بسبب مداعبة بين صديقها البرتغالي، ومقدمة حفل انضمامه لنادي النصر السعودي الصحفية السعودية فاطمة فهد.

حفل استقبال رونالدو في السعودية بحضور جورجينا watanserb.com
غيرة جورجينا خلال احتفالية استقبال رونالدو في السعودية
المصدروطن - رصد انستغرام
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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