جورجينا تتخلّى عن العباءة وتعود للإثارة في السعودية “مكشوفة الفخذين” (صور)

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وطن – حافظت جورجينا رودريغز صديقة النجم البرتغالي لاعب نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو، منذ وصولها معه إلى الرياض، على إطلالة محتشمة، لكن يبدو أنّها قررت التخلي عنها .

ونشرت جورجينا رودريغز، عبر حسابها الرسمي في تطبيق انستغرام، مجموعة صور، بإطلالة جريئة، بدت فيها وهي مكشوفة الفخذين، فيما حظيت صورها بأكثر من مليون إعجاب من متابعيها.

وجاءت هذه الإطلالة لصديقة “الدون”، بعد ان ظهرت يوم الثلاثاء، بالعباءة السعودية، في استاد “مرسول بارك”، خلال تقديم “رونالدو” للجماهير السعودية، ومشجعي نادي النصر الذي انضم إليه .

كما ارتدت عارضة الأزياء الشهيرة خاتمًا ضخمًا من الألماس، تزامناً مع انضمام كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي.

وشهد الحفل، ملاحظة الجمهور ما رأوا أنها غيرة جورجينا على رونالدو، وذلك بسبب مداعبة بين صديقها البرتغالي، ومقدمة حفل انضمامه لنادي النصر السعودي الصحفية السعودية فاطمة فهد.