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ليست فقط كوريا الشمالية..أكثر 5 دول معزولة عن العالم

منها الصومال

كتب ايمان الباجي
ليست فقط كوريا الشمالية..أكثر 5 دول معزولة عن العالم watanserb.com
الصومال
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وطن- يعرف الكثير من الناس أن كورويا الشمالية هي من أكثر الدول عزلة في العالم الخارجي. فهي ليست عضوًا في أي منظمة إقليمية وتشارك فقط في عدد قليل من المنظمات الوطنية إلى جانب الأمم المتحدة.

وإلى جانب كوريا الشمالية، هناك العديد من الدول المعزولة عن العالم الخارجي، وفقا لما أورده موقع “viva.co.id“.

1. الصومال

يعيش غالبية الصوماليين نمط حياة بدوي أو شبه بدوي.

والمناخ السائد في الصومال جاف، مع الشمال مغطى بالجبال الوعرة بينما في الوسط والجنوب منخفضان ومنبسطان.

الصومال

الظروف الطبيعية وأسلوب الحياة في الصومال يجعلها من أكثر البلدان عزلة في إفريقيا.

2. مدغشقر

نظرًا لأن هذا البلد موقعه بعيد، فإنه يحتوي على تنوع بيولوجي غير عادي. لكن هذا العامل يجعل مدغشقر معزولة أيضًا.

مدغشقر

3. النيجر

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النيجر دولة غير ساحلية محاطة بالبرية ولا يصلها البحر. غالباً ما تواجه النيجر صعوبات اقتصادية. كما يحد البلد سبع دول هي الجزائر وبنين وبوركينا فاسو وتشاد وليبيا ومالي ونيجيريا.

النيجر

4. غينيا بيساو

غينيا بيساو بلد صغير يقع في غرب إفريقيا. نتيجة لذلك، يصعب الوصول إلى هذا البلد من قبل أشخاص آخرين. جزر بيساغوس هي أرخبيل صغير تقع على بعد 48 كم قبالة ساحل غينيا بيساو.

غينيا بيساو

5. بابوا غينيا الجديدة

تغطي بابوا غينيا الجديدة الجزء الشرقي من جزيرة بابوا، ولكنها تشمل أيضًا أرخبيل بسمارك، وجزر سولومون الشمالية، ولويزياد، والعديد من الجزر الصغيرة الأخرى.

يوجد في البلاد أكبر عدد من اللغات من 860 إلى 867 لهجة.

بابوا غينيا الجديدة
على الرغم من كونها غنية بالموارد (النحاس والذهب والنيكل والحديد والبلاتين)، لا يزال الفقر في بابوا غينيا الجديدة مرتفعًا.
حتى عام 2020، يحصل أقل من 40 في المائة من السكان على الكهرباء، مما يترك البلاد معزولة.
المصدرموقع.viva.co.id، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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