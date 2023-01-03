ليست فقط كوريا الشمالية..أكثر 5 دول معزولة عن العالم

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وطن- يعرف الكثير من الناس أن كورويا الشمالية هي من أكثر الدول عزلة في العالم الخارجي. فهي ليست عضوًا في أي منظمة إقليمية وتشارك فقط في عدد قليل من المنظمات الوطنية إلى جانب الأمم المتحدة.



وإلى جانب كوريا الشمالية، هناك العديد من الدول المعزولة عن العالم الخارجي، وفقا لما أورده موقع “viva.co.id“.



1. الصومال

يعيش غالبية الصوماليين نمط حياة بدوي أو شبه بدوي.

والمناخ السائد في الصومال جاف، مع الشمال مغطى بالجبال الوعرة بينما في الوسط والجنوب منخفضان ومنبسطان.



الظروف الطبيعية وأسلوب الحياة في الصومال يجعلها من أكثر البلدان عزلة في إفريقيا.

2. مدغشقر

نظرًا لأن هذا البلد موقعه بعيد، فإنه يحتوي على تنوع بيولوجي غير عادي. لكن هذا العامل يجعل مدغشقر معزولة أيضًا.

3. النيجر

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النيجر دولة غير ساحلية محاطة بالبرية ولا يصلها البحر. غالباً ما تواجه النيجر صعوبات اقتصادية. كما يحد البلد سبع دول هي الجزائر وبنين وبوركينا فاسو وتشاد وليبيا ومالي ونيجيريا.

4. غينيا بيساو



غينيا بيساو بلد صغير يقع في غرب إفريقيا. نتيجة لذلك، يصعب الوصول إلى هذا البلد من قبل أشخاص آخرين. جزر بيساغوس هي أرخبيل صغير تقع على بعد 48 كم قبالة ساحل غينيا بيساو.



5. بابوا غينيا الجديدة

تغطي بابوا غينيا الجديدة الجزء الشرقي من جزيرة بابوا، ولكنها تشمل أيضًا أرخبيل بسمارك، وجزر سولومون الشمالية، ولويزياد، والعديد من الجزر الصغيرة الأخرى.

يوجد في البلاد أكبر عدد من اللغات من 860 إلى 867 لهجة.

على الرغم من كونها غنية بالموارد (النحاس والذهب والنيكل والحديد والبلاتين)، لا يزال الفقر في بابوا غينيا الجديدة مرتفعًا.