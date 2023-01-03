الثلاثاء, يناير 3, 2023
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رياضة

تشكيلة برشلونة ضد إنترسيتي في كأس ملك إسبانيا 2023

منافسات دور ال32 من بطولة كأس ملك إسبانيا 2023

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة برشلونة ضد إنترسيتي في كأس ملك إسبانيا watanserb.com
تشكيلة برشلونة ضد إنترسيتي في كأس ملك إسبانيا
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وطن- يستعد فريق برشلونة لخوض مباراة في المتناول أمام إنترسيتي، الأربعاء، في منافسات دور ال32 كأس ملك إسبانيا 2023، على ميدان ملعب ( خوسيه ريكو بيريز).

كما وتشهد تشكيلة فريق برشلونة (البلوغرانا)، حضور العديد من النجوم اللامعين، مع توقع دفع المدرب تشافي بالعديد من اللاعبين الجدد في تلك المباراة على غرار ما فعل غريمه التقليدي ريال مدريد في المباراة.

تشكيلة برشلونة ضد إنترسيتي في كأس ملك إسبانيا

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الإسباني تشافي، المباراة بتشكيلة أساسية متوقعة، أمام منافسه إنترسيتي، في منافسات دور ال32 كأس ملك إسبانيا 2023، كما يلي:

حراسة المرمى: تير شتيغن، أرناو تيناس.

دفاع البلوغرانا: ماركوس ألونسو، إريك غارسيا (جوردي ألبا)، أليخاندرو بالدي، سيرجيو روبيرتو(جول كوندي).

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خط الوسط: جافي، سيرجيو بوسكيتس (فرينكي دي يونج)، فرانك كيسي (بيدري).

كما وفي مركز الهجوم: أنسو فاتي، عثمان ديمبيلي، ممفيس ديباي.

تدريبات برشلونة
تدريبات برشلونة

توقيت مباراة برشلونة وإنترسيتي في كأس ملك إسبانيا 2023

وستقام مباراة برشلونة ضد إنترسيتي، في منافسات دور ال32 كأس ملك إسبانيا 2023، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت دولة السعودية.

كما وستكون بتوقيت فلسطين ومصر، عند الساعة العاشرة مساءً، أما بتوقيت عمان والإمارات، فستكون في تمام الساعة الثانية عشرة مساءً.

فيما ستكون المباراة بتوقيت دول تونس والمغرب والجزائر، عند الساعة التاسعة مساءً.

معلق مباراة برشلونة ضد إنترسيتي

ومن المقرر أن يعلق على أحداث المباراة بين كلا الفريقين في منافسات دور ال32 من بطولة كأس ملك إسبانيا 2023، على قنوات (ssc sport) الرياضية السعودية، المعلق عبد الله الحربي.

كما وستذاع المباراة على قناة (ssc sport HD5) المشفرة، على القمر الصناعي (النايل سات)، بتردد 12523، وباستقطاب عامودي. ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 4/3.

جافي في تدريبات برشلونة
جافي في تدريبات برشلونة

وكان فريق برشلونة (البلوغرانا)، قد تعثر بالتعادل الإيجابي أمام نظيره إسبانيول في ديربي كتالونيا. بهدف لكليهما، في منافسات الدوري الإسباني الممتاز الأسبوع المنصرم.

المصدروطن + صفحة برشلونة
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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