تشكيلة برشلونة ضد إنترسيتي في كأس ملك إسبانيا 2023

وطن- يستعد فريق برشلونة لخوض مباراة في المتناول أمام إنترسيتي، الأربعاء، في منافسات دور ال32 كأس ملك إسبانيا 2023، على ميدان ملعب ( خوسيه ريكو بيريز).
كما وتشهد تشكيلة فريق برشلونة (البلوغرانا)، حضور العديد من النجوم اللامعين، مع توقع دفع المدرب تشافي بالعديد من اللاعبين الجدد في تلك المباراة على غرار ما فعل غريمه التقليدي ريال مدريد في المباراة.
تشكيلة برشلونة ضد إنترسيتي في كأس ملك إسبانيا
ومن المتوقع أن يدخل المدرب الإسباني تشافي، المباراة بتشكيلة أساسية متوقعة، أمام منافسه إنترسيتي، في منافسات دور ال32 كأس ملك إسبانيا 2023، كما يلي:
حراسة المرمى: تير شتيغن، أرناو تيناس.
دفاع البلوغرانا: ماركوس ألونسو، إريك غارسيا (جوردي ألبا)، أليخاندرو بالدي، سيرجيو روبيرتو(جول كوندي).
📋 قائمة الفريق لمباراة الكأس pic.twitter.com/TRSPyvBAUV
— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) January 3, 2023
خط الوسط: جافي، سيرجيو بوسكيتس (فرينكي دي يونج)، فرانك كيسي (بيدري).
كما وفي مركز الهجوم: أنسو فاتي، عثمان ديمبيلي، ممفيس ديباي.
توقيت مباراة برشلونة وإنترسيتي في كأس ملك إسبانيا 2023
وستقام مباراة برشلونة ضد إنترسيتي، في منافسات دور ال32 كأس ملك إسبانيا 2023، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت دولة السعودية.
👋 إلى العمل pic.twitter.com/kup3o45Loj
— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) January 3, 2023
كما وستكون بتوقيت فلسطين ومصر، عند الساعة العاشرة مساءً، أما بتوقيت عمان والإمارات، فستكون في تمام الساعة الثانية عشرة مساءً.
فيما ستكون المباراة بتوقيت دول تونس والمغرب والجزائر، عند الساعة التاسعة مساءً.
🙌 إلى العمل pic.twitter.com/PxQPR8JDO5
— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) December 21, 2022
معلق مباراة برشلونة ضد إنترسيتي
ومن المقرر أن يعلق على أحداث المباراة بين كلا الفريقين في منافسات دور ال32 من بطولة كأس ملك إسبانيا 2023، على قنوات (ssc sport) الرياضية السعودية، المعلق عبد الله الحربي.
🔥 العمل متواصل على قدم وساق 👍 pic.twitter.com/A5WN8tKUAi
— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) January 1, 2023
كما وستذاع المباراة على قناة (ssc sport HD5) المشفرة، على القمر الصناعي (النايل سات)، بتردد 12523، وباستقطاب عامودي. ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 4/3.
وكان فريق برشلونة (البلوغرانا)، قد تعثر بالتعادل الإيجابي أمام نظيره إسبانيول في ديربي كتالونيا. بهدف لكليهما، في منافسات الدوري الإسباني الممتاز الأسبوع المنصرم.