الإثنين, يناير 2, 2023
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خبير روحاني يتوقع أمراً مروعاً للأمير أندرو ونهاية صادمة لميغان وكيت! (شاهد)

لقد تنبأ بشكل صحيح بالوباء وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتولي دونالد ترامب الرئاسة وحتى وفاة الملكة إليزابيث الثانية

كتب رفيف عبدالله
خبير روحاني يتوقع أمراً مروعاً للأمير أندرو ونهاية صادمة لميغان وكيت! (شاهد) watanserb.com
خبير روحاني
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وطن– حذر خبير روحاني من “أوقات عصيبة قادمة” في عام 2023 ، وتوقع نقص الغذاء العالمي وثورة في الصين وحادث مأساوي داخل العائلة المالكة في بريطانيا.

تنبؤات صحيحة سابقاً

يقول كريج هاميلتون باركر ، الملقب أيضاً بـ “نوستراداموس الجديد” ، إنه يستطيع رؤية المستقبل ويعمل مع زوجته جين كوسيط روحي.

لقد تنبأ بشكل صحيح بالوباء ، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، وتولي دونالد ترامب الرئاسة وحتى وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

يعتقد كريج أن الملك تشارلز سيكون ملكًا مُصلحًا

في الآونة الأخيرة ، شاهد كريج “رؤية” لـلملك تشارلز يضرب بالبيض ، والتي تحققت بعد أسابيع.

كان الرجل البالغ من العمر 68 عامًا يمارس الفنون النفسية منذ أوائل العشرينات من عمره بعد أن ألهمه علماء الفلك في نادي خلال زيارته للهند.

ولكن ليست كل الأخبار سيئة، حيث يعتقد كريج أننا سنتجنب الحرب العالمية الثالثة في عام 2023 وفي عام 2024 ، سنبدأ في الابتعاد عن العولمة ، واحتضان الاستدامة واكتشاف كيفية إنتاج الطاقة من لا شيء.

الملك تشارلز

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وقال كريج في حديث لصحيفة “ميرور“، إن السنة الأولى للملك تشارلز كملك ستمضي بسلاسة.

قال: “أراه ملكًا مصلحًا. لكن لدي بعض المشاعر الغريبة حول التتويج نفسه وحول ما يسمونه حجر التتويج”.

كان لدى كريج رؤية لوجه أحمر لنيكولا ستورجون مرتبطة بتتويج الملك تشارلز
يعتقد كريج أن الأمير أندرو قد يعاني من انهيار نفسي أو يعاني من جرعة زائدة

وأردف “تم استخدام حجر التتويج أثناء التتويج القديم للملوك الاسكتلنديين الذي سرقه إدوارد وأعيد إلى وستمنستر. وفقط في السنوات الأخيرة تم إعادته إلى الاسكتلنديين”.

تابع كريج: “لدي مشاعر غريبة بشأن اسكتلندا ، نوع من الاحتجاج أو شخص ما يحاول سرقة الحجر وربطه داخل اسكتلندا. لأن لدي رؤية لنيكولا ستورجون ذو وجه أحمر”.

شيء مروع سيحدث لأندرو

وزاد الخبير الروحاني: “كنت في حالة تأمل عميقة مؤخرًا وعندما تواصلت مع مرشدي الروحاني ، ظهر الأمير أندرو وحدث له شيء مروع”.

وأكمل كريج: “أعتقد أنه سوف يمر بانهيار نفسي وسيصيبه حقاً بوفاة والدته وأرى الملك تشارلز ينقلب ضده”.

رجح كريغ أن الأمير أندرو سينتحر، وقال: “قد يفعل شيئًا مثل تناول جرعة زائدة لكني لم أره يُحتضر”.

وحول ملك بريطانيا، قال: “لدي أيضًا مشاعر حول الصحة النفسية للملك تشارلز واعترف في وقت لاحق من العام بالاكتئاب بعد قمة التتويج”.

ميغان مذيعة وكيت نجمة

يتوقع كريج أيضًا وقوع حادث لأحد أفراد الأسرة المالكة ، والذي يشعر أنه سيعاني من السقوط ، بالإضافة إلى مرض أحد الأبناء الملكيين.

ويعتقد أيضًا أن ميغان ماركل ستقدم ببرنامج دردشة خاص بها على غرار أوبرا وينفري.

يعتقد كريج أن علاقة هاري وميغان ستبدأ في الانهيار

لكنه يتوقع أن تبدأ علاقة ميغان بالأمير هاري في الانقسام وأنهما سينفصلان في النهاية. مما يؤدي بالدوق إلى أن يصبح رجلًا “مضطربًا للغاية”.

يتوقع كريج أيضًا أن تقوم كيت بعمل “عفوي” ولكن “مؤثر” يعرض حياتها للخطر ، وسيتم اعتبارها “النجمة” الجديدة في العائلة المالكة.

في هذه الأثناء ، ستقوم كيت بعمل “عفوي” من شأنه “تعريض حياتها للخطر”

نقص الغذاء

ثم تحدث عن القضايا الملحة الأخرى التي من المقرر أن تؤثر على الأمة.

قال كريج: “ستكون القضية الأكثر إلحاحًا في عام 2023 هي نقص الغذاء الذي سيبدأ في الدول النامية”.

وتابع “هناك تلميحات الآن حول هذه مشكلة ولكن العام المقبل من المقرر أن يصبح هذا أكثر جدية. سيكون لها تأثير كبير على الدول في جميع أنحاء الغرب والتي ستستمر أيضًا في معركتها مع تكاليف الطاقة والمعيشة.”

من المحتمل أن يكون لهذا تأثير على الحزب الحاكم. حيث يتوقع كريج استدعاء انتخابات عامة مبكرة حيث من المقرر أن يهتز حزب المحافظين بمزيد من الفضيحة.

خبير روحاني
ربما لن يعد ريشي سوناك رئيسًا للوزراء في عام 2024 إذا تحققت توقعات كريج

وقال “لن يتم القضاء على المحافظين فقط في انتخابات عامة مبكرة ، بل سيضطرون إلى الانقسام بين فصائل اليسار واليمين ، مثل الحزب الديمقراطي الاجتماعي في الثمانينيات”.

ستكون نهاية حزب المحافظين كما نعرفه.

وأردف: “كان لدي رؤية حديثة لنيجل فاراج ، لذلك أعتقد أن السياسة مهيأة لأن تتحول إما إلى اليسار أو اليمين مع تقلص الثقة في الحزبين الرئيسيين.”

كان لدى كريج مؤخرًا رؤية لغواصتين تحطمتا قبالة سواحل تايوان وشرح معنى ذلك.

حرب تايوان والصين

وقال “ستكون هناك حرب شاملة بين تايوان والصين. جين زوجتي شعرت مؤخرًا بطاقة صن يات سين ، والد الأمة الصينية”.

وتابع: “الآن كان له دور فعال في قيادة ثورة شينهاي التي أطاحت بسلالة تشينغ. هذا يعني أن الثورة الكاملة ستعود إلى الصين بسبب العدد المتزايد من قوانين الإغلاق بالإضافة إلى معدلات الرهن العقاري المتصاعدة”.

وأضاف كريج “ومن المثير للاهتمام ، أعتقد أن هذا سيبدأ في منغوليا. وبينما يمكن الشعور بالتذمر الآن ، فإن هذا سيتصاعد إلى ثورة كاملة.”

لا حرب عالمية ثالثة

من المقرر أن تستمر الحرب في أوكرانيا ، لكننا لحسن الحظ سنتجنب سيناريو الحرب العالمية الثالثة ، كما يعتقد كريج.

وفي المزيد من الأخبار المقلقة ، كان لدى كريج مؤخرًا رؤية لمحطة طاقة مشتعلة في إيران. وقال: “مع وجود حكومة جديدة في السلطة في إسرائيل ، سيزداد التوتر في الشرق الأوسط مرة أخرى.”

خبير روحاني
كريج يتوقع ثورة كاملة في الصين

وأضاف “سيكون هناك تصعيد في العدوان بين كل من اسرائيل وايران مما يؤدي الى حرب. أود أن أقول إن أمامنا عامين صعبين”.

واستطرد كريج: “في عام 2024 وما بعده ، أشعر أن وعيًا جديدًا سوف يترسخ في جميع أنحاء العالم ، ضد العولمة واحتضان الانسجام المستدام الذي يتمحور حول الاستدامة وحماية البيئة”.

خبير روحاني
التوتر في الشرق الأوسط سوف يرتفع مرة أخرى

وختم: “سوف نكتشف كيفية إنتاج الطاقة من لا شيء وهذا سيفعل المعجزات للجنس البشري في الجزء الأخير من هذا العقد.”

المصدرميرور - ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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