جامعة هارفارد.. هناك شيء واحد فقط يمكن أن يجعلنا سعداء حقًا

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وطن-حاولت دراسة امتدت لما يقارب من ثمانية عقود، العثور على مفتاح السعادة، وبحسب تقرير لموقع “نيون” الفرنسي، فإن مفتاح السعادة ليس المال بحسب ما يُخيّل للكثيرين حول العالم.

في الحقيقة، لسائل أن يسأل، ما سر السعادة؟ هل تعتمد علينا أم على الآخرين أم على الكون أم على الأحداث الخارجية؟

تختلف أسرار السعادة باختلاف أفكار الناس وثقافتهم وطموحاتهم، فبعض الناس يعتقدون أن الحب هو مفتاح السعادة، وآخرين يرون أن المال وحده وهو من يعطينا هذا الشعور العظيم، والبعض الآخر يعتقد أن النجاحات الشخصية، هي سبب فرحه في الحياة. في المقابل، يبقى الناس يبحثون عن السعادة دون الوصول إليها بشكل فعلي أو ربما يخيّل إليهم ذلك لبعض الوقت، ثم سرعان ما يعدون إلى شعور اليأس والإحباط.

لكن، يبدو أن دراسة أجراها باحثون في جامعة هارفارد، قد وجدت أخيرًا الإجابة الشافية.

جامعة هارفارد وجدت مفتاح السعادة بعد دراسة امتدت لثمانية عقود

وفقًا لدراسة قديمة من جامعة كاليفورنيا، نُشرت في مجلة علم النفس العام في عام 2005، فإن 50٪ من سعادة الشخص تحددها الجينات، و 10٪ تعتمد على الظروف، و 40٪ من الاختيارات التي يتخذها الشخص. إذًا، كيف يمكننا تذوق السعادة إذا كان 40٪ من شعور الفرح يعتمد فقط على قدرتنا في اتخاذ القرارات الصحيحة؟

في هذا الشأن، نشرت جريدة هارفارد جازيت، دراسة أُجريت في جامعة هارفارد على مدار ما يقارب من 80 عامًا، تابع فيها الباحثون 724 رجلاً، من خلفيات اقتصادية واجتماعية مختلفة (من الأحياء المحرومة إلى الأكثر رقيًا، كما كان الرئيس جون كينيدي نفسه واحدًا منهم) منذ عام 1938.

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وبحسب ما ترجمته “وطن“، فإن كل عامين، كان الباحثون يسألون المشاركين وعائلاتهم عن صحتهم العقلية والعاطفية، وبالنظر لإجاباتهم، حدد الباحثون سببين رئيسيين للشعور بالسعادة.

الجحيم يمكن في التركيز على حياة الآخرين ؟

وفقًا لجامعة هارفارد، ليس الهدف أن تعيش بسعادة وإنما أن تكون محاطًا بأُناس إيجابيين. يوضح الدكتور روبرت والدينجر، مدير الدراسة، أن “الاتصال الشخصي يخلق تحفيزًا عقليًا وعاطفيًا يعزز المزاج تلقائيًا، بينما العزلة تخنق المرء”. وبالتالي، فإن سعادة الإنسان أو على الأقل سعادة الرجال، تعتمد على علاقاتنا الاجتماعية، سواء مع أزواجنا أو عائلتنا أو أصدقائنا أو دوائرنا الاجتماعية. بعد ذلك، تأتي بالمشاركة في الأحداث أو التطوع لمقابلة أشخاص لديهم نفس اتجاه الحياة مثلنا، مع التخلص من الأشخاص السامين أو السلبيين الذين يمنعوننا من الشعور بالسعادة.

المفتاح الثاني للسعادة وفقًا لجامعة هارفارد هو فن التخلي، إذ أنه من خلال التركيز على الأشياء التي تجعلنا نشعر بالسعادة بدلاً من التركيز على الأشياء الصغيرة التي تدمر حياتنا، يمكننا إدراك ما يهمنا حقًا وما يشعرنا بالفرح.

ويوضح الدكتور والدينجر أنه لهذا السبب، يتمكن العديد من كبار السن أحيانًا من أن يكونوا أكثر سعادة مع تقدمهم في السن، تاركين ما يشعرهم بالسوء: “إنهم يميلون إلى إدراك أن الحياة قصيرة، ما يدفعهم إلى إيلاء مزيدًا من الاهتمام إلى ما يجعلهم سعداء في الحاضر، إذ أنه عندما تكبر، يكون لديك المزيد من الفرص للعودة إلى الأنشطة التي تربطك بالسعادة، بسبب التقاعد وخلو النفس مما يزعجها.