الأحد, يناير 1, 2023
الرئيسيةالهدهدبالكويت أم العراق؟.. طالبات جامعيات "بميني جيب وعباءات" في السبعينات
الهدهد

بالكويت أم العراق؟.. طالبات جامعيات “بميني جيب وعباءات” في السبعينات

نشطاء نسبوا الصورة لجامعة الكويت بينما شكك بها آخرون وأكدوا أنها تعود لجامعة بغداد

كتب خالد الأحمد
طالبات جامعيات في جامعة بغداد watanserb.com
طالبات جامعة العراق أوائل السبعينات
- Advertisement -

وطن – احتدم الجدال على مواقع التواصل الاجتماعي حول صورة مستعادة تعود إلى مطلع السبعينات، لطالبات عربيات في إحدى الجامعات فيما إذا كانت الصورة التقطت في الكويت أم العراق، نظراً لتشابه الزي بين البلدين وتقارب ظروف التعليم الجامعي بينهما آنذاك.

ميني جيب فاضح وعباءات في حرم الجامعة

وأظهرت الصورة الملونة عدداً من الطالبات بعضهن بلباس قصير “ميني جيب” وأخريات بعباءات سوداء، وهن يقفن أمام مدخل إحدى الكليات.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الصورة التي التقطت عام 1974 دون التأكد من مكان التقاطها.

لتنفي مغردة باسم “أم ناصر” أن تكون الصورة في الكويت وعلقت بقولها: “احنا اول دفعة تخرجت سنة ١٩٧٠ ماشفنا هالمناظر ولا المبنى مبنى الجامعة يمكن الصورة بالعراق مو لكويت”.

ورد عليها صاحب حساب باسم “عين العارضة” بأن تجري بحثاً في غوغل لجامعة الكويت بالسبعينات، وسترى كما قال صور شبيهة لهذه الصورة بمباني أخرى وقاعات أخرى، واستدرك: “ممكن التحرر اكثر ظهر بأعوام 73 وما يليها”.

- Advertisement -

فيما عقبت “منيرة ” في أوائل السبعينات لم يكن أحد من البنات يلبسن عباءة إلا كبار السن من النساء”.

وأضافت: “الكويتي الأصلي يعرف هذا ! الا اللي ماعنده علم بالكويت ولا يعرف أهلها”.

وقال آخر: “في السبعينات كانت أغلب الأسر المحافظة تمنع البنات من الدراسة ، لذلك شيء طبيعي لا تجد إلا نساء “الليبرالجية” في الجامعات”، حسب وصفه.

وبعد العديد من الردود والتعليقات على الصورة التي أثارت جدلا واسعا، اتضح أنها بالفعل تخص جامعة بغداد في العراق أيام السبعينات، وليس لها علاقة بجامعة الكويت.

وأكد العديد من المغردين الكويتيين أن قواعد الكويت الدولة الخليجية المحافظة، لا تسمح أبدا بمثل هذه الملابس لا داخل الجامعات ولا خارجها، حسب قولهم.

وجدير بالذكر بحسب المصادر التاريخية أنه قبل بدء التعليم النظامي في الكويت كانت الدراسة مقتصرة على تعليم القرآن واللغة العربية ومبادئ الحساب عند الكتاتيب.

وكان يقام احتفال عند إتمام الطالب لدراسة القرآن الكريم (الختمة). وكان الأولاد يتلقون تعليمهم عند المشايخ الرجال، بينما البنات تتعلم عند مشايخ نساء نظير مبلغ مالي صغير يسمى “بالخميسية” ـ مبلغ مالي صغير ـ كل أسبوع.

جامعتا الكويت وبغداد

وتأسست جامعة الكويت في عام 1966 في عهد الشيخ صباح السالم الصباح.

أما فكرة إنشائها فجاءت قبل ذلك بست سنوات عندما دعت الحكومة الكويتية السير إيفور جنجز (مندوب اليونيسكو) والدكتور سليمان حزين (مدير جامعة أسيوط) والدكتور قسطنطين زريق (نائب رئيس الجامعة الأميركية في بيروت) لوضع تقرير مفصل عن إمكانية إنشاء الجامعة في الكويت.

وعند افتتاح الجامعة كان عدد الطلبة 418 وعدد هيئة التدريس 31.

وعلى مدى 42 سنة ازداد عدد الطلبة بشكل كبير ليصل إلى 26 ألف طالب في 14 كلية في العام الدراسي 2008 – 2009.

وحسب التصنيف العالمي من موقع ويبو ماتريكس لجامعات العالم فإن جامعة الكويت تحتل الموقع 14 في منطقة غرب آسيا، و2781 عالميًا بين الجامعات.

أما جامعة بغداد فشيدت عام 1957 بتمويل من قبل الحكومة العراقية ولكن لبناتها الأولى تعود إلى سنة 1908.

حيث تأسست كلية الحقوق (مدرسة الحقوق سابقا)، وما تبعها بسنوات قليلة من كليات أخرى مثل دار المعلمين العالية (التربية لاحقا)، والطب في سنة 1927 والصيدلة والهندسة.

وفي سنة 1943 تشكلت أول لجنة لدراسة إمكانية تأسيس جامعة عراقية، وقد شرع في أيلول سنة 1956 أول قانون لتأسيس جامعة في العراق باسم جامعة بغداد.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
اقرأ أيضاً
الهدهد

تجمعوا عليها كالحيوانات.. تحرش جماعي بعراقية ولم يكتفوا بهذا (فيديو)

الهدهد

شهامة وكرم مواطن كويتي في مطعم هندي تشعل “تويتر”.. ما يفعله الرجل لا يصدق!

الهدهد

كويتية توثق ما فعله جيرانها معها وحادث غريب أشعل الكويت (فيديو)

الهدهد

كويتي يدعو للتسول من الخليج لإسقاط القروض وردود الأفعال صادمة (شاهد)

حياتنا

نورة العميري تثير جدلا بظهورها مع كلب على سريرها وتدلي بتلميح جنسي (فيديو)

حياتنا

شيرين عبدالوهاب في وصلة رقص ساخنة بسهرة خاصة.. هل فقدت عقلها؟ (فيديو)

الهدهد

صادم وغير متوقع.. كويتي وثق ما حدث لحظة اقترابه من أبراج الضغط العالي (فيديو)

الهدهد

خليل البلوشي.. أشاد بملاعب العراق فسبه ذباب الإمارات (فيديو)

الهدهد

رقص مثير لأجانب آسيويين على شواطئ الكويت.. حرية أم فعل فاضح؟ (فيديو)

حياتنا

أسد يتجول بالقرب من جامعة كويتية ويثير فزعا (شاهد)

حياتنا

انهيار على المباشر.. كويتية تكشف ما يفعله والدها معها هي وأختها وتستغيث

الهدهد

الكويت.. ضبط عناصر من شبكة دعارة دولية في وضع التلبس

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

هذا ما تفعله أم بيليه صاحبة الـ100 عام بعد وفاة ابنها الأسطورة (شاهد)

ليلى عبداللطيف أرعبت فيفي عبده على الهواء بهذا التنبؤ (فيديو)

فيديو “كوبري الساحل” الجنسي بمصر.. هوية الشاب وصديقته واعترافات صادمة

“ماذا بقي إلا قطع دابرهم؟”.. لمن وجه مفتي عمان رسالته في بداية 2023؟

لهذه الأسباب يستحيل أن يتساقط الثلج في مكة وفقا “لطقس العرب”

باباي روسيا.. لاعب كمال أجسام مُهدد بالموت لرغبته في التحول لبطل خارق

هذه الأدوية أصابت فلاديمير بوتين بجنون العظمة.. تقرير استخباراتي صادم

العثور على كائنات عاشت في المغرب منذ ملايين السنين واكتشاف جديد مذهل

مفاجأة بشأن فيديو ثلوج مكة والكعبة وأول تعليق رسمي حسم الجدل

أحجار من القمر والمريخ بحوزة العالم الجزائري بلقاسم حبة (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC