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تشكيلة منتخب السعودية في بطولة خليجي 25

السعودية ستخوض أولى مبارياتها في بطولة خليجي 25 أمام اليمن

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة منتخب السعودية في بطولة خليجي 25 watanserb.com
تشكيلة منتخب السعودية في بطولة خليجي 25
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وطن- نشر الاتحاد السعودي لكرة القدم، تشكيلة منتخب السعودية المشاركة في بطولة خليجي 25، المقرر إقامتها الشهر المقبل، في مدينة البصرة العراقية.

وأعلن مدرب المنتخب السعودي الأولمبي سعد الشهري، عن القائمة النهائية المشاركة في منافسات بطولة خليجي 25، التي ضمت 23 لاعباً، الجمعة.

تشكيلة منتخب السعودية في بطولة خليجي 25

وجاءت قائمة تشكيلة منتخب السعودية (الصقور الخضر). المشاركة في النسخة ال25 من كأس اتحاد الخليج العربي، التي تستضيفها دولة العراق للمرة الثانية في تاريخها، كما يلي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي، عبد الباسط هوساوي، محمد العبسي.

دفاع التشكيلة: أحمد بامسعود، زياد الصحفي، ريان حامد، مشعل الصبياني. مد الله العليان، قاسم لاجامي.

تشكيلة منتخب السعودية في بطولة خليجي 25
تشكيلة منتخب السعودية في بطولة خليجي 25

خط الوسط: رياض شراحيلي، فيصل الغامدي، محمد أبو الشامات، حسين الصبياني. سعد الناصر، نايف مسعود، مصعب الجوير، عوض الناشري، حسين العيسي، سميحان، النابت.

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كما وفي مركز الهجوم: أحمد الغامدي، رائد الغامدي، محمد مران، تركي العمار.

قرعة منتخب السعودية في منافسات بطولة خليجي 25

وأسفرت قرعة كأس اتحاد الخليج العربي (خليجي 25)، عن وقوع المنتخب السعودي، في مجموعة قوية برفقة العراق المستضيف للبطولة الخليجية وعمان وعمان واليمن.

ويستهل المنتخب السعودي، مشواره في بطولة خليجي 25، بمواجهة نظيره الجار اليمن، مع نهاية الأسبوع الجاري.

كما وسيلتقي بعدها أمام صاحب الأرض العراق، في ال9 من شهر يناير المقبل، على أن يكون ختام منافسات دور المجموعات الجولة الثالثة أمام منتخب عمان في ال12 من الشهر ذاته.

جدول مباريات خليجي 25
جدول مباريات بطولة خليجي 25

كما ويعد منتخب السعودية ثاني أكثر المتوجين بالبطولة الخليجية. برصيد 3 ألقاب، خلف المتربع على عرش قائمة البطولة الكويت برصيد 10 ألقاب.

يذكر بأن بطولة كأس اتحاد الخليج العربي، ستقام خلال الفترة ما بين 6-19 من شهر يناير/ كانون الثاني القادم، في مدينة البصرة العراقية.

المصدروطن + صفحة المنتخب السعودي
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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