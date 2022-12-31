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وطن- نشر الاتحاد السعودي لكرة القدم، تشكيلة منتخب السعودية المشاركة في بطولة خليجي 25، المقرر إقامتها الشهر المقبل، في مدينة البصرة العراقية.

وأعلن مدرب المنتخب السعودي الأولمبي سعد الشهري، عن القائمة النهائية المشاركة في منافسات بطولة خليجي 25، التي ضمت 23 لاعباً، الجمعة.

تشكيلة منتخب السعودية في بطولة خليجي 25

وجاءت قائمة تشكيلة منتخب السعودية (الصقور الخضر). المشاركة في النسخة ال25 من كأس اتحاد الخليج العربي، التي تستضيفها دولة العراق للمرة الثانية في تاريخها، كما يلي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي، عبد الباسط هوساوي، محمد العبسي.

دفاع التشكيلة: أحمد بامسعود، زياد الصحفي، ريان حامد، مشعل الصبياني. مد الله العليان، قاسم لاجامي.

خط الوسط: رياض شراحيلي، فيصل الغامدي، محمد أبو الشامات، حسين الصبياني. سعد الناصر، نايف مسعود، مصعب الجوير، عوض الناشري، حسين العيسي، سميحان، النابت.

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كما وفي مركز الهجوم: أحمد الغامدي، رائد الغامدي، محمد مران، تركي العمار.

قرعة منتخب السعودية في منافسات بطولة خليجي 25

وأسفرت قرعة كأس اتحاد الخليج العربي (خليجي 25)، عن وقوع المنتخب السعودي، في مجموعة قوية برفقة العراق المستضيف للبطولة الخليجية وعمان وعمان واليمن.

ويستهل المنتخب السعودي، مشواره في بطولة خليجي 25، بمواجهة نظيره الجار اليمن، مع نهاية الأسبوع الجاري.

كما وسيلتقي بعدها أمام صاحب الأرض العراق، في ال9 من شهر يناير المقبل، على أن يكون ختام منافسات دور المجموعات الجولة الثالثة أمام منتخب عمان في ال12 من الشهر ذاته.

كما ويعد منتخب السعودية ثاني أكثر المتوجين بالبطولة الخليجية. برصيد 3 ألقاب، خلف المتربع على عرش قائمة البطولة الكويت برصيد 10 ألقاب.

يذكر بأن بطولة كأس اتحاد الخليج العربي، ستقام خلال الفترة ما بين 6-19 من شهر يناير/ كانون الثاني القادم، في مدينة البصرة العراقية.