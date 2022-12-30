لحظة توقيف أندرو تيت في دولة أوروبية وقصة البيتزا التي تسببت في اعتقاله

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وطن – انتشر مقطع فيديو، يوثق لحظة القبض على قدم الملاكم الأمريكي السابق والشخصية الشهيرة عبر الإنترنت، أندرو تيت.

وأظهر مقطع الفيديو، عناصر من الشرطة الرومانية، وهي تعتقل أندرو تيت وتقوده إلى أحد مراكز الاحتجاز.

عاجل.. لحظة اعتقال الشخصية المثيرة للجدل "أندرو تيت" في رومانيا بعد مداهمة قامت بها الشرطة، وبعض الإشاعات تقول أن التهمة هي الإتجار بالبشر.pic.twitter.com/3WJS7fmJNb — إياد الحمود (@Eyaaaad) December 29, 2022

“بيتزا” وراء اعتقاله

وجاء اعتقال “تيت” بعدما ظهر في مقطع فيديو مضحك نشره من سلسلة بيتزا رومانية “Jerry’s Pizza”، ما أكّد وجوده في البلاد، ومن ثم تحركت السلطات للقبض عليه.

متحدث باسم تيت يعلق على اعتقاله

يأتي هذا فيما قال متحدث باسم تيت: “لا يمكننا تقديم أي تفاصيل في الوقت الحالي بشأن التقارير المزعومة عن اعتقالهم؛ ومع ذلك ، فإن أندرو وتريستان تيت يتمتعان بأقصى درجات الاحترام للسلطات الرومانية وسيساعدان ويساعدان دائمًا بأي طريقة ممكنة”.

اتهامات الإدعاء الروماني لـ”تيت”

بدوره، قال الادعاء العام في رومانيا، إن اعتقال أندرو تيت، جاء بشبهة الاتجار بالبشر والاغتصاب وتشكيل عصابة إجرامية منظمة.

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وكانت حسابات تيت قد حظرت عبر معظم حسابات التواصل الاجتماعي بسبب تعليقات معادية للنساء وخطابات الكراهية.

يأتي هذا فيما قالت وكالات أنباء، إن شقيقه تريستان، سيحتجز برفقته لأربع وعشرين ساعة بالإضافة إلى مشتبهين اثنين آخرين بعد مداهمة عقاراتهم في بوخارست، وفقا لما ذكره المدعون الرومانيون من وحدة الجريمة المنظّمة.

وقال المدعون إن “المشتبهين الأربعة يبدو أنهم أسسوا عصابة للجريمة المنظمة بهدف توظيف وإسكان واستغلال النساء من خلال إجبارهن على صنع محتوى إباحي لمشاهدته عبر مواقع متخصصة مقابل كلفة مالية”.

وأضاف الإدعاء، أنه من المفترض أنهم كانوا سيحصلون علي مبالغ مالية كبيرة، مشيرا إلى العثور على ست نساء تعرضن للاستغلال الجنسي من قبل المشتبه بهم.

وكان تيت قد نسب إليه، أنه ألقى باللائمة بشكل جزئي، على النساء إن تعرضن للاغتصاب، وأنهن يعتبرن “ملكية للرجال”.

اعتناق تيت للإسلام

واعتنق “تيت” الإسلام في أكتوبر ٢٠٢٢، و يعد من أبرز الملاكمين و اللاعبين الأمريكيين.

وسبق أن قال في مقابلة مع الإعلامي البريطاني بريس مورغان: “أعتقد أن الإسلام دين جميل وأنه آخر ديانة على وجه الأرض، إنه بالتأكيد آخر ديانة محترمة على وجه الأرض، شعرت بذلك منذ أن أسلمت بشكل خاص و أجزم بأن الإسلام لديه حل لكثير من المشاكل التي نواجهها في العالم اليوم”.

أنباء عن اعتقال أندرو تيت في رومانيا منذ قليل

الآن بدأت الدول تفتش في تاريخه وبالفعل ستلفق له تهم الاتجار بالبشر والاغتصاب وربما الإرهاب بعد استدراجه في قناة بريطانية مؤخرًا

لو استمر على إلحاده لبقي يسرح ويمرح ويفعل ما يشاء!

لكن طالما أسلم بل أصبح يتفاخر بإسلامه فيجب كسره! pic.twitter.com/3sN9PpQ4LC — شؤون إسلامية (@Shuounislamiya) December 30, 2022

تيت يعتذر عن الإساءة للإسلام

وقبل أيام، قدم أندرو تيت اعتذاره عن إساءته للدين الإسلامي، مؤكدا أن إساءته للإسلام كانت قبل اعتناقه إياه.

وفي تصريح نقلته شبكة الجزيرة الإعلامية قال تيت: “سأعتذر لأنني كنت مخطئا و كنت ملحدا والآن كمسلم أفهم أن ليس هذا هو الحال على الإطلاق”.

وأضاف: “نقطة مثيرة للاهتمام قمت بإثارتها الآن لأنني مسلم، وهو أمر مضحك لأنني كنت ملحدا وعندما تكون ملحدا فأنت تعتقد أن الدين يسبب المشاكل أكثر مما يحلها ثم تتوصل إلى الإدراك وبعد ذلك تبدأ في معرفة حقيقة نفسك وحقيقة الله و تعلم بأن الدين هو الحل لجميع مشاكل العالم وأن الإلحاد هو المشكلة”.