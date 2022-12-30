الجمعة, ديسمبر 30, 2022
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في قلب جدة.. فتاة تتراقص وسط الشباب وتنام على الأرض وتؤدي حركات مثيرة (فيديو)

انتقادات لظهور الفتاة بهذا الشكل الصادم

كتب خالد السعدي
فتاة أجنبية ترقص في السعودية watanserb.com
فتاة أجنبية ترقص بالكرة في السعودية
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وطن – انتشر مقطع فيديو وُصف بالمثير، يُظهر فتاة يُرجح أنها أجنبية وهي تتراقص بالكرة في شارع عام بالمملكة العربية السعودية.

وشوهدت الفتاة، التي كانت ترتدي أزياء تظهر قوامها الممشوق، وهي تتراقص بالكرة بمهارات كبيرة وتؤدي حركات مثيرة.

ولوحظ أن عشرات الشباب تجمعوا حول الفتاة وهي ترقص بالكرة، في أحد شوارع محافظة جدة.

كما تبين أن الشباب حرصوا على تصوير الفتاة بهواتفهم.

جدل الواقعة

المشهد أثار جدلا كبيرا وحاز على الكثير من التعليقات بين سخرية من جانب أو انتقاد لما فعلته الفتاة أمام الشباب.

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فقال ناشط يُدعى عمر: “نبغي مهاراتها بالطبخ طيب”.

فيما ذكرت ناشطة: “هذه ما استحت وهي تسوي هذه الحركات وسط الناس؟.. طيب اللي حولها يعني يصورون ايش بالضبط؟.. وين المهارة بالموضوع! هذي حركات اخوي بالصالة كل ما زانت الجلسة، مو شيء واو يعني”.

وغرد ناشط: “ماتستحي تسوي كذا قدام الرجال؟؟”.

وكتبت ريم: “و بحلف ان عيونهم ماهي على للكوره بتصدقوني”.

وتفاعل ناشط: “لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم .. اللهم يامقلب القلوب ثبت قلوبنا وقلوب ذرياتنا على دينك”.

وتساءلت سيدة: “جده الى اين؟”.

ولم تعد هذه المشاهد تثير استغرابا، بعدما أصبحت المملكة العربية السعودية تعج بهذه الممارسات في ظل ما تعتبرها السلطات خطة انفتاح لكنها باتت معبرة عن انحلال شديد.

فقبل أيام، انتشر مقطع فيديو يُظهر سيدة سعودية تغني وهي ترتدي النقاب في حفل فني بمنطقة جازان.

وأظهر الفيديو، سيدةً ترتدي النقاب وهي تغني في حفل فني، في إحدى الحدائق العامة في جازان.

وبيّن الفيديو حضوراً كبيراً من العائلات في الحفل الفني، كما شوهدت كثير من النساء اللاتي يرتدين النقاب وهن حاضرات الحفل.

مشاهد الانحلال تغزو المملكة

وغزت السعودية، مشاهدُ الانحطاط والانحلال بشكل غير مسبوق، منذ تولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ضمن برنامجٍ دمّر الصورة المحافظة التي عُرفت عن المملكة على مدار تاريخها.

وأصبحت ممارسات الانحلال في زمن محمد بن سلمان جزءاً من الهوية السعودية، التي يفترض أنها تتمسك بمكانتها التاريخية كونها موطن الحرمين الشريفين.

ووضع ابن سلمان خطة يقول إنها تستهدف الانفتاح؛ لكنها تحولت -بموافقته- إلى موجة انحلال ضربت المملكة، وكان بيدق ولي العهد في التنفيذ هو تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، الذي يُشرف على حفلات الرقص والمجون في الفعاليات الفنية التي تنظمها المملكة.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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