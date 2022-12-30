في قلب جدة.. فتاة تتراقص وسط الشباب وتنام على الأرض وتؤدي حركات مثيرة (فيديو)

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وطن – انتشر مقطع فيديو وُصف بالمثير، يُظهر فتاة يُرجح أنها أجنبية وهي تتراقص بالكرة في شارع عام بالمملكة العربية السعودية.

وشوهدت الفتاة، التي كانت ترتدي أزياء تظهر قوامها الممشوق، وهي تتراقص بالكرة بمهارات كبيرة وتؤدي حركات مثيرة.

ولوحظ أن عشرات الشباب تجمعوا حول الفتاة وهي ترقص بالكرة، في أحد شوارع محافظة جدة.

كما تبين أن الشباب حرصوا على تصوير الفتاة بهواتفهم.

فتاة تستعرض مهارتها في لعب كرة القدم في جدة التاريخية 😍pic.twitter.com/cFQ8Rur5hT — Gorgeous (@gorgeous4ew) December 29, 2022

جدل الواقعة

المشهد أثار جدلا كبيرا وحاز على الكثير من التعليقات بين سخرية من جانب أو انتقاد لما فعلته الفتاة أمام الشباب.

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فقال ناشط يُدعى عمر: “نبغي مهاراتها بالطبخ طيب”.

نبي مهاراتها بالطبخ طيب 😂😂 — OMAR|🇦🇷 (@iu2t9) December 29, 2022

فيما ذكرت ناشطة: “هذه ما استحت وهي تسوي هذه الحركات وسط الناس؟.. طيب اللي حولها يعني يصورون ايش بالضبط؟.. وين المهارة بالموضوع! هذي حركات اخوي بالصالة كل ما زانت الجلسة، مو شيء واو يعني”.

ذي ما استحت وهي تسوي هالحركات وسط الناس؟😭 طيب الي حولها يعني يصورون ايش بالضبط؟.. وين المهارة بالموضوع! هذي حركات اخوي بالصالة كل ما زانت الجلسة، مو شيء واو يعني(: — المُبجله (@ijvc_) December 29, 2022

وغرد ناشط: “ماتستحي تسوي كذا قدام الرجال؟؟”.

ماتستحي تسوي كذا قدام الرجال؟؟ — َ (@GoatNole8) December 29, 2022

وكتبت ريم: “و بحلف ان عيونهم ماهي على للكوره بتصدقوني”.

لو بحلف ان عيونهم ماهي على للكوره بتصدقوني😂😂 — Reem🦋 (@Ree_eemhh) December 29, 2022

وتفاعل ناشط: “لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم .. اللهم يامقلب القلوب ثبت قلوبنا وقلوب ذرياتنا على دينك”.

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

اللهم يامقلب القلوب ثبت قلوبنا وقلوب ذرياتنا على دينك. pic.twitter.com/PnyETgOini — لـ جدي (@01Gmi) December 29, 2022

وتساءلت سيدة: “جده الى اين؟”.

جده الى اين؟ — ام مسفر🇰🇼 (@uiulln0) December 29, 2022

ولم تعد هذه المشاهد تثير استغرابا، بعدما أصبحت المملكة العربية السعودية تعج بهذه الممارسات في ظل ما تعتبرها السلطات خطة انفتاح لكنها باتت معبرة عن انحلال شديد.

فقبل أيام، انتشر مقطع فيديو يُظهر سيدة سعودية تغني وهي ترتدي النقاب في حفل فني بمنطقة جازان.

وأظهر الفيديو، سيدةً ترتدي النقاب وهي تغني في حفل فني، في إحدى الحدائق العامة في جازان.

وبيّن الفيديو حضوراً كبيراً من العائلات في الحفل الفني، كما شوهدت كثير من النساء اللاتي يرتدين النقاب وهن حاضرات الحفل.

حفلة في إحدى الحدائق العامة في جازان!!

ما هي الرسالة؟! هل الاستهانة بالنقاب والحجاب

أم تشجيع المنقبات على الانخراط في مستنقع الغناء؟! pic.twitter.com/JJhqoZoZ3h — فهد الغفيلي (@fahadlghofaili) December 26, 2022

مشاهد الانحلال تغزو المملكة

وغزت السعودية، مشاهدُ الانحطاط والانحلال بشكل غير مسبوق، منذ تولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ضمن برنامجٍ دمّر الصورة المحافظة التي عُرفت عن المملكة على مدار تاريخها.

وأصبحت ممارسات الانحلال في زمن محمد بن سلمان جزءاً من الهوية السعودية، التي يفترض أنها تتمسك بمكانتها التاريخية كونها موطن الحرمين الشريفين.

ووضع ابن سلمان خطة يقول إنها تستهدف الانفتاح؛ لكنها تحولت -بموافقته- إلى موجة انحلال ضربت المملكة، وكان بيدق ولي العهد في التنفيذ هو تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، الذي يُشرف على حفلات الرقص والمجون في الفعاليات الفنية التي تنظمها المملكة.