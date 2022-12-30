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آخر صورة للأسطورة بيليه قبل وفاته متأثرا بإصابته بالسرطان (شاهد)

توفي بيليه أمس عن عمر يناهز (82 عاما) متأثرا بإصابته بسرطان القولون

كتب خالد السعدي
وفاة بيليه watanserb.com
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وطن – نشرت ابنة الأسطورة البرازيلية بيليه، كيلي ناسيكمنتو آخر صورة لوالدها، الذي توفي بعد صراع مع مرض السرطان.

وتوفي بيليه مساء الخميس، بعد معركة مع سرطان القولون عن عمر يناهز 82 عاما.

وكتبت كيلي ناسيكمنتو ، بعد وفاة بيليه في مستشفى ألبرت أنشتاين حيث كان يعالج على مدار شهر: “نشكرك. نحبك بلا حدود. ارقد بسلام”.

وكانت كيلي وبقية أفراد عائلة بيليه قد أمضوا وقتًا مع بيليه، في المستشفى في الأيام والأسابيع التي سبقت وفاته.

وفاة بيليه
آخر صورة لبيليه مع ابنته في المستشفى

لحظات صعبة في أيام بيليه الأخيرة

وقالت كيلي قبل أيام من وفاة بيليه: “هذه اللحظات يصعب تفسيرها.. أحيانًا يكون هناك الكثير من الحزن واليأس، وأحيانًا نضحك ونتحدث عن الذكريات الممتعة”.

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وأضافت: “ما نتعلمه أكثر من كل هذا هو أنه يتعين علينا البحث عن بعضنا بعضاً، والتماسك. فقط عندما يستحق كل هذا العناء. مع كل ذلك معًا”.

اختيار بيليه أفضل رياضي في القرن الماضي

وكان بيليه، اللاعب الوحيد المتوّج بكأس العالم ثلاث مرات (1958 و1962 و1970) قد اختير أفضل رياضي في القرن الماضي من قبل اللجنة الأولمبية الدولية عام 1999، وبعدها بعام كأفضل لاعب في القرن عينه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

بيليه أفضل رياضي في القرن الماضي

البرازيل تعلن الحداد العام

وأعلنت رئاسة البرازيل، حدادا رسميا لمدة ثلاثة أيام على وفاة الأسطورة بيليه، وذلك وفق مرسوم نشرته الجريدة الرسمية في البرازيل.

وقالت المرسوم الرئاسي: “الحداد الرسمي قد أُعلن في كل أنحاء البلاد، تكريما لوفاة اللاعب إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو (بيليه) عن عمر ناهز 82 عاما إثر معاناة مع مرض السرطان”.

نعي رسمي للأسطورة بيليه

وتقدم الرئيس البرازيلي المنتهية ولايته جايير بولسونارو، بالعزاء لأسرة ومحبي بيليه، وقال: “حمل اسم البرازيل في العالم أجمع. لقد حوّل كرة القدم إلى فنّ وفرح”.

بدوره، كتب الرئيس البرازيلي المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على تويتر: “لم يكن هناك رقم 10 في قيمة وقامة بيليه، شكرا لك بيليه”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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