آخر صورة للأسطورة بيليه قبل وفاته متأثرا بإصابته بالسرطان (شاهد)

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وطن – نشرت ابنة الأسطورة البرازيلية بيليه، كيلي ناسيكمنتو آخر صورة لوالدها، الذي توفي بعد صراع مع مرض السرطان.

وتوفي بيليه مساء الخميس، بعد معركة مع سرطان القولون عن عمر يناهز 82 عاما.

وكتبت كيلي ناسيكمنتو ، بعد وفاة بيليه في مستشفى ألبرت أنشتاين حيث كان يعالج على مدار شهر: “نشكرك. نحبك بلا حدود. ارقد بسلام”.

آخر لقطة لبيليه قبل الوفاة 💔 pic.twitter.com/8KLoJJsFwB — Screen Mix (@ScreenMix) December 29, 2022

وكانت كيلي وبقية أفراد عائلة بيليه قد أمضوا وقتًا مع بيليه، في المستشفى في الأيام والأسابيع التي سبقت وفاته.

لحظات صعبة في أيام بيليه الأخيرة

وقالت كيلي قبل أيام من وفاة بيليه: “هذه اللحظات يصعب تفسيرها.. أحيانًا يكون هناك الكثير من الحزن واليأس، وأحيانًا نضحك ونتحدث عن الذكريات الممتعة”.

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وأضافت: “ما نتعلمه أكثر من كل هذا هو أنه يتعين علينا البحث عن بعضنا بعضاً، والتماسك. فقط عندما يستحق كل هذا العناء. مع كل ذلك معًا”.

اختيار بيليه أفضل رياضي في القرن الماضي

وكان بيليه، اللاعب الوحيد المتوّج بكأس العالم ثلاث مرات (1958 و1962 و1970) قد اختير أفضل رياضي في القرن الماضي من قبل اللجنة الأولمبية الدولية عام 1999، وبعدها بعام كأفضل لاعب في القرن عينه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

البرازيل تعلن الحداد العام

وأعلنت رئاسة البرازيل، حدادا رسميا لمدة ثلاثة أيام على وفاة الأسطورة بيليه، وذلك وفق مرسوم نشرته الجريدة الرسمية في البرازيل.

وقالت المرسوم الرئاسي: “الحداد الرسمي قد أُعلن في كل أنحاء البلاد، تكريما لوفاة اللاعب إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو (بيليه) عن عمر ناهز 82 عاما إثر معاناة مع مرض السرطان”.

نعي رسمي للأسطورة بيليه

وتقدم الرئيس البرازيلي المنتهية ولايته جايير بولسونارو، بالعزاء لأسرة ومحبي بيليه، وقال: “حمل اسم البرازيل في العالم أجمع. لقد حوّل كرة القدم إلى فنّ وفرح”.

بدوره، كتب الرئيس البرازيلي المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على تويتر: “لم يكن هناك رقم 10 في قيمة وقامة بيليه، شكرا لك بيليه”.