الخميس, ديسمبر 29, 2022
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رياضة

3 غيابات مؤثرة عن تشكيلة ريال مدريد ضد بلد الوليد

منافسات الجولة ال15 من الدوري الإسباني الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة ريال مدريد ضد بلد الوليد watanserb.com
تشكيلة ريال مدريد ضد بلد الوليد
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وطن- تشهد تشكيلة ريال مدريد ضد بلد الوليد، غياب 3 نجوم مؤثرين عن الفريق الملكي الأبيض، مع استئناف منافسات الدوري الإسباني الممتاز بعد فترة التوقف الدولي على ضوء مونديال قطر 2022.

وبحسب صحيفة (موندو ديبورتيفو) الإسبانية، فإن ثلاثي نجوم ريال مدريد لوكا مودريتش، وكامافينغا، وأوريلن تشواميني، من المتوقع عدم مشاركتهم في المباراة القادمة للفريق أمام نظيره بلد الوليد، بعد عودتهم عقب نهاية إجازتهم، الأربعاء.

تشكيلة ريال مدريد ضد بلد الوليد في الدوري الإسباني

وسيلعب المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، المباراة أمام منافسه بلد الوليد، بتشكيلة أساسية متوقعة، في منافسات الدوري الإسباني (الليغا)، كما يلي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

دفاع الفريق الملكي: إيدير ميليتاو، أنطونيو رودريجو (ناتشو)، دافيد ألابا، داني كارفاخال (ميندي).

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خط الوسط: فالفيردي، داني سيبايوس (لوكا مودريتش)، توني كروس.

تدريبات ريال مدريد
تدريبات ريال مدريد

مركز الهجوم: كريم بنزيما، فينسيوس جونيور، رودريغو ( ماركو أسينسيو).

معلق مباراة ريال مدريد وبلد الوليد

ومن المقرر أن يعلق على أحداث مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد، عبر قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية المشفرة، المعلق التونسي رؤوف خليف.

كما وستنقل المباراة على قناة (Bein sport Hd 1)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات)، 11013، ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

توقيت مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد

وستنطلق صافرة بداية مباراة ريال مدريد وبلد الوليد، في منافسات الجولة ال15 من الدوري الإسباني الممتاز (الليغا)، في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

كما وستكون بتوقيت فلسطين ومصر، عند الساعة العاشرة والنصف مساءً.

تاريخ مواجهات ريال مدريد وبلد الوليد في الدوري الإسباني

وتقابل فريق ريال مدريد (الملكي) أمام نظيره بلد الوليد في منافسات الدوري الإسباني الممتاز، في 13 مباراة. حقق في خلالها الفوز في 11 مباراة، كما وتعادل في مبارتين.

المغربي جواد الياميق في تدريبات بلد الوليد
المغربي جواد الياميق في تدريبات بلد الوليد

كما ولم ينهزم الفريق الملكي في مباراته ال6 الأخيرة خارج ملعبه أمام نظيره بلد الوليد، في منافسات الدوري الممتاز، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في مباراة وحيدة.

ويتواجد فريق ريال مدريد في وصافة ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 35 نقطة، خلف المتصدر برشلونة بفارق نقطتين.

كما ويحل فريق بلد الوليد في المركز ال12 من جدول الترتيب برصيد 17 نقطة حتى يومنا هذا.

المصدروطن + صفحة ريال مدريد + موندو ديبورتيفو + صفحة بلد الوليد
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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