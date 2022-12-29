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طبيب مصري ينهي مأساة طفلة كويتية بجراحة نادرة وحرجة (شاهد)

الدكتور هاني عبد الجواد المتخصص بعمليات تحدب العمود الفقري نجح في علاج الطفلة الكويتية رغد

كتب خالد الأحمد
الدكتور هاني عبد الجواد watanserb.com
الدكتور هاني عبد الجواد أشرف على جراحة ناجحة لعلاج اعوجاج العمود الفقري عند طفلة كويتية
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وطن – في واحدة من عملياته النادرة التي اعتاد إجراءها في السنوات الماضية تمكن الطبيب المصري هاني عبد الجواد، الذي يلقب “بساحر العمود الفقري”، من إعادة الأمل لطفلة كويتية تدعى “رغد” كانت تعاني من إعوجاج في عمودها الفقري وأثر ذلك على حياتها ونفسيتها.

طبيب مصري متخصص بجراحة العمود الفقري ينهي مأساة طفلة كويتية

ونشر الطبيب “هاني عبد الجواد” دكتور جراحة العظام، والمتخصص في جراحة العمود الفقري على حسابه “بتويتر“، أن الطفلة رغد من الكويت كان لديها إعوجاج كبير كما ظهر في الأشعة.

وأضاف أنه أخبر عائلتها أنه سيجري العملية وستكون على خير ما يرام، رغم أن والدها قال له بأنه وجد العملية خطيرة في الكويت لذا جاء إلى مصر أملا في علاج ابنته على يد الطبيب عبدالجواد.

وفي منشور آخر أشار الطبيب المصري هاني عبد الجواد، إلى أن مثل هذه العملية تستغرق من 3 إلى 4 ساعات “وهي بحول الله ليست بحاجة للإدخال في العناية المركزة.”

وكشف أن والد الطفلة كان متوتراً ولم ينم ليلة العملية واتصل به في الخامسة فجراً وقال له، إنه نسي أشعة رغد في المنزل وترك ابنته وذهب ليحضر الصور.

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وتابع الطبيب الذي يلقبه المصريون بـ”ساحر العمود الفقري”: “وبدأت أقلق عليه من التوتر، قولتله طيب علي مهلك و لا تقلق الاشعه متصوره معايا، خد وقتك و تعالي براحتك.”

واستطرد: “وصلت المستشفي ٦ صباحا و هو وصل بعدي وسألني تاني العمليه هتاخد كام ساعه، قولتله ربنا ييسر.”

ولفت الدكتور هاني عبدالجواد إلى أن العملية للطفلة الكويتية رغد، نجحت نجاح باهر بعدما استغرقت أقل من ساعتين “واتصلحت تصليح اكتر من احلامي الشخصية.”

واختتم: “وروحت ازف البشري لوالد رغد.. وصعب بقي احكي عن فرحة الرجل وكان مش مصدق انها هتنزل علي الغرفه لحد ما نزلتله.”

وتعد جراحات العمود الفقري من أخطر العمليات الجراحية وأكثرها تعقيدًا، وكما هو متعارف عليه فإن مخاطر عمليات العمود الفقري ترتبط بشكل رئيسي بالأعصاب والحبل الشوكي والقرب منها عند إجراء العملية ما يتطلب دقة ومهارة عالية للجراح.

ولا يلجأ الأطباء إلى الجراحة كحل لعلاج مشكلات الظهر إلا بعد فشل خيارات العلاج الأخرى، من علاج طبيعي ومشدات وتمارين رياضية وتغيير في نمط حياة المريض.

“ساحر العمود الفقري”

وُعرف الطبيب هاني عبد الجواد المتخصص في جراحات العمود الفقري ومعالجة التحدب والإعوجاج، بقدرته على إنجاز واحدة من أكثر العمليات الجراحية خطورة على وجه الأرض في ساعات معدودة.

إذ تمكّن من إجراء أول عملية “معالجة تحدب في العمود الفقري” من نوعها في مصر عام 2018، وذلك في 7 ساعات فقط.

ومن العمليات التي أجراها “عبد الجواد” وأشاد بها رواد مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق من الشهر الحالي عملية لفتاة إماراتية تبلغ من العمر 18 عاماً أصيبت بإعوجاج وتحدب شديد، بعد إجراء عملية نادرة لها.

ونشر الطبيب المصري الشهير صوراً لحالة الشابة قبل وبعد العملية على حسابه الشخصي في “تويتر”، وعلق عليها قائلاً :”ستظل الطفلة هنا في ذاكرتي كأحد أهم إنجازاتي”.

الطبيب المصري هاني عبدالجواد ينشر صورة لطفلة إماراتية أشرف على علاجها من اعوجاج شديد من ظهرها

وقال الدكتور هاني عبد الجواد لوسائل إعلام مصرية وقتها، إن المريضة هي فتاة إماراتية تدعى هند وتبلغ من العمر 18 عاما، وكانت تعاني من تشوه كبير في العمود الفقري عبارة عن اعوجاج وتحدب شديد.

الدكتور هاني عبد الجواد
الدكتور هاني عبد الجواد الذي يلقب بساحر العمود الفقري لإجرائه جراحات معقدة

حيث كانت مصابة بحسبه، بالاعوجاج بنسبة 150 درجة مرتين بالأعلى والأسفل، فضلا عن التحدب الشديد بأكثر من 180 درجة، ما أدى إلى معاناتها من صعوبة في التنفس، ونقص شديد في وزنها الذي كان يبلغ 37 كجم.

وجاءت هذه العملية بعد رحلة علاجية لمدة 18 سنة للفتاة الإماراتية “هند” آخرها 6 أشهر في ألمانيا وإعلان الأطباء إستحالة إجراء جراحة إصلاح اعوجاج وتحدب عمودها الفقري، اتجهت أسرتها للقاهرة، حيث نجح الجراح هاني عبد الجواد، الأستاذ بطب الأزهر في إجراء الجراحة واستطاعت تحريك ساقيها.

واستقبل ناشطون على فيسبوك الإنجاز “الطبي والإنساني” الجديد للطبيب عبد الجواد بخصوص العملية التي أجراها للطفلة رغد الكويتية بكثير من الثناء والإشادة، بعلم الطبيب وبراعته في مثل هذه العمليات الخطيرة والمعقدة.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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