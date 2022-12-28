رقص شيرين عبدالوهاب في ملهى ليلي يستنفر نقابة الموسيقيين: “هؤلاء سيعاقبونها ولسنا نحن”

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وطن– عبرت نقابة المهن الموسيقية في مصر، عن غضبها من فيديو رقص شيرين عبدالوهاب، بشكل هستيري في أحد مقاهي بيروت.

سلوكها الشخصي

وأوضحت النقابة في تصريح لصحيفة “القاهرة24“، أنا لا تستطيع إحالة شيرين عبدالوهاب إلى التحقيق بعد رقصها.

وقال المتحدث الرسمي باسم النقابة، محمد عبدالله: “عرفنا إن شيرين عبد الوهاب رقصت بشكل هستيري في أحد الملاهي الليلية، ولكن احنا زينا زي الجمهور منقدرش ناخد قرار بالإيقاف أو التحويل للتحقيق”.

وأكمل شارحاً السبب: “لأن المحامي بتاعها هيقول إنها مكنتش على مسرح بتؤدي فقرة غنائية. ودا سلوكها الشخصي النقابة متقدرش تعاقبها عليه”.

جمهورها سيعاقبها

وأضاف: “لو شيرين كانت على مسرح وبتمارس مهنة الموسيقى والغناء وتابعة للنقابة وعملت هذا السلوك، هنا كنا هناخد قرار بالمنع. إنما احنا مش أوصياء على شيرين”.

ولمح عبدالله إلى خسارة شيرين قاعدة كبيرة من جمهورها. وقال: “في النهاية عقاب الجمهور بيكون أقسى من أي قرار نقابة، ولما الجمهور بينقد، المطرب بيزعل جدًا. على عكس قرار النقابة فترة وهينتهي والحياة ستعود كما كانت”.

رقص مثير

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وكان قد انتشر مقطع فيديو لشيرين وهي تؤدي رقصة وُصفت بـ”المثيرة والساخنة”، في سهرة خاصة.

ووقفت شيرين على أحد الكراسي، وانخرطت في وصلة الرقص الساخنة على أنغام إحدى أغنياتها.

وتعرّضت شيرين لانتقادات حادة جداً، بسبب ما أقدمت عليه، لدرجة أن البعض بدأ يشكّك في أنها فقدت عقلها.

خبيرة التاروت

وفي سياق آخر، قالت خبيرة التاروت المصرية بسنت يوسف، عن توقعاتها حول علاقة شيرين بحسام حبيب. خلال العام الجديد، إنه سيكون مستقرا على ما هو عليه.

وأضافت خلال استضافتها عبر برنامج “الحكاية” على قناة MBC مصر : “حتى إذا حدث شيء فلن يتم الحديث أو الإعلان عنه. وسيبقى الوضع مستقرا في صمت”.

وأثناء كشف بسنت يوسف المزيد من بطاقات التاروت، قالت: “مش المفروض أقول الكلام ده. لكن في حالة من الصمت هتحصل وجرح”.

حفل الكويت

هذا تستعدّ شيرين عبدالوهاب إلى لقاء جمهورها في الكويت، في أول حفل لها بعد خروجها من المصحة، ومرورها بظروف صعبة انتهت بعودتها إلى طليقها.

وستكون الحفلة يوم الجمعة الموافق 12 يناير المقبل، في الأرينا.